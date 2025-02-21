Успеет ли Россия за четыре месяца дойти до Одессы и поможет ли Трамп в возвращении Харькова - Сорокин - 21.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250221/1061258352.html
Успеет ли Россия за четыре месяца дойти до Одессы и поможет ли Трамп в возвращении Харькова - Сорокин
Успеет ли Россия за четыре месяца дойти до Одессы и поможет ли Трамп в возвращении Харькова - Сорокин - 21.02.2025 Украина.ру
Успеет ли Россия за четыре месяца дойти до Одессы и поможет ли Трамп в возвращении Харькова - Сорокин
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в студии Украина.ру объяснил, в чём секрет успеха продвижения ВС России и рассказал, почему сейчас на... Украина.ру, 21.02.2025
2025-02-21T12:26
2025-02-21T12:26
видео
россия
сво
дроны
дональд трамп
вооруженные силы украины
переговоры
сша
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/15/1061257905_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ce152bccf3aec7a9a12e083286a37568.jpg
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в студии Украина.ру объяснил, в чём секрет успеха продвижения ВС России и рассказал, почему сейчас на фронте неприемлема тактика глубинной операции. 00:29 - В чём секрет успеха продвижения ВС РФ; 05:50 - Переговоры или война: что дальше? 11:37 - Сценарий продолжения боевых действий; 19:36 - Готова ли армия РФ к прорыву? 23:49 - Пойдёт ли Трамп на условиям России? 29:24 - Прогнозы по фронту и дипломатии. #Сорокин #СВО #беспилотник #РЭБ #президент #БПЛА #дроны #переговоры #Трамп #Путин #спецоперация #элиты #Запад #РФ #Россия #США #Украина #фронт #продвижение #ВСУ #батальон #армия #война #Залужный #Зеленский #Москва #Лондон #Вашингтон #Вэнс #Мюнхен #авиация #пехота #тактика #победа #Николаев #Одесса #Харьков #Приднестровье #територии #FPV #дипломатия #дипломатия #техника #политика #ВПК #конфликт ТГ-канал Николая Сорокина: https://t.me/SovinformburoSNO Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20250221/1061255319.html
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/15/1061257905_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b3259506b32f0fa00c56f00e477b509a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, сво, дроны, дональд трамп, вооруженные силы украины, переговоры, сша, владимир путин
Видео, Россия, СВО, дроны, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, переговоры, США, Владимир Путин

Успеет ли Россия за четыре месяца дойти до Одессы и поможет ли Трамп в возвращении Харькова - Сорокин

12:26 21.02.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин в студии Украина.ру объяснил, в чём секрет успеха продвижения ВС России и рассказал, почему сейчас на фронте неприемлема тактика глубинной операции.
00:29 - В чём секрет успеха продвижения ВС РФ;
05:50 - Переговоры или война: что дальше?
11:37 - Сценарий продолжения боевых действий;
19:36 - Готова ли армия РФ к прорыву?
23:49 - Пойдёт ли Трамп на условиям России?
29:24 - Прогнозы по фронту и дипломатии.
#Сорокин #СВО #беспилотник #РЭБ #президент #БПЛА #дроны #переговоры #Трамп #Путин #спецоперация #элиты #Запад #РФ #Россия #США #Украина #фронт #продвижение #ВСУ #батальон #армия #война #Залужный #Зеленский #Москва #Лондон #Вашингтон #Вэнс #Мюнхен #авиация #пехота #тактика #победа #Николаев #Одесса #Харьков #Приднестровье #територии #FPV #дипломатия #дипломатия #техника #политика #ВПК #конфликт
ТГ-канал Николая Сорокина: https://t.me/SovinformburoSNO
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
- РИА Новости, 1920, 21.02.2025
11:47
Три недели на капитуляцию: депутат Европарламента пожаловался на ТрампаНа фоне разговоров о том, что Европа оказалась за бортом процесса урегулирования украинского конфликта, финский депутат Европарламента Мика Аалтола заявил в своих соцсетях, что США ультимативно потребовали от Евросоюза согласовать условия капитуляции Киева в течение трех недель
 
ВидеоРоссияСВОдроныДональд ТрампВооруженные силы УкраиныпереговорыСШАВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:53Выучил украинский ради карьеры: эксперт объяснил, зачем пасынок Сырского напомнил о его русских корнях
14:32"Троллят на глазах у всего мира": Захарова высмеяла Канаду, обещавшую Киеву защиту
14:03Как боевиков ВСУ готовили к войне с Россией и что пленные азовцы* рассказывали нашим бойцам
14:03Хитрый план Трампа. Атака на Зеленского может оказаться не тем, чем кажется
13:51Кремль не согласился с тезисом о пророссийской позиции команды Трампа
13:00Украину лишили оружия, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 февраля
12:59Срочно, сейчас: Туск призвал ЕС усилить поддержку киевского режима
12:54Депутат Шеремет предложил перенести штаб-квартиру ООН в Москву
12:42Зачистка микрорайона Северный в Часовом Яру и другие события фронта
12:34"Обольщаться не надо": Лукашенко предупредил, что США могут попытаться столкнуть РФ и КНР
12:26Успеет ли Россия за четыре месяца дойти до Одессы и поможет ли Трамп в возвращении Харькова - Сорокин
12:11Инструкция от Франции: Макрон дал Трампу методичку, как вести себя с Путиным
11:47Три недели на капитуляцию: депутат Европарламента пожаловался на Трампа
11:28ВС РФ зашли в Пятихатки в Запорожской области, и ВСУ бросились "наутек"
11:19Сенатор Пушков высказался о самом страшном кошмаре Европы
11:10Ты голос можешь не иметь, но финансировать обязан: сенаторы Трампа предложили ему попрощаться с ООН
10:46"С разгромным счетом": Маск добавил Зеленскому "предвыборную" оплеуху
10:41В Белом доме царят "антизеленские" настроения: источники NYР рассказали, кого Трамп видит на его месте
10:38Стилист Зверев попал в базу "Миротворец" и назвал это честью
09:55Госсекретарь США Рубио уличил Зеленского во лжи
Лента новостейМолния