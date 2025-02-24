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Украинский суд рассмотрит дело о массовых пытках и убийствах в Божковской колонии №16

Украинский суд рассмотрит дело о массовых пытках и убийствах в Божковской колонии №16 - 24.02.2025 Украина.ру

Украинский суд рассмотрит дело о массовых пытках и убийствах в Божковской колонии №16

До 10 лет лишения свободы грозит должностным лицам, обвиняемым в пытках и убийствах заключённых украинской колонии №16. Об этом 24 февраля сообщило Госбюро расследований Украины.

2025-02-24T14:37

2025-02-24T14:37

2025-02-24T14:37

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"Работники ГБР завершили расследование уголовного производства по организованной группе, которая пытала и убивала заключенных в Государственном учреждении "Божковская исправительная колония (№16)". Обвинительный акт направлен в суд", - сказано в официальном сообщении.Масштабную систему пыток заключенных в Божковской колонии раскрыли весной 2024 года, напомнили в ГБР. Тогда следователи доказали не только факты издевательств и избиений, но и фактического убийства заключенных в результате жестоких пыток.Удалось задокументировать факт смерти одного из заключенных от телесных повреждений. Новоприбывшим в ИК-16 угрожали и били их до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли безоговорочно выполнять различные указания администрации госучреждения.В результате пять должностных лиц госучреждения "Божковская исправительная колония (№16)" обвиняются по нескольким статьям УК Украины. В частности, их обвиняют в пытках, совершённых в составе организованной группы. Руководитель этой ОПГ дополнительно обвиняется в преднамеренном тяжком телесном повреждении."Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет", - отметили в ГБР.Процессуальное руководство расследования ГБР осуществлял офис генпрокурора Украины.Тем временем На Украине разоблачили экс-командира дивизиона, вымогавшего деньги у военнослужащих

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новости, украина, гбр, опг, криминал, евроинтеграция, бывший ссср, исправительные учреждения, заключенные, пытки, убийство