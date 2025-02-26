Раскол в "Слугах народа" и проблемы показного единства. Чем занимаются украинские элиты - 26.02.2025 Украина.ру
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Раскол в "Слугах народа" и проблемы показного единства. Чем занимаются украинские элиты
Раскол в "Слугах народа" и проблемы показного единства. Чем занимаются украинские элиты - 26.02.2025 Украина.ру
Раскол в "Слугах народа" и проблемы показного единства. Чем занимаются украинские элиты
Представители украинской политической элиты стоят сейчас перед весьма тяжелым выбором, когда нужно угодить как новой администрации США, так и европейским союзникам. В результате украинские депутаты и чиновники мечутся, а Офису президента приходится с помощью угроз и санкций заставлять их демонстрировать поддержку Зеленского.
2025-02-26T06:40
2025-02-26T06:41
эксклюзив
украина
сша
польша
владимир зеленский
петр порошенко
давид арахамия
слуга народа
рада
офис президента
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В третью годовщину начала СВО просроченная Верховная Рада в присутствии делегации из Евросоюза не смогла с первого раза принять заявление о продлении полномочий просроченного президента. Не проголосовали за это почти половина депутатов из фракции Зеленского "Слуга народа".На следующий день, 25 февраля, заявление все-таки приняли под давлением, но сама по себе "осечка" 24 февраля говорит о тихом бунте на корабле Зеленского. Даже во второй раз за узурпацию Зеленским власти проголосовали 146 из 232 депутатов от партии "Слуга народа".Европейским чиновникам фактически продемонстрировали, что заявленного единства нет даже в партии Зеленского. Украинские эксперты видят раскол у "Слуг народа" по линии Ермак-Арахамия, то есть, между главой Офиса президента и главой фракции "Слуга народа".Бывший нардеп Игорь Мосийчук пишет, что именно Арахамия отвечает за голосование в Раде. Одна из его подопечных, Ирина Кормышкина на днях решила бежать с корабля "Слуг народа". В прошлом году ее подозревали в незаконном обогащении, но Арахамия взял ее на поруки, после чего она получила еще одно подозрение.Бывший президент Петр Порошенко* в Раде заявил, что само голосование о легитимности Зеленского унижает Украину и лишний раз подчеркнул свою лояльность. "Не надо унижать Украину путинским нарративом, что якобы необходимо подтвердить легитимность украинской власти и, в частности, президента парламентом. Позиция нашей политической силы - мы не ставили и не ставим под сомнение легитимность украинской власти включая президента", - сказал Порошенко, против которого Зеленский недавно ввел санкции. Если Зеленский не снимет с него санкции, то и в выборах Порошенко не сможет участвовать. Этим и можно объяснить его внезапный верноподданнический порыв.Депутат от партии экс-президента Алексей Гончаренко* утверждает, что советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин дал распоряжение, чтобы все горсоветы к 28 февраля провели внеочередные сессии и проголосовали за поддержку Зеленского.Однако украинское издание "Страна" считает, что неизвестно как поведет себя украинская элита и госаппарат, если конфликт между Зеленским и США продолжится и углубится."Сигналы поступают противоречивые и сегодняшний показательный (на глазах у высоких гостей из ЕС) провал голосования в Раде в поддержку продления полномочий президента один из показателей, что процессы могут пойти не по запланированному Банковой сценарию", - пишет "Страна".Вслед за Трампом, заявившим о низком рейтинге Зеленского, о том же сказала и нардеп Анна Скороход. Она утверждает, что видела реальные результаты соцопросов и там у Зеленского не 57%, а 9%. За подобные заявления уже несколько украинских депутатов оказались за решеткой или вынуждены были бежать из страны.Опальный депутат Александр Дубинский из СИЗО пророчит Зеленскому судьбу Муссолини. По его мнению, вопрос заключается только в том, кто отдаст команду - “народ”, русские или американцы.Реалии Украины при Зеленском он сравнивает с фильмом ужасов. "Все знают, что мужчин ловят на улицах и отправляют на убой. А клоун по телевизору рассказывает, что все хорошо и его поддерживает большинство населения", - возмущается бывший член фракции "Слуга народа".Судя по сложности с принятием постановления о "легитимности" Зеленского, его не поддерживает почти половина депутатов его же партии "Слуга народа". И это отчасти является следствием растерянности и неуверенности на фоне критики со стороны новой администрации США. Чтобы купировать внутренний раскол и вынудить европейских союзников раскошелиться, на этой неделе на Украине вновь твердили о "российской угрозе" Европе.Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов* даже говорил, что украинцы могут в будущем объединиться с россиянами, чтобы совместно завоевать Польшу, а затем – Чехию, Болгарию и Венгрию. "Если Украина падёт, Россия, Беларусь и Украина могут объединиться в одно целое, что станет угрозой для соседних стран", - рассказывает Буданов. Бывший замглавы администрации президента Украины генерал Сергей Кривонос рассказывает, что РФ обязательно нападет не только на Польшу, но и на Прибалтику.Учитывая, что эти страны находятся в НАТО, Киев пытается их убедить, что гарантии евроатлантического блока ничего не стоят.Тревога по поводу Польши может быть связан не только со стремлением втянуть ее в конфликт на Украине, но и с заботой о собственном "запасном аэродроме".Многие представители украинской элиты потихоньку скупают там недвижимость и выводят средства в польские банки. На этой неделе стало известно, что сын спикера Верховной Рады Олесь Стефанчук приобрел элитную недвижимость в центре Варшавы – апартаменты с оценочной стоимостью $2 миллиона. Совершеннолетний сын спикера спокойно выезжает из Украины и никакие военкомы его не трогают. Однако чем дольше длится военный конфликт, чем больше простых украинцев смогут мобилизовать, тем больше элитной недвижимости заграницей сможет приобрести сын Стефанчука.О том, как политические элиты Украины сдают страну США и других секретах экономической политики страны - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: Украина - путана и Трамп - рэкетир, предложение Путина и капустный сговор"*Признан в РФ террористом и экстремистом
https://ukraina.ru/20250225/1061331939.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, сша, польша, владимир зеленский, петр порошенко, давид арахамия, слуга народа, рада, офис президента
Эксклюзив, Украина, США, Польша, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Давид Арахамия, Слуга народа, Рада, Офис президента

