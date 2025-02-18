МИД РФ предложил Финляндии и Швеции обсудить свои проблемы, Гренландию заодно - 18.02.2025 Украина.ру
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МИД РФ предложил Финляндии и Швеции обсудить свои проблемы, Гренландию заодно
МИД РФ предложил Финляндии и Швеции обсудить свои проблемы, Гренландию заодно - 18.02.2025 Украина.ру
МИД РФ предложил Финляндии и Швеции обсудить свои проблемы, Гренландию заодно
Правительствам государств Северной Европы стоит обсудить собственные насущные проблемы. Об этом 18 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-02-18T14:32
2025-02-18T14:32
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Реагируя на нервную реакцию правительств североевропейских государств на диалог Москвы и Вашингтона, официальный представитель МИД России в своём телеграм-канале обратила внимание на ряд публикаций в западной прессе.В частности, премьер-министр Финляндии созвал заседание парламента, чтобы обсудить Украину, сообщила газета Helsingin Sanomat. Aftonbladet сообщает о том, как в Швеции тоже созывают депутатов на заседание 18 февраля с обсуждением украинской темы.Переговоры высокого уровня делегаций России с США начались в Эр-Рияде на территории королевского комплекса Альбасатин утром 18 февраля. Представители Евросоюза и Киева возмутились отказом Москвы и Вашингтона видеть их за столом переговоров.Ранее в новостях: Диалог России и США вызвал у евроатлантических русофобов истерику на грани паники - МИД РФ
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новости, россия, финляндия, швеция, мария захарова, ес, переговоры, европа, сша, саудовская аравия, мид рф, дипломатические отношения, международные отношения, международная политика, украина
Новости, Россия, Финляндия, Швеция, Мария Захарова, ЕС, переговоры, Европа, США, Саудовская Аравия, МИД РФ, дипломатические отношения, международные отношения, Международная политика, Украина

МИД РФ предложил Финляндии и Швеции обсудить свои проблемы, Гренландию заодно

14:32 18.02.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Правительствам государств Северной Европы стоит обсудить собственные насущные проблемы. Об этом 18 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Реагируя на нервную реакцию правительств североевропейских государств на диалог Москвы и Вашингтона, официальный представитель МИД России в своём телеграм-канале обратила внимание на ряд публикаций в западной прессе.
В частности, премьер-министр Финляндии созвал заседание парламента, чтобы обсудить Украину, сообщила газета Helsingin Sanomat. Aftonbladet сообщает о том, как в Швеции тоже созывают депутатов на заседание 18 февраля с обсуждением украинской темы.
"Может, страны Северной Европы обсудят собственные насущные проблемы - Гренландию? Хотя бы "заодно", - предложила Захарова.
Переговоры высокого уровня делегаций России с США начались в Эр-Рияде на территории королевского комплекса Альбасатин утром 18 февраля. Представители Евросоюза и Киева возмутились отказом Москвы и Вашингтона видеть их за столом переговоров.
Ранее в новостях: Диалог России и США вызвал у евроатлантических русофобов истерику на грани паники - МИД РФ
 
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