https://ukraina.ru/20250217/1061125541.html

ВС РФ удерживают инициативу по всей линии фронта в ДНР - Пушилин

ВС РФ удерживают инициативу по всей линии фронта в ДНР - Пушилин - 17.02.2025 Украина.ру

ВС РФ удерживают инициативу по всей линии фронта в ДНР - Пушилин

Российские военные удерживают инициативу по всей линии фронта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"

2025-02-17T11:41

2025-02-17T11:41

2025-02-17T11:41

россия

новости

донецкая народная республика

курская область

денис пушилин

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"Инициатива по-прежнему остается за Вооруженными силами РФ. Это касается практически всей линии фронта. Где-то больше интенсивность, где-то меньше. Это связано еще и с грамотным, выверенным ходом боевых действий, то есть исходя из решений командования", - сказал ПушилинОн отметил, что на Великоновоселковском направлении идет увеличение зоны контроля российских подразделений, которые не дают противнику закрепиться на новых территориях.О других успехах ВС РФ - в материале ВС РФ совершили мощный прорыв: военкоры рассказали об успехах России в Курской области на сайте Украина.ру.

россия

донецкая народная республика

курская область

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россия, новости, донецкая народная республика, курская область, денис пушилин