Лизан рассказал, что России нужно от Украины в экономическом плане
14:40 14.02.2025 (обновлено: 16:14 14.02.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Иван ЛизанИван Лизан
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Иван Лизан
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в ходе мультимедийной пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру на тему "Какой мир нам нужен?", порассуждал, что России нужно от разных стран в экономическом плане
По его словам, Москве было бы выгодно избавиться от санкций США в сфере финансов.
"Чтобы мы могли нормально расплачиваться... с другими странами. И второй момент, который был бы желателен от США - отмена ограничения нефтяного потолка. <...> Готовы ли США пойти на это, не знаю... пока дискуссии не идет", - сказал эксперт.
Он предположил, что РФ нужно от Европы. По его мнению, Москве "хорошо было бы вернуться на угольный рынок".
"Что нам нужно о Украины в экономическом плане? Да, пожалуй, ничего, лишь бы не мешала", - добавил Лизан.
Он отметил, что пока США не предлагают РФ никаких решений в плане экономики и продолжают рассматривать ее, как один из возможных рычагов давления на РФ. При этом забывая, что экономика РФ трансформировалась.
Подробнее о конференции - в материале Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога на сайте Украина.ру.