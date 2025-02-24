"Сработал синергетический эффект": эксперт назвал четыре фактора успешного продвижения ВС РФ в зоне СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Сейчас ВСУ испытывают явные проблемы с мобилизацией и количеством боеприпасов. За последние два-три месяца ВС РФ стали гораздо чаще применять дроны на оптоволокне. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
За последнее время российские бойцы добились ряда тактических успехов на разных направлениях. В Курской области ВС РФ освободили поселок Свердликово. На противоположном берегу Оскола освобождена Фигалевка. За Курахово в огневом мешке оказались сразу два поселка: Улаклы и Константинополь.
По мнению эксперта, здесь сработал синергетический эффект, когда разные факторы наложились друг на друга и все вместе дали мощный результат.
"Первое. У ВСУ явные проблемы с мобилизацией и количеством боеприпасов на фронте. Второе. ВС РФ за последние два-три месяца стали гораздо чаще применять дроны на оптоволокне, которые блестяще себя показывают", — указал Сорокин.
Такие беспилотники, уточнил он, не поддаются воздействию средств РЭБ и обнаружению радиолокационных систем, потому что оптоволокно почти ничего не излучает, а сам БПЛА вообще ничего не излучает.
"Третье. Мы улучшили тактическое и оперативное звено нашего командования. (...) В частности, назначение генерала [Александра] Санчика на пост командующего оперативной группы "Юг" на одном из ключевых оперативных направлений усилило наш натиск и сильно повлияло на ход СВО", — подчеркнул эксперт.
Четвертый фактор — переговоры. Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным и визит в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа оказали мощное воздействие на европейские элиты, либеральные силы в США и украинский режим, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери" на сайте Украина.ру.
20 февраля, 19:30Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и КиевСейчас потери украинской армии в Курской области уверенно приближаются к 50% всех потерь ВСУ на фронте. Уму непостижимо, как можно на крошечном пятачке терять половину от всех потерь на огромной линии соприкосновения, которая сейчас составляет около полутора тысяч километров.