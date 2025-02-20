https://ukraina.ru/20250220/1061213460.html

Разворачивается интрига: Камкин раскрыл, сохранит ли Мерц лидирующие позиции на выборах в Германии

Разворачивается интрига: Камкин раскрыл, сохранит ли Мерц лидирующие позиции на выборах в Германии - 20.02.2025 Украина.ру

Разворачивается интрига: Камкин раскрыл, сохранит ли Мерц лидирующие позиции на выборах в Германии

Последние опросы говорят, что накануне парламентских выборов в ФРГ левые набирают 6%. Поэтому нельзя исключать, что новой коалицией будет ХДС, СДПГ плюс кто-то третий. Хотя, если будет хотя бы 51%, то тогда СДПГ и ХДС будут править вдвоем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин

2025-02-20T03:30

2025-02-20T03:30

2025-02-20T03:30

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По словам политолога, последние социологические опросы показали, что рейтинг партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) сейчас составляет около 30%. Он значительно отрывается от второй по популярности партии "Альтернатива для Германии", которая набирает 22-23%. И значительно опережает социал-демократов Олафа Шольца, у которых не больше 15%, отметил эксперт.Здесь интрига разворачивается относительно того, какая из партий может теоретически пробиться в Бундестаг: свободные демократы, левые или Союз Сары Вагенкнехт, отметил эксперт.Последние опросы говорят, что левые набирают 6%. Поэтому нельзя исключать, что новой коалицией будет ХДС, СДПГ плюс кто-то третий. Хотя, если будет хотя бы 51%, то тогда СДПГ и ХДС будут править вдвоем, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Александра Камкина: Народный трибун Трамп хочет разграбить Украину, а Европа играет в доброго полицейского на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Европе удалось "нежно помахать хвостиком". Европейские лидеры в Париже попытались понравиться Трампу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250219/1061195614.html

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новости, германия, украина, европа, олаф шольц, дональд трамп, хдс, бундестаг, фрг, выборы, парламент, левые, правые, фридрих мерц