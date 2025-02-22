https://ukraina.ru/20250222/1061243013.html

“Страшная правда”: Скоробогатый назвал главный приоритет России в переговорах с США

“Страшная правда”: Скоробогатый назвал главный приоритет России в переговорах с США - 22.02.2025 Украина.ру

“Страшная правда”: Скоробогатый назвал главный приоритет России в переговорах с США

Если у России и США в процессе будущих переговоров по Украине выработаются крепкие экономические связи, это будет более значимый прогресс, чем разрушение самого украинского кризиса. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2025-02-22T07:00

2025-02-22T07:00

2025-02-22T07:00

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Свое заявление собеседник издания объяснил тем, что вопрос с Украиной Россия и так рано или поздно решит в свою пользу: военным или дипломатическим путем.А вот ранее депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру отметил, что сейчас нет никаких гарантий урегулирования конфликта политическим путем. Кроме того, он обратил внимание и на происходящее на фронте.“Надо понимать, что ВСУ держатся. Мы полгода не можем освободить Курскую область. После того, как киевский режим назначил [Михаила] Драпатого командующим Покровским направлением, мы тоже там притормозили. Поэтому нельзя говорить о том, что фронт ВСУ вот-вот рухнет”, — заявил Царёв.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям

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новости, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, переговоры