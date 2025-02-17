ВС РФ удерживают инициативу по всей линии фронта в ДНР - Пушилин - 17.02.2025 Украина.ру
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ВС РФ удерживают инициативу по всей линии фронта в ДНР - Пушилин
ВС РФ удерживают инициативу по всей линии фронта в ДНР - Пушилин - 17.02.2025 Украина.ру
ВС РФ удерживают инициативу по всей линии фронта в ДНР - Пушилин
Российские военные удерживают инициативу по всей линии фронта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
2025-02-17T11:41
2025-02-17T11:41
россия
новости
донецкая народная республика
курская область
денис пушилин
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"Инициатива по-прежнему остается за Вооруженными силами РФ. Это касается практически всей линии фронта. Где-то больше интенсивность, где-то меньше. Это связано еще и с грамотным, выверенным ходом боевых действий, то есть исходя из решений командования", - сказал ПушилинОн отметил, что на Великоновоселковском направлении идет увеличение зоны контроля российских подразделений, которые не дают противнику закрепиться на новых территориях.О других успехах ВС РФ - в материале ВС РФ совершили мощный прорыв: военкоры рассказали об успехах России в Курской области на сайте Украина.ру.
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россия, новости, донецкая народная республика, курская область, денис пушилин
Россия, Новости, Донецкая Народная Республика, Курская область, Денис Пушилин

ВС РФ удерживают инициативу по всей линии фронта в ДНР - Пушилин

11:41 17.02.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФорум "Какая Украина нам нужна?"
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Российские военные удерживают инициативу по всей линии фронта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
"Инициатива по-прежнему остается за Вооруженными силами РФ. Это касается практически всей линии фронта. Где-то больше интенсивность, где-то меньше. Это связано еще и с грамотным, выверенным ходом боевых действий, то есть исходя из решений командования", - сказал Пушилин
Он отметил, что на Великоновоселковском направлении идет увеличение зоны контроля российских подразделений, которые не дают противнику закрепиться на новых территориях.
"Карман кураховский так называемый, который образовался в результате продвижения наших подразделений. История с этим карманом подходит к логическому завершению. И сейчас мы видим - развернулись бои в районе населенного пункта Улаклы. Перспектив каких-то у противника там не остается. Мы видим планомерное продвижение вперед и слаженность подразделений", - добавил Пушилин.
О других успехах ВС РФ - в материале ВС РФ совершили мощный прорыв: военкоры рассказали об успехах России в Курской области на сайте Украина.ру.
 
РоссияНовостиДонецкая Народная РеспубликаКурская областьДенис Пушилин
 
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