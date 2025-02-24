Украинский военнослужащий обворовал штурмовиков ВСУ на $107 тыс - 24.02.2025 Украина.ру
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Украинский военнослужащий обворовал штурмовиков ВСУ на $107 тыс
Украинский военнослужащий обворовал штурмовиков ВСУ на $107 тыс - 24.02.2025 Украина.ру
Украинский военнослужащий обворовал штурмовиков ВСУ на $107 тыс
Украинский военнослужащий из Сум украл имущества ВСУ на более чем на 4,5 млн гривен ($107 тыс). Об этом 24 февраля сообщило Госбюро расследований Украины.
2025-02-24T15:03
2025-02-24T15:03
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Разоблачили военнослужащего дислоцированной в Сумской области в/ч сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ. Фигурант украл со складов и продал приборы ночного видения и бинокуляры на крупную сумму.Фигурант, ответственный за материальное обеспечение, имел доступ к военному оборудованию, хранившемуся на складах.Помогал со сбытом краденного знакомый военнослужащего. Для этого они воспользовались услугами почтовой службы.Военнослужащему предъявлено "подозрение" в совершении уголовного преступления, с перспективой провести 15 лет в местах лишения свободы.Тем временем выяснилось, каковы реальные условия содержания спецконтингента в украинских ИК. Подробности в публикации Украинский суд рассмотрит дело о массовых пытках и убийствах в Божковской колонии №16
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новости, сумы, украина, сумская область, вооруженные силы украины, гбр, сбу, всу, военная помощь, криминал
Новости, Сумы, Украина, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ГБР, СБУ, ВСУ, военная помощь, криминал

Украинский военнослужащий обворовал штурмовиков ВСУ на $107 тыс

15:03 24.02.2025
 
© ГБР Украины
© ГБР Украины
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Украинский военнослужащий из Сум украл имущества ВСУ на более чем на 4,5 млн гривен ($107 тыс). Об этом 24 февраля сообщило Госбюро расследований Украины.
Разоблачили военнослужащего дислоцированной в Сумской области в/ч сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ. Фигурант украл со складов и продал приборы ночного видения и бинокуляры на крупную сумму.
Фигурант, ответственный за материальное обеспечение, имел доступ к военному оборудованию, хранившемуся на складах.
"В конце 2024 года он получил со склада приборы ночного видения и бинокуляры для обеспечения боеготовности штурмовой роты. Однако вместо того, чтобы передать их военным, решил продать", - сказано в официальном сообщении.
Помогал со сбытом краденного знакомый военнослужащего. Для этого они воспользовались услугами почтовой службы.
"Он отправил оборудование по почте, а полученные средства потратил на азартные игры. Благодаря своевременным оперативным мероприятиям удалось найти и вернуть часть украденного оборудования", - рассказали в ГБР.
Военнослужащему предъявлено "подозрение" в совершении уголовного преступления, с перспективой провести 15 лет в местах лишения свободы.
Тем временем выяснилось, каковы реальные условия содержания спецконтингента в украинских ИК. Подробности в публикации Украинский суд рассмотрит дело о массовых пытках и убийствах в Божковской колонии №16
 
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