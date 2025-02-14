Лизан рассказал, что России нужно от Украины в экономическом плане - 14.02.2025 Украина.ру
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Лизан рассказал, что России нужно от Украины в экономическом плане
Лизан рассказал, что России нужно от Украины в экономическом плане - 14.02.2025 Украина.ру
Лизан рассказал, что России нужно от Украины в экономическом плане
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в ходе мультимедийной пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру на тему "Какой мир нам нужен?", порассуждал, что России нужно от разных стран в экономическом плане
2025-02-14T14:40
2025-02-14T16:14
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По его словам, Москве было бы выгодно избавиться от санкций США в сфере финансов.Он предположил, что РФ нужно от Европы. По его мнению, Москве "хорошо было бы вернуться на угольный рынок"."Что нам нужно о Украины в экономическом плане? Да, пожалуй, ничего, лишь бы не мешала", - добавил Лизан.Он отметил, что пока США не предлагают РФ никаких решений в плане экономики и продолжают рассматривать ее, как один из возможных рычагов давления на РФ. При этом забывая, что экономика РФ трансформировалась.Подробнее о конференции - в материале Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, москва, санкции, экономика
Новости, Россия, США, Москва, санкции, экономика

Лизан рассказал, что России нужно от Украины в экономическом плане

14:40 14.02.2025 (обновлено: 16:14 14.02.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Иван ЛизанИван Лизан
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Иван Лизан
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в ходе мультимедийной пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру на тему "Какой мир нам нужен?", порассуждал, что России нужно от разных стран в экономическом плане
По его словам, Москве было бы выгодно избавиться от санкций США в сфере финансов.

"Чтобы мы могли нормально расплачиваться... с другими странами. И второй момент, который был бы желателен от США - отмена ограничения нефтяного потолка. <...> Готовы ли США пойти на это, не знаю... пока дискуссии не идет", - сказал эксперт.

Он предположил, что РФ нужно от Европы. По его мнению, Москве "хорошо было бы вернуться на угольный рынок".
"Что нам нужно о Украины в экономическом плане? Да, пожалуй, ничего, лишь бы не мешала", - добавил Лизан.
Он отметил, что пока США не предлагают РФ никаких решений в плане экономики и продолжают рассматривать ее, как один из возможных рычагов давления на РФ. При этом забывая, что экономика РФ трансформировалась.
Подробнее о конференции - в материале Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога на сайте Украина.ру.
 
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16:06Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога. Конференция "Украинское досье"
16:01Пётр Шелест: глава Украины, который стал жертвой интриг "днепропетровских"
15:46Владимир Брутер: С Трампом договориться нельзя, он идиот, который сначала стреляет, потом думает
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15:29"Отсель грозить мы будем русским". Угрозы Вэнса как элемент диалога
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