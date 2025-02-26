Economist назвал будущие пункты дислокации западных военных на Украине - 26.02.2025 Украина.ру
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Economist назвал будущие пункты дислокации западных военных на Украине
Economist назвал будущие пункты дислокации западных военных на Украине - 26.02.2025 Украина.ру
Economist назвал будущие пункты дислокации западных военных на Украине
Британское издание Economist обнародовало информацию о том, где именно на территории Украины могут быть размещены западные военные
2025-02-26T12:11
2025-02-26T12:11
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Уточняется, что речь пока идет о французский и британских солдатах, которые будут дислоцированы рядом с городами, портами, АЭС и другими важными объектами инфраструктуры, а не на фронте на востоке страны.Ранее в распоряжении СМИ появилась информация о том, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину. По одной из версий речь шла о Великобритании и Франции, по другой - к этой компании присоединились также Германия и Польша.Журналисты Economist отметили, что президент США Дональд Трамп ранее соглашался с присутствием миротворческого контингента на Украине, однако подчеркивал, что это должно устраивать все заинтересованные стороны. При этом сам Вашингтон, как не раз подчеркивал новый лидер США, не намерен отправлять своих военных на Украину и оказывать Киеву новую военную помощь больше не хочет.Между тем, европейцы не оставляют надежды, что Трамп все же передумает. Так, в среду, 26 февраля, французский министр экономики и финансов Эрик Ломбар в интервью американскому агентству Вloomberg заявил, что Париж ожидает от США поддержки европейских войск, которые могут быть размещены на Украине.Журналисты Вloomberg уточнили, что Европа во главе с Лондоном и Парижем хотят от США в том числе воздушной поддержки, а это потребует развертывания до 30 тысяч солдат ЕС в регионе.По информации пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, речь идет о совсем других цифрах: Запад планирует отправить на Украину около 100 тысяч военных под видом миротворческого контингента.В Кремле отметили, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта и подчеркнули, что присутствие европейских военных на территории Украины создаст риск эскалации конфликта.Тем временем президент США торгуется с Москвой относительно разрешения украинского вопроса и снятия антироссийских санкций: Киев отдаст так, а у России купим: новые заявления Трампа о редкоземах. Реакция Москвы и роль Китая.
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новости, украина, сша, европа, дональд трамп, ес, служба внешней разведки
Новости, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, ЕС, Служба внешней разведки

Economist назвал будущие пункты дислокации западных военных на Украине

12:11 26.02.2025
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© NATO
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Британское издание Economist обнародовало информацию о том, где именно на территории Украины могут быть размещены западные военные
Уточняется, что речь пока идет о французский и британских солдатах, которые будут дислоцированы рядом с городами, портами, АЭС и другими важными объектами инфраструктуры, а не на фронте на востоке страны.
Ранее в распоряжении СМИ появилась информация о том, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину. По одной из версий речь шла о Великобритании и Франции, по другой - к этой компании присоединились также Германия и Польша.
Журналисты Economist отметили, что президент США Дональд Трамп ранее соглашался с присутствием миротворческого контингента на Украине, однако подчеркивал, что это должно устраивать все заинтересованные стороны. При этом сам Вашингтон, как не раз подчеркивал новый лидер США, не намерен отправлять своих военных на Украину и оказывать Киеву новую военную помощь больше не хочет.
Между тем, европейцы не оставляют надежды, что Трамп все же передумает. Так, в среду, 26 февраля, французский министр экономики и финансов Эрик Ломбар в интервью американскому агентству Вloomberg заявил, что Париж ожидает от США поддержки европейских войск, которые могут быть размещены на Украине.

"Если мы хотим, чтобы режим прекращения огня соблюдался, нам нужна поддержка США... Я верю, что американцы согласились на это", - сказал Ломбар.

Журналисты Вloomberg уточнили, что Европа во главе с Лондоном и Парижем хотят от США в том числе воздушной поддержки, а это потребует развертывания до 30 тысяч солдат ЕС в регионе.
По информации пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, речь идет о совсем других цифрах: Запад планирует отправить на Украину около 100 тысяч военных под видом миротворческого контингента.
В Кремле отметили, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта и подчеркнули, что присутствие европейских военных на территории Украины создаст риск эскалации конфликта.
Тем временем президент США торгуется с Москвой относительно разрешения украинского вопроса и снятия антироссийских санкций: Киев отдаст так, а у России купим: новые заявления Трампа о редкоземах. Реакция Москвы и роль Китая.
 
НовостиУкраинаСШАЕвропаДональд ТрампЕССлужба внешней разведки
 
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