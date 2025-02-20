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Правительство Австрии рассказало, как обеспечить прочный мир на Украине

Правительство Австрии рассказало, как обеспечить прочный мир на Украине - 20.02.2025 Украина.ру

Правительство Австрии рассказало, как обеспечить прочный мир на Украине

Решение украинской проблемы зависит от вовлечения в мирный процесс на Украине не только России, но также других государств Евразии. Об этом в интервью изданию Foreign Policy заявил и.о. канцлера Австрии Александр Шалленберг

2025-02-20T12:08

2025-02-20T12:08

2025-02-20T12:08

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Мир на Украине возможен при обеспечении гарантий безопасности для этой постсоветской республики, уверен руководитель австрийского правительства. По его мнению, усилий США и ЕС недостаточно – необходимо вовлечение в процесс азиатских держав.Под таковым сообществом представитель официальной Вены понимает государства из азиатской части континента. Оно должно, по его мнению, участвовать в обсуждении плана умиротворения Украины.Он также отметил, что в обсуждении украинской проблемы должны участвовать представители нынешнего руководства Украины. По мнению Шаленберга, это даже важнее, чем участие в мирных переговорах представителей ЕС.В ходе СВО военную помощь Киеву оказывала в том числе и Австрия. Она также оказывала дипломатическую, финансовую и гуманитарную поддержку постсоветской республике. Кроме того, Австрия поддерживает антироссийские санкции, распространяющиеся также на торговлю российским газом в Евросоюзе.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Комик и диктатор": у Зеленского проблемы, ВСУ - приготовиться. Главное на Украине на утро 20 февраля

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новости, украина, австрия, россия, владимир зеленский, ес, переговоры, евразия, кнр (китай), индия, сво