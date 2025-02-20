Разворачивается интрига: Камкин раскрыл, сохранит ли Мерц лидирующие позиции на выборах в Германии - 20.02.2025 Украина.ру
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Разворачивается интрига: Камкин раскрыл, сохранит ли Мерц лидирующие позиции на выборах в Германии
Разворачивается интрига: Камкин раскрыл, сохранит ли Мерц лидирующие позиции на выборах в Германии - 20.02.2025 Украина.ру
Разворачивается интрига: Камкин раскрыл, сохранит ли Мерц лидирующие позиции на выборах в Германии
Последние опросы говорят, что накануне парламентских выборов в ФРГ левые набирают 6%. Поэтому нельзя исключать, что новой коалицией будет ХДС, СДПГ плюс кто-то третий. Хотя, если будет хотя бы 51%, то тогда СДПГ и ХДС будут править вдвоем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
2025-02-20T03:30
2025-02-20T03:30
новости
германия
украина
европа
олаф шольц
дональд трамп
хдс
бундестаг
фрг
выборы
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По словам политолога, последние социологические опросы показали, что рейтинг партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) сейчас составляет около 30%. Он значительно отрывается от второй по популярности партии "Альтернатива для Германии", которая набирает 22-23%. И значительно опережает социал-демократов Олафа Шольца, у которых не больше 15%, отметил эксперт.Здесь интрига разворачивается относительно того, какая из партий может теоретически пробиться в Бундестаг: свободные демократы, левые или Союз Сары Вагенкнехт, отметил эксперт.Последние опросы говорят, что левые набирают 6%. Поэтому нельзя исключать, что новой коалицией будет ХДС, СДПГ плюс кто-то третий. Хотя, если будет хотя бы 51%, то тогда СДПГ и ХДС будут править вдвоем, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Александра Камкина: Народный трибун Трамп хочет разграбить Украину, а Европа играет в доброго полицейского на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Европе удалось "нежно помахать хвостиком". Европейские лидеры в Париже попытались понравиться Трампу на сайте Украина.ру.
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новости, германия, украина, европа, олаф шольц, дональд трамп, хдс, бундестаг, фрг, выборы, парламент, левые, правые, фридрих мерц
Новости, Германия, Украина, Европа, Олаф Шольц, Дональд Трамп, ХДС, Бундестаг, ФРГ, выборы, парламент, Левые, правые, Фридрих Мерц

Разворачивается интрига: Камкин раскрыл, сохранит ли Мерц лидирующие позиции на выборах в Германии

03:30 20.02.2025
 
© AP / Martin Meissner
- РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP / Martin Meissner
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Последние опросы говорят, что накануне парламентских выборов в ФРГ левые набирают 6%. Поэтому нельзя исключать, что новой коалицией будет ХДС, СДПГ плюс кто-то третий. Хотя, если будет хотя бы 51%, то тогда СДПГ и ХДС будут править вдвоем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
По словам политолога, последние социологические опросы показали, что рейтинг партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) сейчас составляет около 30%.
Он значительно отрывается от второй по популярности партии "Альтернатива для Германии", которая набирает 22-23%. И значительно опережает социал-демократов Олафа Шольца, у которых не больше 15%, отметил эксперт.
"При таких раскладах кандидатура [главы христианских демократов Фридриха] Мерца будет выдвинута на голосование Бундестагом на должность канцлера. Но для этого ему нужно заключить коалиционное соглашение, скорее всего, с социал-демократами. Если у них совокупно не наберется 50%, то им придется искать еще кого-то в коалицию", – подчеркнул Камкин.
Здесь интрига разворачивается относительно того, какая из партий может теоретически пробиться в Бундестаг: свободные демократы, левые или Союз Сары Вагенкнехт, отметил эксперт.
Последние опросы говорят, что левые набирают 6%. Поэтому нельзя исключать, что новой коалицией будет ХДС, СДПГ плюс кто-то третий. Хотя, если будет хотя бы 51%, то тогда СДПГ и ХДС будут править вдвоем, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Александра Камкина: Народный трибун Трамп хочет разграбить Украину, а Европа играет в доброго полицейского на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: Европе удалось "нежно помахать хвостиком". Европейские лидеры в Париже попытались понравиться Трампу на сайте Украина.ру.
Вчера, 14:00
Воровали все, а отвечать "стрелочникам". О финансовых претензиях Трампа к Зеленскому и не толькоОтказ Зеленского от участия в переговорах США и России, нежелание подписывать соглашение о передаче контроля над минерально-сырьевой базой и общая критика президента Трампа привели к первым негативным последствиям для киевской власти.
 
НовостиГерманияУкраинаЕвропаОлаф ШольцДональд ТрампХДСБундестагФРГвыборыпарламентЛевыеправыеФридрих Мерц
 
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