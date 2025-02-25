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Россия проинформировала Индонезию о переговорах с США и перспективах Украины - Шойгу

Россия проинформировала Индонезию о переговорах с США и перспективах Украины - Шойгу - 25.02.2025 Украина.ру

Россия проинформировала Индонезию о переговорах с США и перспективах Украины - Шойгу

Переговоры России с США и конфликт на Украине обсудил в столице Индонезии секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом он рассказал 25 февраля журналистам.

2025-02-25T14:27

2025-02-25T14:27

2025-02-25T14:27

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Главу российского Совбеза в Джакарте принял президент Индонезии Прабово Субианто. Серегй Шойгу также провел встречу с индонезийским министром обороны Шафри Шамсуддином.Шойгу также рассказал, что в ходе российско-индонезийских переговоров обсуждались злободневные проблемы и угрозы на Ближнем Востоке.В частности, сообщает РИА Новости, в Джакарте обсуждался вопрос бывших боевиков различных террористических организаций в тюрьмах Сирии.Ситуацию в Сирии и на Украине накануне обсудил в Турции глава МИД России Сергей Лавров. Сирийский и другие вопросы значатся в программе его визита в Иран. Подробности в публикации Глава МИД России прибыл с визитом в Иран

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новости, россия, сирия, иран, сергей шойгу, сергей лавров, переговоры, международные отношения, международная политика, внешняя политика, совбез, терроризм