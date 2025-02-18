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МИД РФ предложил Финляндии и Швеции обсудить свои проблемы, Гренландию заодно

МИД РФ предложил Финляндии и Швеции обсудить свои проблемы, Гренландию заодно - 18.02.2025 Украина.ру

МИД РФ предложил Финляндии и Швеции обсудить свои проблемы, Гренландию заодно

Правительствам государств Северной Европы стоит обсудить собственные насущные проблемы. Об этом 18 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-02-18T14:32

2025-02-18T14:32

2025-02-18T14:32

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Реагируя на нервную реакцию правительств североевропейских государств на диалог Москвы и Вашингтона, официальный представитель МИД России в своём телеграм-канале обратила внимание на ряд публикаций в западной прессе.В частности, премьер-министр Финляндии созвал заседание парламента, чтобы обсудить Украину, сообщила газета Helsingin Sanomat. Aftonbladet сообщает о том, как в Швеции тоже созывают депутатов на заседание 18 февраля с обсуждением украинской темы.Переговоры высокого уровня делегаций России с США начались в Эр-Рияде на территории королевского комплекса Альбасатин утром 18 февраля. Представители Евросоюза и Киева возмутились отказом Москвы и Вашингтона видеть их за столом переговоров.Ранее в новостях: Диалог России и США вызвал у евроатлантических русофобов истерику на грани паники - МИД РФ

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