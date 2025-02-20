"Хотел как лучше, получилось как всегда": Ищенко о том, смогут ли Путин и Трамп договориться по Украине
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Сейчас Трамп всем рассказывает, что его разговор с Путиным — это большой успех и большой прорыв. Но у него еще шесть лет назад был такой же "большой успех" с Ким Чен Ыном, про которого в итоге все забыли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что при нем бы не началась война на Украине. По мнению эксперта, началась бы война при Трампе или не началась, но она уже идет.
И сейчас речь идет о том, что это вооруженное противостояние надо как-то закончить. И у президента США есть свой взгляд на то, как она должна закончиться, указал политолог.
"Когда в СМИ пишут, что Путин и Трамп разговаривали полтора часа, то это не совсем верно. Полтора часа – это вместе с переводчиками. Полтора часа делим пополам – это 45 минут. То есть Путин и Трамп говорили в лучшем случае по 20-25 минут", — подчеркнул Ищенко.
Сейчас Трамп всем рассказывает, что это большой успех и большой прорыв. Но у него еще шесть лет назад был такой же "большой успех" с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, который потом опять стал "рокетбоем", а потом про него все забыли, потому что договориться толком ни о чем не смогли, отметил обозреватель.
"Сейчас будет то же самое. Договорятся о чем-то — будут большие ожидания. Не договорятся ни о чем — Трамп выступит в духе "хотел как лучше, получилось как всегда", и эта игра вокруг Украины продолжится", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.
Вчера, 06:00Захар Прилепин: В ответ на предложения Трампа по Украине Россия должна потребовать от США отдать Аляску"Мы вырастили обезьяну Запада. Надо уметь жить без Америки!" — заявил известный общественный деятель и писатель Захар Прилепин в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру, обсуждая перспективы переговоров США и России.