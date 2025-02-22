“Страшная правда”: Скоробогатый назвал главный приоритет России в переговорах с США - 22.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250222/1061243013.html
“Страшная правда”: Скоробогатый назвал главный приоритет России в переговорах с США
“Страшная правда”: Скоробогатый назвал главный приоритет России в переговорах с США - 22.02.2025 Украина.ру
“Страшная правда”: Скоробогатый назвал главный приоритет России в переговорах с США
Если у России и США в процессе будущих переговоров по Украине выработаются крепкие экономические связи, это будет более значимый прогресс, чем разрушение самого украинского кризиса. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2025-02-22T07:00
2025-02-22T07:00
новости
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061175510_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_8c84e22c5de44dee57c3c113d81b9baa.jpg.webp
Свое заявление собеседник издания объяснил тем, что вопрос с Украиной Россия и так рано или поздно решит в свою пользу: военным или дипломатическим путем.А вот ранее депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру отметил, что сейчас нет никаких гарантий урегулирования конфликта политическим путем. Кроме того, он обратил внимание и на происходящее на фронте.“Надо понимать, что ВСУ держатся. Мы полгода не можем освободить Курскую область. После того, как киевский режим назначил [Михаила] Драпатого командующим Покровским направлением, мы тоже там притормозили. Поэтому нельзя говорить о том, что фронт ВСУ вот-вот рухнет”, — заявил Царёв.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям
https://ukraina.ru/20250218/1061140411.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061175510_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_e656ce59d0d051a1061292b5cabe249e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, переговоры
Новости, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, переговоры

“Страшная правда”: Скоробогатый назвал главный приоритет России в переговорах с США

07:00 22.02.2025
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча представителей РФ и США по Украине
Встреча представителей РФ и США по Украине
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Если у России и США в процессе будущих переговоров по Украине выработаются крепкие экономические связи, это будет более значимый прогресс, чем разрушение самого украинского кризиса. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Свое заявление собеседник издания объяснил тем, что вопрос с Украиной Россия и так рано или поздно решит в свою пользу: военным или дипломатическим путем.
“Если изъять американскую переменную из украинского уравнения, мы будем рады. Будет ли это договор с США, или американцы от него отстраняться и просто так уйдут — нас устроит любой вариант поведения Вашингтона по Украине”, — уточнил Скоробогатый.
А вот ранее депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру отметил, что сейчас нет никаких гарантий урегулирования конфликта политическим путем. Кроме того, он обратил внимание и на происходящее на фронте.
“Надо понимать, что ВСУ держатся. Мы полгода не можем освободить Курскую область. После того, как киевский режим назначил [Михаила] Драпатого командующим Покровским направлением, мы тоже там притормозили. Поэтому нельзя говорить о том, что фронт ВСУ вот-вот рухнет”, — заявил Царёв.
Фото: ВС РФ под Курахово
18 февраля, 05:30
На двух “фронтах” сразу: российских дипломатов и солдат ВС РФ ждет тяжелая работа — ЦарёвЕсли Россия пойдет на остановку военных действий, нет гарантий, что следующий президент Украины подпишет какие-то соглашения или подпишет их в том виде, в котором выгодно Москве. С другой стороны, Владимир Зеленский ранее говорил, что если подписать перемирие, то украинская армия разойдется, а Россия продолжит наступать и это будет катастрофа
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям
 
НовостиРоссияСШАУкраинаВооруженные силы Украиныпереговоры
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30У проблемы три аспекта: Киселев рассказал, как ВС РФ работают с минами противника
07:15Любая попытка Украины сорвать переговоры приведет ВС РФ к Киеву — Анпилогов
07:03Паника по поводу Трампа, окружений и судьбы пленных. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
07:00Ростислав Ищенко: Если Европа начнет с Россией войну на Украине, она лишит Трампа козыря на переговорах
07:00“Страшная правда”: Скоробогатый назвал главный приоритет России в переговорах с США
06:45Средоточие дорог: Онуфриенко объяснил, как ВС РФ могут перерезать коммуникации ВСУ под Покровском
06:30“Наблюдательный пункт”: Киселев рассказал, какой город в Донбассе обеспечит ВС РФ “взгляд сверху”
06:15Нельзя даже уделять внимания переговорам в Эр-Рияде — Краснов
06:00Американский Гитлер: Вайнер объяснил, какую “грязную работу” Трамп переложил на Маска
05:45Онуфриенко объяснил, почему не стоит ждать “глубоких рейдов” от ВС РФ в Суджанском районе
05:30Полковник Киселев объяснил, почему около Торского выступа “все не так радужно”
05:15Скоробогатый объяснил, какие выводы сможет сделать Россия, если пойдет на уступки США
18:20"За кого играешь? За наших". Михаил Мягков о национализме на Украине и патриотизме в новых регионах РФ
18:00Ультиматум Трампа и капитуляция Украины, Зеленскому лучше бежать. Итоги 21 февраля на Украине
17:59"Самое антироссийское правительство". Куда приведут парламентские выборы в Германии
17:55Ростислав Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой
17:25Пока Стармер у Трампа, Великобритания ищет деньги – на себя, на НАТО и на Украину
17:14Кинг вернулся в соцсеть Маска, чтобы оскорбить его и Трампа, но получил неожиданный ответ
16:53Страх и ненависть в Брюсселе
16:43Температура боевых головок как на солнце: Путин об "Орешнике"
Лента новостейМолния