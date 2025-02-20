Правительство Австрии рассказало, как обеспечить прочный мир на Украине
Решение украинской проблемы зависит от вовлечения в мирный процесс на Украине не только России, но также других государств Евразии. Об этом в интервью изданию Foreign Policy заявил и.о. канцлера Австрии Александр Шалленберг
Мир на Украине возможен при обеспечении гарантий безопасности для этой постсоветской республики, уверен руководитель австрийского правительства. По его мнению, усилий США и ЕС недостаточно – необходимо вовлечение в процесс азиатских держав.
"Нам нужны гарантии безопасности для народа Украины, но это не может быть только Европа. Это не могут быть только Соединенные Штаты. Это должно быть сообщество", - сказал Шалленберг.
Под таковым сообществом представитель официальной Вены понимает государства из азиатской части континента. Оно должно, по его мнению, участвовать в обсуждении плана умиротворения Украины.
"Нам нужна Россия, если мы говорим о какой-либо мирной конференции. Нам нужна Индия", - пояснил Шалленберг.
Он также отметил, что в обсуждении украинской проблемы должны участвовать представители нынешнего руководства Украины. По мнению Шаленберга, это даже важнее, чем участие в мирных переговорах представителей ЕС.
В ходе СВО военную помощь Киеву оказывала в том числе и Австрия. Она также оказывала дипломатическую, финансовую и гуманитарную поддержку постсоветской республике. Кроме того, Австрия поддерживает антироссийские санкции, распространяющиеся также на торговлю российским газом в Евросоюзе.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Комик и диктатор": у Зеленского проблемы, ВСУ - приготовиться. Главное на Украине на утро 20 февраля