Главное за ночь 18 февраля
08:20 18.02.2025 (обновлено: 08:21 18.02.2025)
© Донецкое агентство новостей
© Донецкое агентство новостей
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в оккупированном Запорожье, Киеве, Полтаве, Сумах, Харькове и Черкассах, а также в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.
Пять украинских БПЛА уничтожено за ночь: четыре над Воронежской областью, еще один — над Белгородской, — Минобороны РФ.
Пророссийское сопротивление уничтожило в Гуляйпольском районе Запорожской области релейный шкаф, на сутки нарушив железнодорожную логистику ВСУ и позволив нанести удар по поезду с личным составом, — подполье.
Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР тщательно заминированный схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенными ВСУ из местного храма, — военнослужащие группировки войск "Юг" с позывными "Полтава" и "Нурик".
"Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") успешно завершили испытания легкой управляемой ракеты 9М134, также известной как "Булат", для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), — пресс-служба холдинга. Испытания завершены с положительными результатами. Выполнение всех основных тактико-технических характеристик подтверждено.
"Мы упустили момент, лидеры больших стран Европы упустили момент, когда они могли быть инициаторами в этом вопросе. Они застряли на стороне войны, хотя мы последние три года убеждали их проводить политику мира", — заявил политик.
Подробнее о положении Европы - в материале Новая реальность: Европа и Украина против России и США. В опасной роли – Владимир Зеленский на сайте Украина.ру.