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Лизан рассказал, что России нужно от Украины в экономическом плане

Лизан рассказал, что России нужно от Украины в экономическом плане - 14.02.2025 Украина.ру

Лизан рассказал, что России нужно от Украины в экономическом плане

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в ходе мультимедийной пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру на тему "Какой мир нам нужен?", порассуждал, что России нужно от разных стран в экономическом плане

2025-02-14T14:40

2025-02-14T14:40

2025-02-14T16:14

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По его словам, Москве было бы выгодно избавиться от санкций США в сфере финансов.Он предположил, что РФ нужно от Европы. По его мнению, Москве "хорошо было бы вернуться на угольный рынок"."Что нам нужно о Украины в экономическом плане? Да, пожалуй, ничего, лишь бы не мешала", - добавил Лизан.Он отметил, что пока США не предлагают РФ никаких решений в плане экономики и продолжают рассматривать ее, как один из возможных рычагов давления на РФ. При этом забывая, что экономика РФ трансформировалась.Подробнее о конференции - в материале Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, москва, санкции, экономика