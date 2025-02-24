Если в Одессу прилетит "Орешник", Зеленский будет кричать, что "русские прорвутся в Польшу" — эксперт - 24.02.2025 Украина.ру
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Если в Одессу прилетит "Орешник", Зеленский будет кричать, что "русские прорвутся в Польшу" — эксперт
Если в Одессу прилетит "Орешник", Зеленский будет кричать, что "русские прорвутся в Польшу" — эксперт - 24.02.2025 Украина.ру
Если в Одессу прилетит "Орешник", Зеленский будет кричать, что "русские прорвутся в Польшу" — эксперт
Группировка "Днепр", которая стоит в Херсонской и Запорожской областях, в состоянии прорваться до Приднестровья, но это грозит большими потерями. Вместо этого можно применить разные виды оружия. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-02-24T06:00
2025-02-24T06:00
новости
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россия
запорожская область
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По мнению эксперта, освобождение Левобережья и юга Украины будет зависеть от соотношения сил на конкретных направлениях. ВС РФ необязательно штурмовать Одессу и Харьков. Можно занять 2/3 Харьковской области или зацепиться за Николаевскую область, чтобы потом решить все в рамках переговоров, предположил он.Гипотетически, это может быть удар "Орешником" по Одесскому порту, причем не с пустыми болванками, а с совсем другой "начинкой", это бы парализовало киевский режим, считает эксперт.С другой стороны, из-за такого натиска глобалисты начнут оказывать такое давление на президента США Дональда Трампа, что он может дрогнуть и поменять позицию по украинскому конфликту, отметил эксперт."А если мы начнем запускать "Орешники", у Зеленского появятся дополнительные аргументы заявить, что "русские проломят украинскую оборону и прорвутся в Польшу и в Прибалтику", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу на сайте Украина.руТакже про новейший российский ракетный комплекс в публикации Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России "Орешника".
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новости, одесса, россия, запорожская область, владимир зеленский, дональд трамп, вооружения, ракеты, оружие, вс рф, порт, "орешник", сво, спецоперация, польша, прибалтика, харьков
Новости, Одесса, Россия, Запорожская область, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, вооружения, ракеты, оружие, ВС РФ, порт, "Орешник", СВО, Спецоперация, Польша, Прибалтика, Харьков

Если в Одессу прилетит "Орешник", Зеленский будет кричать, что "русские прорвутся в Польшу" — эксперт

06:00 24.02.2025
 
© Freepik.comОрешник
Орешник
© Freepik.com
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Группировка "Днепр", которая стоит в Херсонской и Запорожской областях, в состоянии прорваться до Приднестровья, но это грозит большими потерями. Вместо этого можно применить разные виды оружия. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
По мнению эксперта, освобождение Левобережья и юга Украины будет зависеть от соотношения сил на конкретных направлениях. ВС РФ необязательно штурмовать Одессу и Харьков. Можно занять 2/3 Харьковской области или зацепиться за Николаевскую область, чтобы потом решить все в рамках переговоров, предположил он.
"Я уверен, что группировка "Днепр", которая стоит в Херсонской и Запорожской областях, в состоянии прорваться до Приднестровья, но с очень большими потерями. Есть и другие варианты. Можно же разные виды оружия применять", — подчеркнул Сорокин.
Гипотетически, это может быть удар "Орешником" по Одесскому порту, причем не с пустыми болванками, а с совсем другой "начинкой", это бы парализовало киевский режим, считает эксперт.
С другой стороны, из-за такого натиска глобалисты начнут оказывать такое давление на президента США Дональда Трампа, что он может дрогнуть и поменять позицию по украинскому конфликту, отметил эксперт.
"А если мы начнем запускать "Орешники", у Зеленского появятся дополнительные аргументы заявить, что "русские проломят украинскую оборону и прорвутся в Польшу и в Прибалтику", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу на сайте Украина.ру
Также про новейший российский ракетный комплекс в публикации Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России "Орешника".
Орешник
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"Не только по киевскому режиму": эксперт рассказал, куда еще могут прилететь "Орешники" и "Искандеры"Все современные ракетные комплексы будут иметь двойное назначение. Они будут не только наносить удары по киевскому режиму, но также должны стать сдерживающим фактором для НАТО. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
 
НовостиОдессаРоссияЗапорожская областьВладимир ЗеленскийДональд ТрампвооруженияракетыоружиеВС РФпорт"Орешник"СВОСпецоперацияПольшаПрибалтикаХарьков
 
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