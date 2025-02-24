"Сработал синергетический эффект": эксперт назвал четыре фактора успешного продвижения ВС РФ в зоне СВО - 24.02.2025 Украина.ру
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"Сработал синергетический эффект": эксперт назвал четыре фактора успешного продвижения ВС РФ в зоне СВО
"Сработал синергетический эффект": эксперт назвал четыре фактора успешного продвижения ВС РФ в зоне СВО - 24.02.2025 Украина.ру
"Сработал синергетический эффект": эксперт назвал четыре фактора успешного продвижения ВС РФ в зоне СВО
Сейчас ВСУ испытывают явные проблемы с мобилизацией и количеством боеприпасов. За последние два-три месяца ВС РФ стали гораздо чаще применять дроны на оптоволокне. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-02-24T03:15
2025-02-24T03:15
новости
россия
харьков
курская область
дональд трамп
владимир путин
мобилизация
всу
снаряды
александр санчик
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За последнее время российские бойцы добились ряда тактических успехов на разных направлениях. В Курской области ВС РФ освободили поселок Свердликово. На противоположном берегу Оскола освобождена Фигалевка. За Курахово в огневом мешке оказались сразу два поселка: Улаклы и Константинополь.По мнению эксперта, здесь сработал синергетический эффект, когда разные факторы наложились друг на друга и все вместе дали мощный результат.Такие беспилотники, уточнил он, не поддаются воздействию средств РЭБ и обнаружению радиолокационных систем, потому что оптоволокно почти ничего не излучает, а сам БПЛА вообще ничего не излучает."Третье. Мы улучшили тактическое и оперативное звено нашего командования. (...) В частности, назначение генерала [Александра] Санчика на пост командующего оперативной группы "Юг" на одном из ключевых оперативных направлений усилило наш натиск и сильно повлияло на ход СВО", — подчеркнул эксперт.Четвертый фактор — переговоры. Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным и визит в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа оказали мощное воздействие на европейские элиты, либеральные силы в США и украинский режим, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери" на сайте Украина.ру.
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россия
харьков
курская область
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Новости
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новости, россия, харьков, курская область, дональд трамп, владимир путин, мобилизация, всу, снаряды, александр санчик, оскол, освобождение, командование, наступление, сво, спецоперация
Новости, Россия, Харьков, Курская область, Дональд Трамп, Владимир Путин, мобилизация, ВСУ, снаряды, Александр Санчик, Оскол, освобождение, командование, наступление, СВО, Спецоперация

"Сработал синергетический эффект": эксперт назвал четыре фактора успешного продвижения ВС РФ в зоне СВО

03:15 24.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа САУ Малка артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сейчас ВСУ испытывают явные проблемы с мобилизацией и количеством боеприпасов. За последние два-три месяца ВС РФ стали гораздо чаще применять дроны на оптоволокне. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
За последнее время российские бойцы добились ряда тактических успехов на разных направлениях. В Курской области ВС РФ освободили поселок Свердликово. На противоположном берегу Оскола освобождена Фигалевка. За Курахово в огневом мешке оказались сразу два поселка: Улаклы и Константинополь.
По мнению эксперта, здесь сработал синергетический эффект, когда разные факторы наложились друг на друга и все вместе дали мощный результат.
"Первое. У ВСУ явные проблемы с мобилизацией и количеством боеприпасов на фронте. Второе. ВС РФ за последние два-три месяца стали гораздо чаще применять дроны на оптоволокне, которые блестяще себя показывают", — указал Сорокин.
Такие беспилотники, уточнил он, не поддаются воздействию средств РЭБ и обнаружению радиолокационных систем, потому что оптоволокно почти ничего не излучает, а сам БПЛА вообще ничего не излучает.
"Третье. Мы улучшили тактическое и оперативное звено нашего командования. (...) В частности, назначение генерала [Александра] Санчика на пост командующего оперативной группы "Юг" на одном из ключевых оперативных направлений усилило наш натиск и сильно повлияло на ход СВО", — подчеркнул эксперт.
Четвертый фактор — переговоры. Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным и визит в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа оказали мощное воздействие на европейские элиты, либеральные силы в США и украинский режим, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери" на сайте Украина.ру.
Алексей Анпилогов интервью
20 февраля, 19:30
Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и КиевСейчас потери украинской армии в Курской области уверенно приближаются к 50% всех потерь ВСУ на фронте. Уму непостижимо, как можно на крошечном пятачке терять половину от всех потерь на огромной линии соприкосновения, которая сейчас составляет около полутора тысяч километров.
 
НовостиРоссияХарьковКурская областьДональд ТрампВладимир ПутинмобилизацияВСУснарядыАлександр СанчикОсколосвобождениекомандованиенаступлениеСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
03:30Ищенко: ВСУ дышат на ладан и готовы развалиться, но Россия "не спешит с миром" и развивает наступление
03:15"Сработал синергетический эффект": эксперт назвал четыре фактора успешного продвижения ВС РФ в зоне СВО
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