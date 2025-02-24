https://ukraina.ru/20250224/1061285434.html

"Сработал синергетический эффект": эксперт назвал четыре фактора успешного продвижения ВС РФ в зоне СВО

"Сработал синергетический эффект": эксперт назвал четыре фактора успешного продвижения ВС РФ в зоне СВО - 24.02.2025 Украина.ру

"Сработал синергетический эффект": эксперт назвал четыре фактора успешного продвижения ВС РФ в зоне СВО

Сейчас ВСУ испытывают явные проблемы с мобилизацией и количеством боеприпасов. За последние два-три месяца ВС РФ стали гораздо чаще применять дроны на оптоволокне. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-02-24T03:15

2025-02-24T03:15

2025-02-24T03:15

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За последнее время российские бойцы добились ряда тактических успехов на разных направлениях. В Курской области ВС РФ освободили поселок Свердликово. На противоположном берегу Оскола освобождена Фигалевка. За Курахово в огневом мешке оказались сразу два поселка: Улаклы и Константинополь.По мнению эксперта, здесь сработал синергетический эффект, когда разные факторы наложились друг на друга и все вместе дали мощный результат.Такие беспилотники, уточнил он, не поддаются воздействию средств РЭБ и обнаружению радиолокационных систем, потому что оптоволокно почти ничего не излучает, а сам БПЛА вообще ничего не излучает."Третье. Мы улучшили тактическое и оперативное звено нашего командования. (...) В частности, назначение генерала [Александра] Санчика на пост командующего оперативной группы "Юг" на одном из ключевых оперативных направлений усилило наш натиск и сильно повлияло на ход СВО", — подчеркнул эксперт.Четвертый фактор — переговоры. Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным и визит в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа оказали мощное воздействие на европейские элиты, либеральные силы в США и украинский режим, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250220/1061239049.html

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новости, россия, харьков, курская область, дональд трамп, владимир путин, мобилизация, всу, снаряды, александр санчик, оскол, освобождение, командование, наступление, сво, спецоперация