"Нас ждут тревожные месяцы": военкор Ермаков назвал стратегическую задачу российских войск в зоне СВО
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области
Выход в Днепропетровскую область — это стратегическая задача российских войск. Это не только политический успех, но и выход в тыл частям ВСУ под Славянском и Краматорском. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Поступают сообщения, что украинский нацист с позывным Мадьяр уже прибыл под Красноармейск (Покровск) со своими "птахами", сообщил военкор. То есть противник понимает, что там "тонко". Поэтому Киев будет отправлять туда и "мобилизованное мясо", и боеспособные части вроде спецназа "Скала", добавил он.
Журналист выразил надежду, что ВС РФ смогут обманными операциями запутать противника.
"Это у нас получалось. Мы уже это делали в конце 2023-начале 2024 годов, когда демонстрировали движение на Купянском участке, а на самом деле перебрасывали войска под Авдеевку", — подчеркнул Ермаков.
По его мнению, сейчас группировки российских войск "Восток" и "Центр" — самые боеспособные, генерал-полковник Андрей Мордвичев показывает прекрасный уровень.
Потому что выход в Днепропетровскую область — это стратегическая задача ВС РФ. Это не только политический успех России, но и выход в тыл ВСУ под Славянском и Краматорском, указал военкор. Желательно их окружить, потому что давать там генеральное сражение — плохая затея, указал Ермаков.
"Нас ждут тревожные месяцы. Будет много вбросов относительно того, что сказал [президент США Дональд] Трамп и о чем промолчал. Не надо на это реагировать. Сосредоточьтесь на помощи бойцам и поменьше читайте новостей про переговоры. Всех их нужно делить на восемь", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.
О том, что ждет Украину в ближайшем будущем — в материале Дмитрия Ковалевича "Либо диктатура Зеленского, либо иная британская марионетка. Как на Украине готовятся к выборам".
Вчера, 06:45Михаил Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до ДзержинскаНаши войска от Свердликово и Гуево южнее Суджи постепенно продвигаются к единственной трассе с твёрдым покрытием, которая ведет из Сумской области в Суджу. Огневой контроль над этой трассой, а сейчас по ней плотно работают наши БПЛА и артиллерия, для противника в Курской области боле критичен, чем продвижение на каком-либо из участков.