"Кто-то уже погиб, кого-то вывезли родители": Ищенко рассказал, сколько молодежи осталось на Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Украинская молодежь от 18 до 25 лет — это серьезный людской ресурс, который даст возможность ВСУ продержаться дольше, чем предполагалось. Но пока неизвестно, как пройдет мобилизация и вызовет ли она вспышку общественного гнева. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По официальным данным Киева, на Украине осталось около 650 тысяч молодых людей от 18 до 25 лет. При этом раньше их количество оценивалось в 1,5 миллиона, сообщил эксперт.
"Кто-то уже ушел добровольцем и погиб, кто-то сразу уехал в Европу, кого-то вывезли родители потом. В лучшем случае из этих 650 тысяч они мобилизуют 400-450 тысяч. Это все равно много", — отметил Ищенко.
Понятно, что всю эту украинскую молодежь не мобилизуют одномоментно. Но это серьезный людской ресурс, который даст возможность ВСУ продержаться дольше, чем предполагалось, на два-три месяца – точно, указал политолог.
"Мы же не знаем, как пройдет мобилизация молодежи. Вызовет ли она вспышку общественного гнева? Будет ли молодежь прятаться? Пойдет ли она на фронт послушно? Если она попадет на фронт, будет ли избегать боестолкновений или начнет воевать в полную силу своего молодого организма?" — подчеркнул Ищенко.
На все эти вопросы ответа нет, потому что это разные подходы и разные результаты, добавил он.
Никто не знает, как дальше будет складываться международная обстановка. И в начале 2024 года никто не предполагал, что в Сирии в конце года разразится катастрофа. Но она произошла, констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.
О том, почему Россия не проводит новую мобилизацию — в материале "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.
19 февраля, 18:12Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: В Курской области ВСУ не считаются с потерями ради бредовой идеиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.