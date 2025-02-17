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МИД Швеции высказалось об отправке миротворцев на Украину

МИД Швеции высказалось об отправке миротворцев на Украину - 17.02.2025 Украина.ру

МИД Швеции высказалось об отправке миротворцев на Украину

Правительство Швеции не исключает возможность отправки миротворцев на Украину при соблюдении важного условия. Об этом 17 февраля заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард.

2025-02-17T12:18

2025-02-17T12:18

2025-02-17T12:18

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Глава МИД Швеции увязала отправку миротворцев на Украину с установлением прочного и "справедливого" мира, "уважающем международное право и Украину"."Как только у нас установится такой мир, мы должны будем обеспечить его поддержание. Тогда наше правительство ничего не исключает", - отметила глава МИД Швеции.Тем временем в Париже собирается неформальный саммит ЕС. На нём будут обсуждаться итоги Мюнхенской конференции по безопасности, где особое мнение заявила делегация США. Также представители Евросоюза намерены обсудить мирные переговоры по Украине, которые Вашингтон ведёт с Москвой и Киевом без участия Лондона и Брюсселя.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры в Эр-Рияде, Британия отправит солдат. Главное на Украине на утро 17 февраля

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новости, швеция, украина, париж, мид, ес, дипломатия, сво, сша, переговоры