СБУ предъявила обвинения российскому певцу Shaman
Служба безопасности Украины (СБУ) 25 февраля в своем телеграм-канале заявила, что заочно предъявила обвинения российскому артисту Ярославу Дронову (Shaman) за концерты и акции в поддержку России
В ведомстве указали, что в конце 2022 года певец записал видеообращение, в котором героизировал российскую армию, а в 2023 году выступил с концертом в Херсонской области.
Ему вменяют прославление вооруженных сил РФ, поддержку российской спецоперации.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Также Владимир Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против россиян и иностранных граждан, которых Украина подозревает в сотрудничестве с РФ.
О других обвинениях Киева - в материале СБУ заочно предъявила обвинение Пушилину и Жоге из-за выборов в РФ на сайте Украина.ру.