https://ukraina.ru/20250221/1061258352.html
Успеет ли Россия за четыре месяца дойти до Одессы и поможет ли Трамп в возвращении Харькова - Сорокин
Успеет ли Россия за четыре месяца дойти до Одессы и поможет ли Трамп в возвращении Харькова - Сорокин - 21.02.2025 Украина.ру
Успеет ли Россия за четыре месяца дойти до Одессы и поможет ли Трамп в возвращении Харькова - Сорокин
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в студии Украина.ру объяснил, в чём секрет успеха продвижения ВС России и рассказал, почему сейчас на... Украина.ру, 21.02.2025
2025-02-21T12:26
2025-02-21T12:26
2025-02-21T12:26
видео
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сво
дроны
дональд трамп
вооруженные силы украины
переговоры
сша
владимир путин
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Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в студии Украина.ру объяснил, в чём секрет успеха продвижения ВС России и рассказал, почему сейчас на фронте неприемлема тактика глубинной операции. 00:29 - В чём секрет успеха продвижения ВС РФ; 05:50 - Переговоры или война: что дальше? 11:37 - Сценарий продолжения боевых действий; 19:36 - Готова ли армия РФ к прорыву? 23:49 - Пойдёт ли Трамп на условиям России? 29:24 - Прогнозы по фронту и дипломатии. #Сорокин #СВО #беспилотник #РЭБ #президент #БПЛА #дроны #переговоры #Трамп #Путин #спецоперация #элиты #Запад #РФ #Россия #США #Украина #фронт #продвижение #ВСУ #батальон #армия #война #Залужный #Зеленский #Москва #Лондон #Вашингтон #Вэнс #Мюнхен #авиация #пехота #тактика #победа #Николаев #Одесса #Харьков #Приднестровье #територии #FPV #дипломатия #дипломатия #техника #политика #ВПК #конфликт ТГ-канал Николая Сорокина: https://t.me/SovinformburoSNO Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, сво, дроны, дональд трамп, вооруженные силы украины, переговоры, сша, владимир путин
Видео, Россия, СВО, дроны, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, переговоры, США, Владимир Путин
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в студии Украина.ру объяснил, в чём секрет успеха продвижения ВС России и рассказал, почему сейчас на фронте неприемлема тактика глубинной операции.
00:29 - В чём секрет успеха продвижения ВС РФ;
05:50 - Переговоры или война: что дальше?
11:37 - Сценарий продолжения боевых действий;
19:36 - Готова ли армия РФ к прорыву?
23:49 - Пойдёт ли Трамп на условиям России?
29:24 - Прогнозы по фронту и дипломатии.
#Сорокин #СВО #беспилотник #РЭБ #президент #БПЛА #дроны #переговоры #Трамп #Путин #спецоперация #элиты #Запад #РФ #Россия #США
#Украина
#фронт #продвижение #ВСУ
#батальон #армия #война #Залужный #Зеленский #Москва #Лондон #Вашингтон
#Вэнс #Мюнхен #авиация #пехота #тактика #победа #Николаев #Одесса #Харьков #Приднестровье #територии #FPV #дипломатия #дипломатия #техника #политика #ВПК #конфликт
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