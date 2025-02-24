https://ukraina.ru/20250224/1061285885.html

Противостояние между Лондоном и Вашингтоном: Сорокин объяснил, почему ВСУ теряют веру в успешный исход

Противостояние между Лондоном и Вашингтоном: Сорокин объяснил, почему ВСУ теряют веру в успешный исход - 24.02.2025 Украина.ру

Противостояние между Лондоном и Вашингтоном: Сорокин объяснил, почему ВСУ теряют веру в успешный исход

В украинском командовании прекрасно понимают, что приход к власти Трампа поставил крест на политических чаяниях Зеленского и его гипотетического сменщика Залужного, которого продвигает Великобритания. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-02-24T04:15

2025-02-24T04:15

2025-02-24T04:15

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украинская армия

сша

владимир зеленский

валерий залужный

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Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, а также визит в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа оказали мощное воздействие на европейские элиты, либеральные силы в Америке и киевский режим, считает эксперт.Последние нововведения администрации Трампа подорвали веру многих украинских политиков и военачальников в минимально успешный исход сопротивления, отметил собеседник Украина.ру.Командиры бригад и батальонов ВСУ прекрасно понимают, что приход к власти Трампа поставил крест на многих политических чаяниях Владимира Зеленского и его гипотетического сменщика Валерия Залужного, которого продвигает Великобритания, заявил эксперт.Он отметил, что сейчас британцы вступили в активное противостояние с трампистами. Хотя еще две-три недели назад было сложно поверить, что основной конфликт развернется не между Москвой и Вашингтоном, а между Лондоном и Вашингтоном, указал Сорокин."Потому что [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер и международные банкиры, сидящие в Лондоне, противостоят трампистам. Об этом очень хорошо сказал [вице-президент США Джей Ди] Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу на сайте Украина.ру.Подробнее про предстоящий визит Стармера и Макрона в Вашингтон — в материале Алексея Туманова "Пока Стармер у Трампа, Великобритания ищет деньги – на себя, на НАТО и на Украину" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250222/1061271536.html

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новости, великобритания, лондон, вашингтон, дональд трамп, всу, украинская армия, сша, владимир зеленский, валерий залужный, джей ди вэнс, командование