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Украинский суд рассмотрит дело о массовых пытках и убийствах в Божковской колонии №16
Украинский суд рассмотрит дело о массовых пытках и убийствах в Божковской колонии №16 - 24.02.2025 Украина.ру
Украинский суд рассмотрит дело о массовых пытках и убийствах в Божковской колонии №16
До 10 лет лишения свободы грозит должностным лицам, обвиняемым в пытках и убийствах заключённых украинской колонии №16. Об этом 24 февраля сообщило Госбюро расследований Украины.
2025-02-24T14:37
2025-02-24T14:37
2025-02-24T14:37
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"Работники ГБР завершили расследование уголовного производства по организованной группе, которая пытала и убивала заключенных в Государственном учреждении "Божковская исправительная колония (№16)". Обвинительный акт направлен в суд", - сказано в официальном сообщении.Масштабную систему пыток заключенных в Божковской колонии раскрыли весной 2024 года, напомнили в ГБР. Тогда следователи доказали не только факты издевательств и избиений, но и фактического убийства заключенных в результате жестоких пыток.Удалось задокументировать факт смерти одного из заключенных от телесных повреждений. Новоприбывшим в ИК-16 угрожали и били их до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли безоговорочно выполнять различные указания администрации госучреждения.В результате пять должностных лиц госучреждения "Божковская исправительная колония (№16)" обвиняются по нескольким статьям УК Украины. В частности, их обвиняют в пытках, совершённых в составе организованной группы. Руководитель этой ОПГ дополнительно обвиняется в преднамеренном тяжком телесном повреждении."Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет", - отметили в ГБР.Процессуальное руководство расследования ГБР осуществлял офис генпрокурора Украины.Тем временем На Украине разоблачили экс-командира дивизиона, вымогавшего деньги у военнослужащих
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новости, украина, гбр, опг, криминал, евроинтеграция, бывший ссср, исправительные учреждения, заключенные, пытки, убийство
Новости, Украина, ГБР, ОПГ, криминал, евроинтеграция, бывший СССР, исправительные учреждения, заключенные, пытки, убийство
Украинский суд рассмотрит дело о массовых пытках и убийствах в Божковской колонии №16
До 10 лет лишения свободы грозит должностным лицам, обвиняемым в пытках и убийствах заключённых украинской колонии №16. Об этом 24 февраля сообщило Госбюро расследований Украины.
"Работники ГБР завершили расследование уголовного производства по организованной группе, которая пытала и убивала заключенных в Государственном учреждении "Божковская исправительная колония (№16)". Обвинительный акт направлен в суд", - сказано в официальном сообщении.
Масштабную систему пыток заключенных в Божковской колонии раскрыли весной 2024 года, напомнили в ГБР. Тогда следователи доказали не только факты издевательств и избиений, но и фактического убийства заключенных в результате жестоких пыток.
"Следствие установило, что жертвами преступников были почти все, кто впервые попадал туда", - сказано в публикации ГБР.
Удалось задокументировать факт смерти одного из заключенных от телесных повреждений. Новоприбывшим в ИК-16 угрожали и били их до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли безоговорочно выполнять различные указания администрации госучреждения.
"С момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приемки, во время которой вновь прибывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру. В случае отказа к нему применялись пытки: избивали руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и т.д. Среди прочего, например, задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных", - сообщили в ГБР.
В результате пять должностных лиц госучреждения "Божковская исправительная колония (№16)" обвиняются по нескольким статьям УК Украины. В частности, их обвиняют в пытках, совершённых в составе организованной группы. Руководитель этой ОПГ
дополнительно обвиняется в преднамеренном тяжком телесном повреждении.
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет", - отметили в ГБР.
Процессуальное руководство расследования ГБР осуществлял офис генпрокурора Украины.