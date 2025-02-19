"Самая последняя информация": Путин сообщил о пересечении ВС РФ границы в Курской области - 19.02.2025 Украина.ру
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"Самая последняя информация": Путин сообщил о пересечении ВС РФ границы в Курской области
"Самая последняя информация": Путин сообщил о пересечении ВС РФ границы в Курской области - 19.02.2025 Украина.ру
"Самая последняя информация": Путин сообщил о пересечении ВС РФ границы в Курской области
Российские военные минувшей ночью пересекли границу РФ в Курской области и вышли на территорию Украины. Об этом 19 февраля журналистам в Санкт-Петербурге сообщил президент России Владимир Путин
2025-02-19T17:44
2025-02-19T17:44
новости
россия
курская область
украина
владимир путин
вс рф
пересечение границы
граница
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Помимо этого, Путин заявил, что "по всей линии соприкосновения наши войска наступают".А между тем Владимир Зеленский сообщил о заканчивающихся американских систем ПВО Patriot. Подробности в публикации Зеленский пожаловался, что на Украине заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot
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новости, россия, курская область, украина, владимир путин, вс рф, пересечение границы, граница
Новости, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, ВС РФ, пересечение границы, граница

"Самая последняя информация": Путин сообщил о пересечении ВС РФ границы в Курской области

17:44 19.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские военные минувшей ночью пересекли границу РФ в Курской области и вышли на территорию Украины. Об этом 19 февраля журналистам в Санкт-Петербурге сообщил президент России Владимир Путин
"Самая последняя информация, которую доложили буквально час назад: сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу РФ и Украины и вышли на территорию противника", — сказал российский лидер.
Помимо этого, Путин заявил, что "по всей линии соприкосновения наши войска наступают".
Рустем Умеров Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
16:53
Безуглая назвала Зеленскому тех, кого нужно уволить, чтобы Украина не проиграла в войнеУкраина проиграет в войне, если Владимир Зеленский не уволит главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. Такое заявление 19 февраля сделала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая
А между тем Владимир Зеленский сообщил о заканчивающихся американских систем ПВО Patriot. Подробности в публикации Зеленский пожаловался, что на Украине заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВС РФпересечение границыграница
 
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