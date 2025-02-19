"Нас ждут тревожные месяцы": военкор Ермаков назвал стратегическую задачу российских войск в зоне СВО - 19.02.2025 Украина.ру
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"Нас ждут тревожные месяцы": военкор Ермаков назвал стратегическую задачу российских войск в зоне СВО
"Нас ждут тревожные месяцы": военкор Ермаков назвал стратегическую задачу российских войск в зоне СВО - 19.02.2025 Украина.ру
"Нас ждут тревожные месяцы": военкор Ермаков назвал стратегическую задачу российских войск в зоне СВО
Выход в Днепропетровскую область — это стратегическая задача российских войск. Это не только политический успех, но и выход в тыл частям ВСУ под Славянском и Краматорском. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-02-19T04:15
2025-02-19T04:15
новости
россия
днепропетровская область
украина
дональд трамп
вс рф
купянск
купянское направление
авдеевка
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Поступают сообщения, что украинский нацист с позывным Мадьяр уже прибыл под Красноармейск (Покровск) со своими "птахами", сообщил военкор. То есть противник понимает, что там "тонко". Поэтому Киев будет отправлять туда и "мобилизованное мясо", и боеспособные части вроде спецназа "Скала", добавил он.Журналист выразил надежду, что ВС РФ смогут обманными операциями запутать противника.По его мнению, сейчас группировки российских войск "Восток" и "Центр" — самые боеспособные, генерал-полковник Андрей Мордвичев показывает прекрасный уровень. Потому что выход в Днепропетровскую область — это стратегическая задача ВС РФ. Это не только политический успех России, но и выход в тыл ВСУ под Славянском и Краматорском, указал военкор. Желательно их окружить, потому что давать там генеральное сражение — плохая затея, указал Ермаков."Нас ждут тревожные месяцы. Будет много вбросов относительно того, что сказал [президент США Дональд] Трамп и о чем промолчал. Не надо на это реагировать. Сосредоточьтесь на помощи бойцам и поменьше читайте новостей про переговоры. Всех их нужно делить на восемь", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.О том, что ждет Украину в ближайшем будущем — в материале Дмитрия Ковалевича "Либо диктатура Зеленского, либо иная британская марионетка. Как на Украине готовятся к выборам".
https://ukraina.ru/20250218/1061144647.html
россия
днепропетровская область
украина
купянск
купянское направление
авдеевка
славянск
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новости, россия, днепропетровская область, украина, дональд трамп, вс рф, купянск, купянское направление, авдеевка, славянск, славянско-краматорская агломерация, краматорск, сво, спецоперация
Новости, Россия, Днепропетровская область, Украина, Дональд Трамп, ВС РФ, Купянск, Купянское направление, Авдеевка, Славянск, Славянско-Краматорская агломерация, Краматорск, СВО, Спецоперация

"Нас ждут тревожные месяцы": военкор Ермаков назвал стратегическую задачу российских войск в зоне СВО

04:15 19.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Выход в Днепропетровскую область — это стратегическая задача российских войск. Это не только политический успех, но и выход в тыл частям ВСУ под Славянском и Краматорском. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Поступают сообщения, что украинский нацист с позывным Мадьяр уже прибыл под Красноармейск (Покровск) со своими "птахами", сообщил военкор. То есть противник понимает, что там "тонко". Поэтому Киев будет отправлять туда и "мобилизованное мясо", и боеспособные части вроде спецназа "Скала", добавил он.
Журналист выразил надежду, что ВС РФ смогут обманными операциями запутать противника.
"Это у нас получалось. Мы уже это делали в конце 2023-начале 2024 годов, когда демонстрировали движение на Купянском участке, а на самом деле перебрасывали войска под Авдеевку", — подчеркнул Ермаков.
По его мнению, сейчас группировки российских войск "Восток" и "Центр" — самые боеспособные, генерал-полковник Андрей Мордвичев показывает прекрасный уровень.
Потому что выход в Днепропетровскую область — это стратегическая задача ВС РФ. Это не только политический успех России, но и выход в тыл ВСУ под Славянском и Краматорском, указал военкор. Желательно их окружить, потому что давать там генеральное сражение — плохая затея, указал Ермаков.
"Нас ждут тревожные месяцы. Будет много вбросов относительно того, что сказал [президент США Дональд] Трамп и о чем промолчал. Не надо на это реагировать. Сосредоточьтесь на помощи бойцам и поменьше читайте новостей про переговоры. Всех их нужно делить на восемь", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.
О том, что ждет Украину в ближайшем будущем — в материале Дмитрия Ковалевича "Либо диктатура Зеленского, либо иная британская марионетка. Как на Украине готовятся к выборам".
Михаил Онуфриенко интервью
Вчера, 06:45
Михаил Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до ДзержинскаНаши войска от Свердликово и Гуево южнее Суджи постепенно продвигаются к единственной трассе с твёрдым покрытием, которая ведет из Сумской области в Суджу. Огневой контроль над этой трассой, а сейчас по ней плотно работают наши БПЛА и артиллерия, для противника в Курской области боле критичен, чем продвижение на каком-либо из участков.
 
НовостиРоссияДнепропетровская областьУкраинаДональд ТрампВС РФКупянскКупянское направлениеАвдеевкаСлавянскСлавянско-Краматорская агломерацияКраматорскСВОСпецоперация
 
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05:45Наступление по двум берегам: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ формируют плацдарм для удара на Купянск
05:42Failed state: жизни не будет и после мира
05:30"Еще минимум два года": Ермаков о том, почему не надо строить иллюзий, что "скоро все закончится миром"
05:17Экономика Украины и война: отключения света, реакторный скандал и минеральный рэкет
05:15"ВСУ пора закупать цветы на могилы": Ермаков о том, как ВС РФ широким фронтом движутся к Днепропетровску
05:00Покровское направление: эксперт объяснил, как бойцы берут под контроль дороги и режут логистику ВСУ
04:45"Приехал хозяин": Бабаков о том, как Вэнс указал Европе, что она "заигралась" в авторитарную власть
04:30"Это не может нас остановить": Ермаков о том, почему военные рычаги давления на Россию бесполезны
04:15"Нас ждут тревожные месяцы": военкор Ермаков назвал стратегическую задачу российских войск в зоне СВО
04:00Суджанский плацдарм: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ берут под огневой контроль главную артерию ВСУ
03:45Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ уничтожают ВСУ южнее Купянска и на левобережье Оскола
03:30Где тонко, там и рвется: Ермаков о том, зачем Киев отправил в Покровск "птиц" Мадьяра и окопное "мясо"
03:15Купянск и Волчанск: Онуфриенко объяснил, чем отличаются эти укрепрайоны и какие у них особенности
03:00"ВСУ думали, что мы не пройдем": Ермаков о перспективах захода ВС РФ в Днепропетровскую область
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