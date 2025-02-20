"Хотел как лучше, получилось как всегда": Ищенко о том, смогут ли Путин и Трамп договориться по Украине - 20.02.2025 Украина.ру
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"Хотел как лучше, получилось как всегда": Ищенко о том, смогут ли Путин и Трамп договориться по Украине
"Хотел как лучше, получилось как всегда": Ищенко о том, смогут ли Путин и Трамп договориться по Украине - 20.02.2025 Украина.ру
"Хотел как лучше, получилось как всегда": Ищенко о том, смогут ли Путин и Трамп договориться по Украине
Сейчас Трамп всем рассказывает, что его разговор с Путиным — это большой успех и большой прорыв. Но у него еще шесть лет назад был такой же "большой успех" с Ким Чен Ыном, про которого в итоге все забыли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-20T03:15
2025-02-20T03:15
украина
сша
новости
кндр
дональд трамп
владимир путин
ростислав ищенко
ким чен ын
телефонный разговор
международные отношения
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Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что при нем бы не началась война на Украине. По мнению эксперта, началась бы война при Трампе или не началась, но она уже идет.И сейчас речь идет о том, что это вооруженное противостояние надо как-то закончить. И у президента США есть свой взгляд на то, как она должна закончиться, указал политолог.Сейчас Трамп всем рассказывает, что это большой успех и большой прорыв. Но у него еще шесть лет назад был такой же "большой успех" с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, который потом опять стал "рокетбоем", а потом про него все забыли, потому что договориться толком ни о чем не смогли, отметил обозреватель."Сейчас будет то же самое. Договорятся о чем-то — будут большие ожидания. Не договорятся ни о чем — Трамп выступит в духе "хотел как лучше, получилось как всегда", и эта игра вокруг Украины продолжится", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Игорь Михайлов о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине.
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украина, сша, новости, кндр, дональд трамп, владимир путин, ростислав ищенко, ким чен ын, телефонный разговор, международные отношения
Украина, США, Новости, КНДР, Дональд Трамп, Владимир Путин, Ростислав Ищенко, Ким Чен Ын, телефонный разговор, международные отношения

"Хотел как лучше, получилось как всегда": Ищенко о том, смогут ли Путин и Трамп договориться по Украине

03:15 20.02.2025
 
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© РИА Новости . Илья Питалев
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Сейчас Трамп всем рассказывает, что его разговор с Путиным — это большой успех и большой прорыв. Но у него еще шесть лет назад был такой же "большой успех" с Ким Чен Ыном, про которого в итоге все забыли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что при нем бы не началась война на Украине. По мнению эксперта, началась бы война при Трампе или не началась, но она уже идет.
И сейчас речь идет о том, что это вооруженное противостояние надо как-то закончить. И у президента США есть свой взгляд на то, как она должна закончиться, указал политолог.
"Когда в СМИ пишут, что Путин и Трамп разговаривали полтора часа, то это не совсем верно. Полтора часа – это вместе с переводчиками. Полтора часа делим пополам – это 45 минут. То есть Путин и Трамп говорили в лучшем случае по 20-25 минут", — подчеркнул Ищенко.
Сейчас Трамп всем рассказывает, что это большой успех и большой прорыв. Но у него еще шесть лет назад был такой же "большой успех" с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, который потом опять стал "рокетбоем", а потом про него все забыли, потому что договориться толком ни о чем не смогли, отметил обозреватель.
"Сейчас будет то же самое. Договорятся о чем-то — будут большие ожидания. Не договорятся ни о чем — Трамп выступит в духе "хотел как лучше, получилось как всегда", и эта игра вокруг Украины продолжится", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: Игорь Михайлов о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине.
Захар Прилепин интервью - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Вчера, 06:00
Захар Прилепин: В ответ на предложения Трампа по Украине Россия должна потребовать от США отдать Аляску"Мы вырастили обезьяну Запада. Надо уметь жить без Америки!" — заявил известный общественный деятель и писатель Захар Прилепин в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру, обсуждая перспективы переговоров США и России.
 
УкраинаСШАНовостиКНДРДональд ТрампВладимир ПутинРостислав ИщенкоКим Чен Ынтелефонный разговормеждународные отношения
 
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