Будет ли Китай на переговорах по Украине? Заклязьминская о реакции на потепление между Россией и США
16:10 25.02.2025 (обновлено: 16:56 25.02.2025)
Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в студии Украина.ру рассказала о том, как США и Китай борются за рынки сбыта, возможны ли боевые действия на Тайване, а также объяснила, как изменилось взаимодействие Китая и России после начала переговоров о мире.
00:33 – О тарифной войне США и Китая;
07:13 – Как США проглядели резкое развитие Китая?
08:33 – Как КНР обходит торговые пошлины США?
10:49 – Могут ли начаться военные действия на Тайване?
13:44 – Как Китай реагирует на переговоры России с США?
18:06 – О взаимодействии России и КНР после начала переговоров с Америкой;
19:33 – О борьбе за рынки Европы.
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00:33 – О тарифной войне США и Китая;
07:13 – Как США проглядели резкое развитие Китая?
08:33 – Как КНР обходит торговые пошлины США?
10:49 – Могут ли начаться военные действия на Тайване?
13:44 – Как Китай реагирует на переговоры России с США?
18:06 – О взаимодействии России и КНР после начала переговоров с Америкой;
19:33 – О борьбе за рынки Европы.
#Заклязьминская #тарифы #пошлины #Китай #КНР #ископаемые #экономика #СПГ #уголь #нефть #автомобили #машины #редкоземельные_металлы #энергетика #США #Америка #доллары #деньги #Мексика #Трамп #экспорт #Канада #Южная_Корея #Азия #транзит #Панама #канал #Европа #ЕС #Евросоюз #Бразилия #ООН #Пекин #переговоры #IIT #Маск #Си_Цзиньпин #Обама #Байден #Запад #ядерное_оружие #Тайвань #президент #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #армия #ВСРФ #Россия #РФ
ТГ-канал Екатерины Заклязьминской: t.me/..._ekaterina
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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