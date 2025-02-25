СБУ предъявила обвинения российскому певцу Shaman - 25.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250225/1061346570.html
СБУ предъявила обвинения российскому певцу Shaman
СБУ предъявила обвинения российскому певцу Shaman - 25.02.2025 Украина.ру
СБУ предъявила обвинения российскому певцу Shaman
Служба безопасности Украины (СБУ) 25 февраля в своем телеграм-канале заявила, что заочно предъявила обвинения российскому артисту Ярославу Дронову (Shaman) за концерты и акции в поддержку России
2025-02-25T15:08
2025-02-25T15:08
новости
россия
херсонская область
украина
владимир зеленский
денис пушилин
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/04/1045945623_0:108:3156:1883_1920x0_80_0_0_bf682e4d6ec59dada4d20039edf5b9ae.jpg
В ведомстве указали, что в конце 2022 года певец записал видеообращение, в котором героизировал российскую армию, а в 2023 году выступил с концертом в Херсонской области.Ему вменяют прославление вооруженных сил РФ, поддержку российской спецоперации.Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.Также Владимир Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против россиян и иностранных граждан, которых Украина подозревает в сотрудничестве с РФ.О других обвинениях Киева - в материале СБУ заочно предъявила обвинение Пушилину и Жоге из-за выборов в РФ на сайте Украина.ру.
россия
херсонская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/04/1045945623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a8eac75cd4dcfa13da9d07020c2ee52f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, херсонская область, украина, владимир зеленский, денис пушилин, сбу
Новости, Россия, Херсонская область, Украина, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, СБУ

СБУ предъявила обвинения российскому певцу Shaman

15:08 25.02.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонцерт SHAMAN
Концерт SHAMAN - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Служба безопасности Украины (СБУ) 25 февраля в своем телеграм-канале заявила, что заочно предъявила обвинения российскому артисту Ярославу Дронову (Shaman) за концерты и акции в поддержку России
В ведомстве указали, что в конце 2022 года певец записал видеообращение, в котором героизировал российскую армию, а в 2023 году выступил с концертом в Херсонской области.
Ему вменяют прославление вооруженных сил РФ, поддержку российской спецоперации.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Также Владимир Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против россиян и иностранных граждан, которых Украина подозревает в сотрудничестве с РФ.
О других обвинениях Киева - в материале СБУ заочно предъявила обвинение Пушилину и Жоге из-за выборов в РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияХерсонская областьУкраинаВладимир ЗеленскийДенис ПушилинСБУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01"Война закончится по русскому расписанию": Трамп и Рубио не сошлись по срокам окончания СВО
15:55Что произошло в ООН и почему Россия больше не "агрессор"?
15:08СБУ предъявила обвинения российскому певцу Shaman
15:02Юрий Тавровский: США бросили вызов России и Китаю, но получили в ответ "Орешник" и DeepSeek
14:27Украина с Зеленским должна дозреть. Киселев о том, чем глава киевского режима выгоден РФ
14:27Россия проинформировала Индонезию о переговорах с США и перспективах Украины - Шойгу
14:18Шмыгаль подсчитал, сколько миллиардов понадобится на восстановление Украины
14:16По следам Чичикова: в Запорожье будут судить экс-правоохранителя, продававшего данные об умерших
13:52Глава МИД России прибыл с визитом в Иран
13:19Кремль принял извинения Вучича за поддержку Сербией антироссийской резолюции по Украине
13:16"Без пяти минут полночь": Мерц оценил ситуацию в Европе на фоне "тени" Трампа
13:11Рада со второй попытки поддержала продление полномочий Зеленского
13:01Зеленского продлили, выборы отменили, Макрон активно "торгует" своим "ядерным зонтиком". Главное на 13.00
12:56Песков высказался о перспективах экономического сотрудничества России и США
12:28Рада снова рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского - Железняк
12:25"Украина проиграла эту войну": бывший глава правительства Польши высказался о перспективе СВО
12:21Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше
12:09Освободим ли Курскую область через месяц, чем закончится СВО и когда это может случиться — Копылов
11:51США скоро могут снять с России санкции – FT
11:37СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на генконсульство России во Франции
Лента новостейМолния