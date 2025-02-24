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Украинский военнослужащий обворовал штурмовиков ВСУ на $107 тыс

Украинский военнослужащий обворовал штурмовиков ВСУ на $107 тыс - 24.02.2025 Украина.ру

Украинский военнослужащий обворовал штурмовиков ВСУ на $107 тыс

Украинский военнослужащий из Сум украл имущества ВСУ на более чем на 4,5 млн гривен ($107 тыс). Об этом 24 февраля сообщило Госбюро расследований Украины.

2025-02-24T15:03

2025-02-24T15:03

2025-02-24T15:03

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Разоблачили военнослужащего дислоцированной в Сумской области в/ч сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ. Фигурант украл со складов и продал приборы ночного видения и бинокуляры на крупную сумму.Фигурант, ответственный за материальное обеспечение, имел доступ к военному оборудованию, хранившемуся на складах.Помогал со сбытом краденного знакомый военнослужащего. Для этого они воспользовались услугами почтовой службы.Военнослужащему предъявлено "подозрение" в совершении уголовного преступления, с перспективой провести 15 лет в местах лишения свободы.Тем временем выяснилось, каковы реальные условия содержания спецконтингента в украинских ИК. Подробности в публикации Украинский суд рассмотрит дело о массовых пытках и убийствах в Божковской колонии №16

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новости, сумы, украина, сумская область, вооруженные силы украины, гбр, сбу, всу, военная помощь, криминал