Раскол в "Слугах народа" и проблемы показного единства. Чем занимаются украинские элиты

06:40 26.02.2025 (обновлено: 06:41 26.02.2025)
 
© Украина.руКоллаж: украинская элита
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Украина.ру
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Представители украинской политической элиты стоят сейчас перед весьма тяжелым выбором, когда нужно угодить как новой администрации США, так и европейским союзникам. В результате украинские депутаты и чиновники мечутся, а Офису президента приходится с помощью угроз и санкций заставлять их демонстрировать поддержку Зеленского.
В третью годовщину начала СВО просроченная Верховная Рада в присутствии делегации из Евросоюза не смогла с первого раза принять заявление о продлении полномочий просроченного президента. Не проголосовали за это почти половина депутатов из фракции Зеленского "Слуга народа".
На следующий день, 25 февраля, заявление все-таки приняли под давлением, но сама по себе "осечка" 24 февраля говорит о тихом бунте на корабле Зеленского. Даже во второй раз за узурпацию Зеленским власти проголосовали 146 из 232 депутатов от партии "Слуга народа".
Европейским чиновникам фактически продемонстрировали, что заявленного единства нет даже в партии Зеленского. Украинские эксперты видят раскол у "Слуг народа" по линии Ермак-Арахамия, то есть, между главой Офиса президента и главой фракции "Слуга народа".
Бывший нардеп Игорь Мосийчук пишет, что именно Арахамия отвечает за голосование в Раде. Одна из его подопечных, Ирина Кормышкина на днях решила бежать с корабля "Слуг народа". В прошлом году ее подозревали в незаконном обогащении, но Арахамия взял ее на поруки, после чего она получила еще одно подозрение.
Бывший президент Петр Порошенко* в Раде заявил, что само голосование о легитимности Зеленского унижает Украину и лишний раз подчеркнул свою лояльность. "Не надо унижать Украину путинским нарративом, что якобы необходимо подтвердить легитимность украинской власти и, в частности, президента парламентом. Позиция нашей политической силы - мы не ставили и не ставим под сомнение легитимность украинской власти включая президента", - сказал Порошенко, против которого Зеленский недавно ввел санкции. Если Зеленский не снимет с него санкции, то и в выборах Порошенко не сможет участвовать. Этим и можно объяснить его внезапный верноподданнический порыв.
Депутат от партии экс-президента Алексей Гончаренко* утверждает, что советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин дал распоряжение, чтобы все горсоветы к 28 февраля провели внеочередные сессии и проголосовали за поддержку Зеленского.
Однако украинское издание "Страна" считает, что неизвестно как поведет себя украинская элита и госаппарат, если конфликт между Зеленским и США продолжится и углубится.
"Сигналы поступают противоречивые и сегодняшний показательный (на глазах у высоких гостей из ЕС) провал голосования в Раде в поддержку продления полномочий президента один из показателей, что процессы могут пойти не по запланированному Банковой сценарию", - пишет "Страна".
Вслед за Трампом, заявившим о низком рейтинге Зеленского, о том же сказала и нардеп Анна Скороход. Она утверждает, что видела реальные результаты соцопросов и там у Зеленского не 57%, а 9%. За подобные заявления уже несколько украинских депутатов оказались за решеткой или вынуждены были бежать из страны.
Опальный депутат Александр Дубинский из СИЗО пророчит Зеленскому судьбу Муссолини. По его мнению, вопрос заключается только в том, кто отдаст команду - “народ”, русские или американцы.
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Вчера, 21:00
