https://ukraina.ru/20250219/1061175114.html

"Нас ждут тревожные месяцы": военкор Ермаков назвал стратегическую задачу российских войск в зоне СВО

"Нас ждут тревожные месяцы": военкор Ермаков назвал стратегическую задачу российских войск в зоне СВО - 19.02.2025 Украина.ру

"Нас ждут тревожные месяцы": военкор Ермаков назвал стратегическую задачу российских войск в зоне СВО

Выход в Днепропетровскую область — это стратегическая задача российских войск. Это не только политический успех, но и выход в тыл частям ВСУ под Славянском и Краматорском. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-02-19T04:15

2025-02-19T04:15

2025-02-19T04:15

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Поступают сообщения, что украинский нацист с позывным Мадьяр уже прибыл под Красноармейск (Покровск) со своими "птахами", сообщил военкор. То есть противник понимает, что там "тонко". Поэтому Киев будет отправлять туда и "мобилизованное мясо", и боеспособные части вроде спецназа "Скала", добавил он.Журналист выразил надежду, что ВС РФ смогут обманными операциями запутать противника.По его мнению, сейчас группировки российских войск "Восток" и "Центр" — самые боеспособные, генерал-полковник Андрей Мордвичев показывает прекрасный уровень. Потому что выход в Днепропетровскую область — это стратегическая задача ВС РФ. Это не только политический успех России, но и выход в тыл ВСУ под Славянском и Краматорском, указал военкор. Желательно их окружить, потому что давать там генеральное сражение — плохая затея, указал Ермаков."Нас ждут тревожные месяцы. Будет много вбросов относительно того, что сказал [президент США Дональд] Трамп и о чем промолчал. Не надо на это реагировать. Сосредоточьтесь на помощи бойцам и поменьше читайте новостей про переговоры. Всех их нужно делить на восемь", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.О том, что ждет Украину в ближайшем будущем — в материале Дмитрия Ковалевича "Либо диктатура Зеленского, либо иная британская марионетка. Как на Украине готовятся к выборам".

https://ukraina.ru/20250218/1061144647.html

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