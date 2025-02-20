Разворачивается интрига: Камкин раскрыл, сохранит ли Мерц лидирующие позиции на выборах в Германии
© AP / Martin Meissner
© AP / Martin Meissner
Последние опросы говорят, что накануне парламентских выборов в ФРГ левые набирают 6%. Поэтому нельзя исключать, что новой коалицией будет ХДС, СДПГ плюс кто-то третий. Хотя, если будет хотя бы 51%, то тогда СДПГ и ХДС будут править вдвоем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
По словам политолога, последние социологические опросы показали, что рейтинг партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) сейчас составляет около 30%.
Он значительно отрывается от второй по популярности партии "Альтернатива для Германии", которая набирает 22-23%. И значительно опережает социал-демократов Олафа Шольца, у которых не больше 15%, отметил эксперт.
"При таких раскладах кандидатура [главы христианских демократов Фридриха] Мерца будет выдвинута на голосование Бундестагом на должность канцлера. Но для этого ему нужно заключить коалиционное соглашение, скорее всего, с социал-демократами. Если у них совокупно не наберется 50%, то им придется искать еще кого-то в коалицию", – подчеркнул Камкин.
Здесь интрига разворачивается относительно того, какая из партий может теоретически пробиться в Бундестаг: свободные демократы, левые или Союз Сары Вагенкнехт, отметил эксперт.
Последние опросы говорят, что левые набирают 6%. Поэтому нельзя исключать, что новой коалицией будет ХДС, СДПГ плюс кто-то третий. Хотя, если будет хотя бы 51%, то тогда СДПГ и ХДС будут править вдвоем, резюмировал собеседник Украина.ру.
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