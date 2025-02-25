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Рада снова рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского - Железняк

Рада снова рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского - Железняк - 25.02.2025 Украина.ру

Рада снова рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского - Железняк

Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского. Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк

2025-02-25T12:28

2025-02-25T12:28

2025-02-25T12:28

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"Профильный комитет повторно рассмотрел "постановление о демократии" (№13041, зарегистрированное на сайте парламента 24.02.2025 - ред.) и так же повторно одобрил. Поэтому дальше должны сегодня уже снова проголосовать (на замену того проваленного). И вроде бы даже без дополнительных спецэффектов)", - написал Железняк.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Накануне Железняк заявил, что постановление парламента о продлении полномочий Зеленского "до вступления в должность новоизбранного президента Украины" провалилось на голосовании. За постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых для его принятия. После неудачного голосования был подан новый проект постановления с аналогичным содержанием.Российские политики указали в этой связи на несостоятельность Зеленского. Подробнее - в материале Несостоятельность Зеленского, взрывы, "позорная" резолюция ГА ООН. Главное на Украине на утро 25 февраля на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, ярослав железняк, рада, оон