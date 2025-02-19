"Самая последняя информация": Путин сообщил о пересечении ВС РФ границы в Курской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Российские военные минувшей ночью пересекли границу РФ в Курской области и вышли на территорию Украины. Об этом 19 февраля журналистам в Санкт-Петербурге сообщил президент России Владимир Путин
"Самая последняя информация, которую доложили буквально час назад: сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу РФ и Украины и вышли на территорию противника", — сказал российский лидер.
Помимо этого, Путин заявил, что "по всей линии соприкосновения наши войска наступают".
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