"Украину будут добивать": Ищенко объяснил, что будет, если Зеленский откажется выполнять соглашенияБлагодаря Минским соглашениям Россия выиграла время и вступила в конфликт, когда посчитала нужным, а не тогда, когда к этому ее подталкивал Запад. Но сейчас подписать новый "Минск" технически невозможно, потому что Россия ведет диалог с США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Реалии Украины при Зеленском он сравнивает с фильмом ужасов. "Все знают, что мужчин ловят на улицах и отправляют на убой. А клоун по телевизору рассказывает, что все хорошо и его поддерживает большинство населения", - возмущается бывший член фракции "Слуга народа".
Судя по сложности с принятием постановления о "легитимности" Зеленского, его не поддерживает почти половина депутатов его же партии "Слуга народа". И это отчасти является следствием растерянности и неуверенности на фоне критики со стороны новой администрации США. Чтобы купировать внутренний раскол и вынудить европейских союзников раскошелиться, на этой неделе на Украине вновь твердили о "российской угрозе" Европе.
Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов* даже говорил, что украинцы могут в будущем объединиться с россиянами, чтобы совместно завоевать Польшу, а затем – Чехию, Болгарию и Венгрию. "Если Украина падёт, Россия, Беларусь и Украина могут объединиться в одно целое, что станет угрозой для соседних стран", - рассказывает Буданов. Бывший замглавы администрации президента Украины генерал Сергей Кривонос рассказывает, что РФ обязательно нападет не только на Польшу, но и на Прибалтику.
Учитывая, что эти страны находятся в НАТО, Киев пытается их убедить, что гарантии евроатлантического блока ничего не стоят.
Тревога по поводу Польши может быть связан не только со стремлением втянуть ее в конфликт на Украине, но и с заботой о собственном "запасном аэродроме".
Многие представители украинской элиты потихоньку скупают там недвижимость и выводят средства в польские банки. На этой неделе стало известно, что сын спикера Верховной Рады Олесь Стефанчук приобрел элитную недвижимость в центре Варшавы – апартаменты с оценочной стоимостью $2 миллиона. Совершеннолетний сын спикера спокойно выезжает из Украины и никакие военкомы его не трогают. Однако чем дольше длится военный конфликт, чем больше простых украинцев смогут мобилизовать, тем больше элитной недвижимости заграницей сможет приобрести сын Стефанчука.
О том, как политические элиты Украины сдают страну США и других секретах экономической политики страны - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: Украина - путана и Трамп - рэкетир, предложение Путина и капустный сговор"
*Признан в РФ террористом и экстремистом
 
ЭксклюзивУкраинаСШАПольшаВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоДавид АрахамияСлуга народаРадаОфис президента
 
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06:50Европейцы, деньги и "квартирный вопрос"
06:40Раскол в "Слугах народа" и проблемы показного единства. Чем занимаются украинские элиты
06:30Экономика Украины и война: Украина - путана и Трамп - рэкетир, предложение Путина и капустный сговор
06:20"Обрушение началось". Украинские эксперты увидели в происходящем с их страной симптомы мировых изменений
06:10Европейский перекрёсток. Конец эпохи, которая началась с падения Берлинской стены
06:00"В Курской области идет мясорубка": эксперт раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в локальные котлы
05:58Появятся ли в Польше 100 тысяч военных США
05:45Чтобы перерезать трассу "Сумы — Курск", ВС РФ будут расшатывать плацдарм ВСУ в Судже — Поликарпов
05:30Если Россия поставит "два шаха" в Шостке, то получится "красивая операция" в Сумской области — эксперт
04:30"Около 30 тысяч они смогут найти": Ростислав Ищенко о том, разместят ли западных военных на Украине
04:00Вопрос доверия России и США: эксперт объяснил, какие аспекты затрагивает остановка боевых действий
03:30Украина цепляется всеми силами: Поликарпов о боях в Курской области и "активности" ВСУ на приграничье
03:00Нелегитимность Зеленского и прекращение огня: эксперт про реализацию мирного плана по Украине
21:00"Украину будут добивать": Ищенко объяснил, что будет, если Зеленский откажется выполнять соглашения
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