"Самая последняя информация": Путин сообщил о пересечении ВС РФ границы в Курской области

Безуглая назвала Зеленскому тех, кого нужно уволить, чтобы Украина не проиграла в войне

Украина проиграет в войне, если Владимир Зеленский не уволит главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. Такое заявление 19 февраля сделала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая