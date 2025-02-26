Виновные в преступлениях киевского режима против россиян будут наказаны — Матвиенко - 26.02.2025 Украина.ру
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Виновные в преступлениях киевского режима против россиян будут наказаны — Матвиенко
Виновные в преступлениях киевского режима против россиян будут наказаны — Матвиенко - 26.02.2025 Украина.ру
Виновные в преступлениях киевского режима против россиян будут наказаны — Матвиенко
Все виновные в преступлениях киевского режима против российских мирных граждан будут наказаны строго в соответствии с законодательством РФ. Об этом заявила 26 февраля спикер Совфеда Валентина Матвиенко
2025-02-26T11:12
2025-02-26T11:13
новости
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валентина матвиенко
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На заседании в среду была представлена книга о преступлениях Киева.Матвиенко указала, что в ней собраны конкретные факты, которые подтверждают "преступный, террористический характер киевского режима" и их преступления против мирных граждан.Подробнее о преступлениях - в материале Преступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый на сайте Украина.ру.
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новости, россия, валентина матвиенко, киев, украина, совет федерации, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Валентина Матвиенко, Киев, Украина, Совет Федерации, Вооруженные силы Украины

Виновные в преступлениях киевского режима против россиян будут наказаны — Матвиенко

11:12 26.02.2025 (обновлено: 11:13 26.02.2025)
 
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Все виновные в преступлениях киевского режима против российских мирных граждан будут наказаны строго в соответствии с законодательством РФ. Об этом заявила 26 февраля спикер Совфеда Валентина Матвиенко
На заседании в среду была представлена книга о преступлениях Киева.
Матвиенко указала, что в ней собраны конкретные факты, которые подтверждают "преступный, террористический характер киевского режима" и их преступления против мирных граждан.
"Я прошу вас ознакомиться, активно использовать этот фактический материал в своей работе, когда мы общаемся с нашими зарубежными коллегами", - обратилась Матвиенко к сенаторам.
Подробнее о преступлениях - в материале Преступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВалентина МатвиенкоКиевУкраинаСовет ФедерацииВооруженные силы Украины
 
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