Россия проинформировала Индонезию о переговорах с США и перспективах Украины - Шойгу - 25.02.2025 Украина.ру
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Россия проинформировала Индонезию о переговорах с США и перспективах Украины - Шойгу
Россия проинформировала Индонезию о переговорах с США и перспективах Украины - Шойгу - 25.02.2025 Украина.ру
Россия проинформировала Индонезию о переговорах с США и перспективах Украины - Шойгу
Переговоры России с США и конфликт на Украине обсудил в столице Индонезии секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом он рассказал 25 февраля журналистам.
2025-02-25T14:27
2025-02-25T14:27
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сергей шойгу
сергей лавров
переговоры
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международная политика
внешняя политика
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Главу российского Совбеза в Джакарте принял президент Индонезии Прабово Субианто. Серегй Шойгу также провел встречу с индонезийским министром обороны Шафри Шамсуддином.Шойгу также рассказал, что в ходе российско-индонезийских переговоров обсуждались злободневные проблемы и угрозы на Ближнем Востоке.В частности, сообщает РИА Новости, в Джакарте обсуждался вопрос бывших боевиков различных террористических организаций в тюрьмах Сирии.Ситуацию в Сирии и на Украине накануне обсудил в Турции глава МИД России Сергей Лавров. Сирийский и другие вопросы значатся в программе его визита в Иран. Подробности в публикации Глава МИД России прибыл с визитом в Иран
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новости, россия, сирия, иран, сергей шойгу, сергей лавров, переговоры, международные отношения, международная политика, внешняя политика, совбез, терроризм
Новости, Россия, Сирия, Иран, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, переговоры, международные отношения, Международная политика, внешняя политика, Совбез, терроризм

Россия проинформировала Индонезию о переговорах с США и перспективах Украины - Шойгу

14:27 25.02.2025
 
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Переговоры России с США и конфликт на Украине обсудил в столице Индонезии секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом он рассказал 25 февраля журналистам.
Главу российского Совбеза в Джакарте принял президент Индонезии Прабово Субианто. Серегй Шойгу также провел встречу с индонезийским министром обороны Шафри Шамсуддином.
"Поговорили и обсудили все последние предпринимаемые действия и шаги в отношении Украины и проведение переговоров на треке России и Соединённых Штатов. Донесли до наших коллег и, в первую очередь, конечно, до президента то, где мы сегодня находимся, что обсуждается и какие есть перспективы", - сообщил по итогам прессе глава Совбеза РФ.
Шойгу также рассказал, что в ходе российско-индонезийских переговоров обсуждались злободневные проблемы и угрозы на Ближнем Востоке.
"Это Палестина - Израиль, это Сирия. Рассмотрели то, что связано с угрозами, идущими от вот этих постоянно беспокоящих проблем, вопросов", - отметил Шойгу.
В частности, сообщает РИА Новости, в Джакарте обсуждался вопрос бывших боевиков различных террористических организаций в тюрьмах Сирии.
Ситуацию в Сирии и на Украине накануне обсудил в Турции глава МИД России Сергей Лавров. Сирийский и другие вопросы значатся в программе его визита в Иран. Подробности в публикации Глава МИД России прибыл с визитом в Иран
 
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