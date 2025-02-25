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СБУ предъявила обвинения российскому певцу Shaman

СБУ предъявила обвинения российскому певцу Shaman - 25.02.2025 Украина.ру

СБУ предъявила обвинения российскому певцу Shaman

Служба безопасности Украины (СБУ) 25 февраля в своем телеграм-канале заявила, что заочно предъявила обвинения российскому артисту Ярославу Дронову (Shaman) за концерты и акции в поддержку России

2025-02-25T15:08

2025-02-25T15:08

2025-02-25T15:08

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В ведомстве указали, что в конце 2022 года певец записал видеообращение, в котором героизировал российскую армию, а в 2023 году выступил с концертом в Херсонской области.Ему вменяют прославление вооруженных сил РФ, поддержку российской спецоперации.Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.Также Владимир Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против россиян и иностранных граждан, которых Украина подозревает в сотрудничестве с РФ.О других обвинениях Киева - в материале СБУ заочно предъявила обвинение Пушилину и Жоге из-за выборов в РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, херсонская область, украина, владимир зеленский, денис пушилин, сбу