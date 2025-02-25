https://ukraina.ru/20250225/1061349039.html

Будет ли Китай на переговорах по Украине? Заклязьминская о реакции на потепление между Россией и США

Будет ли Китай на переговорах по Украине? Заклязьминская о реакции на потепление между Россией и США - 25.02.2025 Украина.ру

Будет ли Китай на переговорах по Украине? Заклязьминская о реакции на потепление между Россией и США

Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии... Украина.ру, 25.02.2025

2025-02-25T16:10

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Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в студии Украина.ру рассказала о том, как США и Китай борются за рынки сбыта, возможны ли боевые действия на Тайване, а также объяснила, как изменилось взаимодействие Китая и России после начала переговоров о мире. 00:33 – О тарифной войне США и Китая;07:13 – Как США проглядели резкое развитие Китая?08:33 – Как КНР обходит торговые пошлины США?10:49 – Могут ли начаться военные действия на Тайване? 13:44 – Как Китай реагирует на переговоры России с США? 18:06 – О взаимодействии России и КНР после начала переговоров с Америкой;19:33 – О борьбе за рынки Европы.#Заклязьминская #тарифы #пошлины #Китай #КНР #ископаемые #экономика #СПГ #уголь #нефть #автомобили #машины #редкоземельные_металлы #энергетика #США #Америка #доллары #деньги #Мексика #Трамп #экспорт #Канада #Южная_Корея #Азия #транзит #Панама #канал #Европа #ЕС #Евросоюз #Бразилия #ООН #Пекин #переговоры #IIT #Маск #Си_Цзиньпин #Обама #Байден #Запад #ядерное_оружие #Тайвань #президент #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #армия #ВСРФ #Россия #РФ ТГ-канал Екатерины Заклязьминской: t.me/..._ekaterinaНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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