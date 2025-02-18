Главное за ночь 18 февраля - 18.02.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 18 февраля
Главное за ночь 18 февраля - 18.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 18 февраля
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в оккупированном Запорожье, Киеве, Полтаве, Сумах, Харькове и Черкассах, а Украина.ру, 18.02.2025
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в оккупированном Запорожье, Киеве, Полтаве, Сумах, Харькове и Черкассах, а также в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.Пять украинских БПЛА уничтожено за ночь: четыре над Воронежской областью, еще один — над Белгородской, — Минобороны РФ.Пророссийское сопротивление уничтожило в Гуляйпольском районе Запорожской области релейный шкаф, на сутки нарушив железнодорожную логистику ВСУ и позволив нанести удар по поезду с личным составом, — подполье.Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР тщательно заминированный схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенными ВСУ из местного храма, — военнослужащие группировки войск "Юг" с позывными "Полтава" и "Нурик"."Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") успешно завершили испытания легкой управляемой ракеты 9М134, также известной как "Булат", для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), — пресс-служба холдинга. Испытания завершены с положительными результатами. Выполнение всех основных тактико-технических характеристик подтверждено.Странам Европы придется узнавать результаты переговоров по Украине из газет, отметил премьер Венгрии Орбан, подчеркнув, что он об этом предупреждал.Подробнее о положении Европы - в материале Новая реальность: Европа и Украина против России и США. В опасной роли – Владимир Зеленский на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, виктор орбан, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ростех
Новости, Европа, Виктор Орбан, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ростех

Главное за ночь 18 февраля

08:20 18.02.2025 (обновлено: 08:21 18.02.2025)
 
© Донецкое агентство новостей
© Донецкое агентство новостей
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в оккупированном Запорожье, Киеве, Полтаве, Сумах, Харькове и Черкассах, а также в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.
Пять украинских БПЛА уничтожено за ночь: четыре над Воронежской областью, еще один — над Белгородской, — Минобороны РФ.
Пророссийское сопротивление уничтожило в Гуляйпольском районе Запорожской области релейный шкаф, на сутки нарушив железнодорожную логистику ВСУ и позволив нанести удар по поезду с личным составом, — подполье.
Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР тщательно заминированный схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенными ВСУ из местного храма, — военнослужащие группировки войск "Юг" с позывными "Полтава" и "Нурик".
"Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") успешно завершили испытания легкой управляемой ракеты 9М134, также известной как "Булат", для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), — пресс-служба холдинга. Испытания завершены с положительными результатами. Выполнение всех основных тактико-технических характеристик подтверждено.
Странам Европы придется узнавать результаты переговоров по Украине из газет, отметил премьер Венгрии Орбан, подчеркнув, что он об этом предупреждал.

"Мы упустили момент, лидеры больших стран Европы упустили момент, когда они могли быть инициаторами в этом вопросе. Они застряли на стороне войны, хотя мы последние три года убеждали их проводить политику мира", — заявил политик.

Подробнее о положении Европы - в материале Новая реальность: Европа и Украина против России и США. В опасной роли – Владимир Зеленский на сайте Украина.ру.
 
НовостиЕвропаВиктор ОрбанРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРостех
 
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