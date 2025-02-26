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Виновные в преступлениях киевского режима против россиян будут наказаны — Матвиенко

Виновные в преступлениях киевского режима против россиян будут наказаны — Матвиенко - 26.02.2025 Украина.ру

Виновные в преступлениях киевского режима против россиян будут наказаны — Матвиенко

Все виновные в преступлениях киевского режима против российских мирных граждан будут наказаны строго в соответствии с законодательством РФ. Об этом заявила 26 февраля спикер Совфеда Валентина Матвиенко

2025-02-26T11:12

2025-02-26T11:12

2025-02-26T11:13

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На заседании в среду была представлена книга о преступлениях Киева.Матвиенко указала, что в ней собраны конкретные факты, которые подтверждают "преступный, террористический характер киевского режима" и их преступления против мирных граждан.Подробнее о преступлениях - в материале Преступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый на сайте Украина.ру.

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новости, россия, валентина матвиенко, киев, украина, совет федерации, вооруженные силы украины