https://ukraina.ru/20250224/1061289105.html

Если в Одессу прилетит "Орешник", Зеленский будет кричать, что "русские прорвутся в Польшу" — эксперт

Если в Одессу прилетит "Орешник", Зеленский будет кричать, что "русские прорвутся в Польшу" — эксперт - 24.02.2025 Украина.ру

Если в Одессу прилетит "Орешник", Зеленский будет кричать, что "русские прорвутся в Польшу" — эксперт

Группировка "Днепр", которая стоит в Херсонской и Запорожской областях, в состоянии прорваться до Приднестровья, но это грозит большими потерями. Вместо этого можно применить разные виды оружия. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-02-24T06:00

2025-02-24T06:00

2025-02-24T06:00

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По мнению эксперта, освобождение Левобережья и юга Украины будет зависеть от соотношения сил на конкретных направлениях. ВС РФ необязательно штурмовать Одессу и Харьков. Можно занять 2/3 Харьковской области или зацепиться за Николаевскую область, чтобы потом решить все в рамках переговоров, предположил он.Гипотетически, это может быть удар "Орешником" по Одесскому порту, причем не с пустыми болванками, а с совсем другой "начинкой", это бы парализовало киевский режим, считает эксперт.С другой стороны, из-за такого натиска глобалисты начнут оказывать такое давление на президента США Дональда Трампа, что он может дрогнуть и поменять позицию по украинскому конфликту, отметил эксперт."А если мы начнем запускать "Орешники", у Зеленского появятся дополнительные аргументы заявить, что "русские проломят украинскую оборону и прорвутся в Польшу и в Прибалтику", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу на сайте Украина.руТакже про новейший российский ракетный комплекс в публикации Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России "Орешника".

https://ukraina.ru/20250120/1060356737.html

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