“Страшная правда”: Скоробогатый назвал главный приоритет России в переговорах с США
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Если у России и США в процессе будущих переговоров по Украине выработаются крепкие экономические связи, это будет более значимый прогресс, чем разрушение самого украинского кризиса. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Свое заявление собеседник издания объяснил тем, что вопрос с Украиной Россия и так рано или поздно решит в свою пользу: военным или дипломатическим путем.
“Если изъять американскую переменную из украинского уравнения, мы будем рады. Будет ли это договор с США, или американцы от него отстраняться и просто так уйдут — нас устроит любой вариант поведения Вашингтона по Украине”, — уточнил Скоробогатый.
А вот ранее депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру отметил, что сейчас нет никаких гарантий урегулирования конфликта политическим путем. Кроме того, он обратил внимание и на происходящее на фронте.
“Надо понимать, что ВСУ держатся. Мы полгода не можем освободить Курскую область. После того, как киевский режим назначил [Михаила] Драпатого командующим Покровским направлением, мы тоже там притормозили. Поэтому нельзя говорить о том, что фронт ВСУ вот-вот рухнет”, — заявил Царёв.
18 февраля, 05:30На двух “фронтах” сразу: российских дипломатов и солдат ВС РФ ждет тяжелая работа — ЦарёвЕсли Россия пойдет на остановку военных действий, нет гарантий, что следующий президент Украины подпишет какие-то соглашения или подпишет их в том виде, в котором выгодно Москве. С другой стороны, Владимир Зеленский ранее говорил, что если подписать перемирие, то украинская армия разойдется, а Россия продолжит наступать и это будет катастрофа