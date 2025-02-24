Противостояние между Лондоном и Вашингтоном: Сорокин объяснил, почему ВСУ теряют веру в успешный исход - 24.02.2025 Украина.ру
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Противостояние между Лондоном и Вашингтоном: Сорокин объяснил, почему ВСУ теряют веру в успешный исход
Противостояние между Лондоном и Вашингтоном: Сорокин объяснил, почему ВСУ теряют веру в успешный исход - 24.02.2025 Украина.ру
Противостояние между Лондоном и Вашингтоном: Сорокин объяснил, почему ВСУ теряют веру в успешный исход
В украинском командовании прекрасно понимают, что приход к власти Трампа поставил крест на политических чаяниях Зеленского и его гипотетического сменщика Залужного, которого продвигает Великобритания. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-02-24T04:15
2025-02-24T04:15
новости
великобритания
лондон
вашингтон
дональд трамп
всу
украинская армия
сша
владимир зеленский
валерий залужный
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Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, а также визит в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа оказали мощное воздействие на европейские элиты, либеральные силы в Америке и киевский режим, считает эксперт.Последние нововведения администрации Трампа подорвали веру многих украинских политиков и военачальников в минимально успешный исход сопротивления, отметил собеседник Украина.ру.Командиры бригад и батальонов ВСУ прекрасно понимают, что приход к власти Трампа поставил крест на многих политических чаяниях Владимира Зеленского и его гипотетического сменщика Валерия Залужного, которого продвигает Великобритания, заявил эксперт.Он отметил, что сейчас британцы вступили в активное противостояние с трампистами. Хотя еще две-три недели назад было сложно поверить, что основной конфликт развернется не между Москвой и Вашингтоном, а между Лондоном и Вашингтоном, указал Сорокин."Потому что [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер и международные банкиры, сидящие в Лондоне, противостоят трампистам. Об этом очень хорошо сказал [вице-президент США Джей Ди] Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу на сайте Украина.ру.Подробнее про предстоящий визит Стармера и Макрона в Вашингтон — в материале Алексея Туманова "Пока Стармер у Трампа, Великобритания ищет деньги – на себя, на НАТО и на Украину" на сайте Украина.ру.
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новости, великобритания, лондон, вашингтон, дональд трамп, всу, украинская армия, сша, владимир зеленский, валерий залужный, джей ди вэнс, командование
Новости, Великобритания, Лондон, Вашингтон, Дональд Трамп, ВСУ, украинская армия, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Джей Ди Вэнс, командование

Противостояние между Лондоном и Вашингтоном: Сорокин объяснил, почему ВСУ теряют веру в успешный исход

04:15 24.02.2025
 
© Getty Images Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
© Getty Images
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В украинском командовании прекрасно понимают, что приход к власти Трампа поставил крест на политических чаяниях Зеленского и его гипотетического сменщика Залужного, которого продвигает Великобритания. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, а также визит в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа оказали мощное воздействие на европейские элиты, либеральные силы в Америке и киевский режим, считает эксперт.
Последние нововведения администрации Трампа подорвали веру многих украинских политиков и военачальников в минимально успешный исход сопротивления, отметил собеседник Украина.ру.
"А вы не можете удержать свое неверие в победу в рамках высшего эшелона управления армией. Все это транслируется на низовой уровень", — подчеркнул Сорокин.
Командиры бригад и батальонов ВСУ прекрасно понимают, что приход к власти Трампа поставил крест на многих политических чаяниях Владимира Зеленского и его гипотетического сменщика Валерия Залужного, которого продвигает Великобритания, заявил эксперт.
Он отметил, что сейчас британцы вступили в активное противостояние с трампистами. Хотя еще две-три недели назад было сложно поверить, что основной конфликт развернется не между Москвой и Вашингтоном, а между Лондоном и Вашингтоном, указал Сорокин.
"Потому что [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер и международные банкиры, сидящие в Лондоне, противостоят трампистам. Об этом очень хорошо сказал [вице-президент США Джей Ди] Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу на сайте Украина.ру.
Подробнее про предстоящий визит Стармера и Макрона в Вашингтон — в материале Алексея Туманова "Пока Стармер у Трампа, Великобритания ищет деньги – на себя, на НАТО и на Украину" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
22 февраля, 07:00
Ростислав Ищенко: Если Европа начнет с Россией войну на Украине, она лишит Трампа козыря на переговорахНе надо все оценивать в духе "Трамп – хороший, Европа и Зеленский – плохие". Противник готов с нами договариваться только тогда, когда не может нас победить. Если он посчитает, что сможет нас победить, он забудут про все предыдущие договоренности, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
НовостиВеликобританияЛондонВашингтонДональд ТрампВСУукраинская армияСШАВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйДжей Ди Вэнскомандование
 
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