https://ukraina.ru/20250227/1061374547.html

Хочет доверия США и готовится к выборам в октябре. Чем занимается Петр Порошенко*

Хочет доверия США и готовится к выборам в октябре. Чем занимается Петр Порошенко* - 27.02.2025 Украина.ру

Хочет доверия США и готовится к выборам в октябре. Чем занимается Петр Порошенко*

Одним из потенциальных кандидатов на смену Зеленскому до сих пор считается его предшественник Петр Порошенко. Украинские СМИ называют его лидером оппозиции, хотя сам Порошенко похвастался недавно, что нынешняя власть реализует его схему "Армия, мова, вера".

2025-02-27T06:45

2025-02-27T06:45

2025-02-27T06:45

эксклюзив

петр порошенко

украина

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выборы

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валерий залужный

ес

снбо

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В середине февраля Зеленский решением СНБО ввел против него санкции, которые формально запрещают ему участие в выборах. Петра Порошенко и еще четырех олигархов Зеленский обвинил в "государственной измене" по делам, относящимся к периоду до 2022 года. Но санкции могут и снять, если Порошенко посчитают достаточно слабым конкурентом.Сам пятый президент сейчас из кожи вон лезет, чтобы угодить новой администрации США, которая прекрасно знает о его коррупционных схемах с Хантером Байденом. В то же время он поумерил свою критику Зеленского после введения санкций.По мнению Порошенко, сейчас Украине крайне важно вернуть доверие США, поскольку новая администрация ставит под сомнение легитимность Зеленского и требует проведения выборов. "Украина полностью уничтожила доверие США, в связи с чем Киев ожидает расплата", - грозит в Раде пятый президент.Однако тот же Порошенко в Раде заверяет власть в лояльности и утверждает, что его политическая сила не ставит под сомнение легитимность Зеленского, но его фракция проигнорировала два голосования (24 и 25 февраля), которые должны были бы эту легитимность подтвердить.В третью годовщину начала СВО Порошенко говорит, что Украина должна полностью выиграть войну. И в тот же день он говорит о необходимости переговоров, но условие переговоров он выдвигает достаточно специфическое. По его мнению, для успешных переговоров Украина должна показать свое единство, а для этого необходимо преодолеть парламентский кризис, а для этого – прекратить "преследование оппозиции", то есть, снять санкции с самого Порошенко. Согласно схеме, которую он пытается продвигать, успешность переговоров, на которых Украина должна добиться всех своих требований, напрямую зависит от удовлетворения его личных интересов.В поисках поддержки Порошенко регулярно пытается посещать любые знаковые конференции в странах ЕС, но его туда не всегда выпускают, что он тоже называет "преследованием оппозиции".Несмотря на санкции и "преследование" Порошенко последние годы лишь наращивает прибыль, если учитывать также прибыль предприятий, которые он заблаговременно переписал на своего сына Алексея, который отсиживается в Лондоне. На днях стало известно, что его компания "Укрпроминвест-Агро" заработала за предыдущий год $1,116 млрд, увеличив своё состояние на 22%. Холдинг активно экспортирует сахар и кукурузу в ЕС, а также на Ближний Восток и в Северную Африку. В конце 2024 года украинский журналист Петр Олещук сообщал, что Порошенко может стать самым богатым олигархом страны. По данным Олещука, за период с 2022 года его доходы якобы возросли в 25 раз, а только за первые 10 месяцев 2024 года он обогатился на 4 миллиарда гривен.Однако издание "Экономическая правда" иного мнения. По данным авторов издания, активы Петра Порошенко "просели" с 2022 года до 730 млн долл. Среди них наиболее крупные и известные: кондитерская корпорация Roshen, автомобильные заводы "Богдан", аграрная компания "Укрпроминвест-Агро", телеканалы "Пятый" и "Прямой", завод "Кузня на Рыбальском", "Международный инвестиционный банк", фитнес-клуб "5 элемент".В недавнем интервью изданию "Цензор" Порошенко выразил уверенность, что выборы состоятся в этом году и даже назвал дату. "Запишите: 26 октября этого года", - сказал Порошенко. По его словам, он знает об этом из источников в Офисе президента, в правоохранительных органах, а также по источникам в полиграфкомбинате "Украина", который печатает бюллетени.Украинский журналист Денис Рафальский в феврале писал, что у Порошенко сохраняется высокий антирейтинг, поэтому сам он не представляет большую угрозу для Зеленского как соперник на выборах. Тем не менее, у него есть своя большая медийно-политическая инфраструктура – фракция в парламенте и во многих местных советах, свои медиа, включая два телеканала, и сетка блогеров. По мнению журналиста, эту инфраструктуру Порошенко мог бы на выборах предложить любому конкуренту Зеленского, включая Залужного.Однако в среду 26 февраля украинские СМИ сообщили, что все сотрудники телеканалов Порошенко тоже получили от Министерства культуры бронь от мобилизации. Если бы у Зеленского действительно воспринимали медийщиков Порошенко в качестве конкурентов, их бы, скорее, отправили на фронт. Но тут, видимо, поддержание градуса русофобии и национализма в обществе оказалось важнее.Украинские политологи еще с прошлого года писали, что Порошенко пытается обхаживать Залужного, чтобы выстроить с ним политический тандем, а затем, в случае победы на выборах, распределить посты президента и премьер-министра.Подробнее о том, как живут и чем заметны другие представители украинской элиты - в статье Дмитрия Ковалевича "Раскол в "Слугах народа" и проблемы показного единства. Чем занимаются украинские элиты"Признан в России террористом и экстремистом

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, петр порошенко, украина, сша, выборы, владимир зеленский, валерий залужный, ес, снбо