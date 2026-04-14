Украинцев заставят бесплатно рыть окопы
Власти украинских регионов хотят ввести практику принудительных работ, на которые будут свозить освобожденных от мобилизации граждан. Об этом 14 апреля сообщили российским информационным агентствам в силовых структурах РФ
2026-04-14T18:14
Украина.ру
новости, россия, днепропетровская область, киев, вооруженные силы украины, нато
"В большинстве украинских областей планируют ввести трудовую повинность - принудительные работы, на которые будут свозить украинцев, освобожденных от мобилизации. <…> Отметим, что власти украинских регионов фактически легализуют уже реализуемую, например, в Харьковской, Сумской, Одесской и Днепропетровской областях практику", - сообщил источник в силовых ведомствах.
По его словам, в Киевской городской военной администрации ранее сообщали, что к таким работам планируется привлекать зарегистрированных безработных, неработающих переселенцев, безработных демобилизованных из ВСУ, в том числе бывших военнопленных, студентов вузов и учащихся ПТУ, самозанятых, пенсионеров младше 70 лет (добровольно), работников предприятий, не работающих на оборону.
В контексте принудительных работ, по данным источника, речь идет в том числе и про оборудование позиций ВСУ - таким образом, командование украинской армии пытается освободить личный состав.