Если в Одессу прилетит "Орешник", Зеленский будет кричать, что "русские прорвутся в Польшу" — эксперт
© Freepik.comОрешник
© Freepik.com
Группировка "Днепр", которая стоит в Херсонской и Запорожской областях, в состоянии прорваться до Приднестровья, но это грозит большими потерями. Вместо этого можно применить разные виды оружия. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
По мнению эксперта, освобождение Левобережья и юга Украины будет зависеть от соотношения сил на конкретных направлениях. ВС РФ необязательно штурмовать Одессу и Харьков. Можно занять 2/3 Харьковской области или зацепиться за Николаевскую область, чтобы потом решить все в рамках переговоров, предположил он.
"Я уверен, что группировка "Днепр", которая стоит в Херсонской и Запорожской областях, в состоянии прорваться до Приднестровья, но с очень большими потерями. Есть и другие варианты. Можно же разные виды оружия применять", — подчеркнул Сорокин.
Гипотетически, это может быть удар "Орешником" по Одесскому порту, причем не с пустыми болванками, а с совсем другой "начинкой", это бы парализовало киевский режим, считает эксперт.
С другой стороны, из-за такого натиска глобалисты начнут оказывать такое давление на президента США Дональда Трампа, что он может дрогнуть и поменять позицию по украинскому конфликту, отметил эксперт.
"А если мы начнем запускать "Орешники", у Зеленского появятся дополнительные аргументы заявить, что "русские проломят украинскую оборону и прорвутся в Польшу и в Прибалтику", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу на сайте Украина.ру
Также про новейший российский ракетный комплекс в публикации Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России "Орешника".
20 января, 05:00"Не только по киевскому режиму": эксперт рассказал, куда еще могут прилететь "Орешники" и "Искандеры"Все современные ракетные комплексы будут иметь двойное назначение. Они будут не только наносить удары по киевскому режиму, но также должны стать сдерживающим фактором для НАТО. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)