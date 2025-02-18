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Главное за ночь 18 февраля

Главное за ночь 18 февраля - 18.02.2025 Украина.ру

Главное за ночь 18 февраля

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в оккупированном Запорожье, Киеве, Полтаве, Сумах, Харькове и Черкассах, а Украина.ру, 18.02.2025

2025-02-18T08:20

2025-02-18T08:20

2025-02-18T08:21

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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в оккупированном Запорожье, Киеве, Полтаве, Сумах, Харькове и Черкассах, а также в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.Пять украинских БПЛА уничтожено за ночь: четыре над Воронежской областью, еще один — над Белгородской, — Минобороны РФ.Пророссийское сопротивление уничтожило в Гуляйпольском районе Запорожской области релейный шкаф, на сутки нарушив железнодорожную логистику ВСУ и позволив нанести удар по поезду с личным составом, — подполье.Российские бойцы обнаружили в освобожденной Красногоровке в ДНР тщательно заминированный схрон с православными иконами и церковной утварью, похищенными ВСУ из местного храма, — военнослужащие группировки войск "Юг" с позывными "Полтава" и "Нурик"."Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") успешно завершили испытания легкой управляемой ракеты 9М134, также известной как "Булат", для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), — пресс-служба холдинга. Испытания завершены с положительными результатами. Выполнение всех основных тактико-технических характеристик подтверждено.Странам Европы придется узнавать результаты переговоров по Украине из газет, отметил премьер Венгрии Орбан, подчеркнув, что он об этом предупреждал.Подробнее о положении Европы - в материале Новая реальность: Европа и Украина против России и США. В опасной роли – Владимир Зеленский на сайте Украина.ру.

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новости, европа, виктор орбан, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ростех