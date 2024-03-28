https://ukraina.ru/20240328/1054179389.html
СБУ заочно предъявила обвинение Пушилину и Жоге из-за выборов в РФ
СБУ заочно предъявила обвинение Пушилину и Жоге из-за выборов в РФ - 28.03.2024 Украина.ру
СБУ заочно предъявила обвинение Пушилину и Жоге из-за выборов в РФ
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения главе ДНР Денису Пушилину, председателю Народного Совета Донецкой Народной Республики Артёму Жоге и главе республиканского избиркома Владимиру Высоцкому за организацию и проведение президентских выборов в регионе. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале СБУ
2024-03-28T20:16
2024-03-28T20:16
2024-03-28T20:16
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На Украине неизменно называют выборы, прошедшие в России "фейковым плебисцитом". Помимо прочего, Пушилина, Жогу и Высоцкого обвиняют в том, они докладывали о том, что в ДНР абсолютное большинство проголосовало за Владимира Путина. Всех троих СБУ обвиняет в колаборационной деятельности. Ранее на Украине заочно приговорили Дениса Пушилина к 15 годам тюрьмы по обвинениям в коллаборационизме и "посягательстве на территориальную целостность страны". Артёма Жогу - к 12 годам якобы "за участие в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях".Днём ранее СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса.
https://ukraina.ru/20240326/1054124417.html
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новости, украина, денис пушилин, артем жога, донецкая народная республика, россия, сбу
Новости, Украина, Денис Пушилин, Артем Жога, Донецкая Народная Республика, Россия, СБУ
СБУ заочно предъявила обвинение Пушилину и Жоге из-за выборов в РФ
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения главе ДНР Денису Пушилину, председателю Народного Совета Донецкой Народной Республики Артёму Жоге и главе республиканского избиркома Владимиру Высоцкому за организацию и проведение президентских выборов в регионе. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале СБУ