https://ukraina.ru/20250220/1061198166.html

"Хотел как лучше, получилось как всегда": Ищенко о том, смогут ли Путин и Трамп договориться по Украине

"Хотел как лучше, получилось как всегда": Ищенко о том, смогут ли Путин и Трамп договориться по Украине - 20.02.2025 Украина.ру

"Хотел как лучше, получилось как всегда": Ищенко о том, смогут ли Путин и Трамп договориться по Украине

Сейчас Трамп всем рассказывает, что его разговор с Путиным — это большой успех и большой прорыв. Но у него еще шесть лет назад был такой же "большой успех" с Ким Чен Ыном, про которого в итоге все забыли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-20T03:15

2025-02-20T03:15

2025-02-20T03:15

украина

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новости

кндр

дональд трамп

владимир путин

ростислав ищенко

ким чен ын

телефонный разговор

международные отношения

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Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что при нем бы не началась война на Украине. По мнению эксперта, началась бы война при Трампе или не началась, но она уже идет.И сейчас речь идет о том, что это вооруженное противостояние надо как-то закончить. И у президента США есть свой взгляд на то, как она должна закончиться, указал политолог.Сейчас Трамп всем рассказывает, что это большой успех и большой прорыв. Но у него еще шесть лет назад был такой же "большой успех" с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, который потом опять стал "рокетбоем", а потом про него все забыли, потому что договориться толком ни о чем не смогли, отметил обозреватель."Сейчас будет то же самое. Договорятся о чем-то — будут большие ожидания. Не договорятся ни о чем — Трамп выступит в духе "хотел как лучше, получилось как всегда", и эта игра вокруг Украины продолжится", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Игорь Михайлов о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине.

https://ukraina.ru/20250219/1061179610.html

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украина, сша, новости, кндр, дональд трамп, владимир путин, ростислав ищенко, ким чен ын, телефонный разговор, международные отношения