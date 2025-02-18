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"Совести нет": Захарова ответила на слова Каллас об отсутствии гражданских жертв в РФ

"Совести нет": Захарова ответила на слова Каллас об отсутствии гражданских жертв в РФ - 18.02.2025 Украина.ру

"Совести нет": Захарова ответила на слова Каллас об отсутствии гражданских жертв в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 18 февраля прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о якобы отсутствии гражданских жертв в России от действий ВСУ

2025-02-18T14:31

2025-02-18T14:31

2025-02-18T14:31

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"Вот, выползло чудовище... Я отказывалась верить в то, что это не фейк. Мы проверили несколько раз, мы увидели видео, мы поняли, что у этих людей совести нет. Если они, обладая всей полнотой информации с именами, фамилиями, датами рождения, которые мы приводим относительно тех граждан России, которые становятся жертвами киевского режима, повторяют на международных площадках, что ничего такого нет", - сказала Захарова.На Мюнхенской конференции по безопасности Каллас заявила, что мирные жители России якобы не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах среди мирных россиян при атаках ВСУ на них, подтверждения от очевидцев и показания украинских военнопленных.При этом ВСУ постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру, в частности, с помощью БПЛА и ударами из РСЗО. О жертвах среди мирных жителей регулярно сообщают в приграничных с Украиной районах, в частности, в ДНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Курской областях, в Крыму и других российских регионах.Подробнее о зверствах украинских военных - в материале Истребили мужчин. Минобороны рассказало о зверствах ВСУ в курском Николаево-Дарьино на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ес, минобороны, мария захарова