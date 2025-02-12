ВС РФ совершили мощный прорыв: военкоры рассказали об успехах России в Курской области - 12.02.2025 Украина.ру
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ВС РФ совершили мощный прорыв: военкоры рассказали об успехах России в Курской области
ВС РФ совершили мощный прорыв: военкоры рассказали об успехах России в Курской области - 12.02.2025 Украина.ру
ВС РФ совершили мощный прорыв: военкоры рассказали об успехах России в Курской области
Российские подразделения совершили мощный прорыв в Курской области, который позволил продвинуться им на широком участке. Об этом 12 февраля сообщили авторы Телеграм-канала "Русская весна"
2025-02-12T10:52
2025-02-12T13:05
новости
россия
курская область
курск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
потери всу
вс рф
прорыв
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По данным военкоров, которые ведут канал, армия Россия продвинулась на участке шириной около 20 километров на глубину более двух километров.Утром в среду, 12 февраля, первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал слова Владимира Зеленского, который ранее в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ, попыткой сделать вид по прежнему важного, владеющего ситуацией игрока."Изначально было ясно, что вторжение в Курскую область задумано Зеленским и его западными кураторами для создания обменного фонда. И сегодня, когда ВСУ продолжают нести колоссальные потери в Курской области, Зеленский пытается в отчаянье сделать своими заявлениями вид по прежнему важного, владеющего ситуацией игрока", — отметил Цеков.Между тем в Америке продолжает распутываться клубок конфликтов, связанных с агентство по международному развитию США (USAID). Какие претензии организации предъявили глава Белого дома Дональд Трамп и глава ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илон Маск — в материале Получали "откаты", влияли на выборы и работали неэффективно: Трамп и Маск раскритиковали USAID
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новости, россия, курская область, курск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф, прорыв
Новости, Россия, Курская область, Курск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ, прорыв

ВС РФ совершили мощный прорыв: военкоры рассказали об успехах России в Курской области

10:52 12.02.2025 (обновлено: 13:05 12.02.2025)
 
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Российские подразделения совершили мощный прорыв в Курской области, который позволил продвинуться им на широком участке. Об этом 12 февраля сообщили авторы Телеграм-канала "Русская весна"
По данным военкоров, которые ведут канал, армия Россия продвинулась на участке шириной около 20 километров на глубину более двух километров.
"Успешное продвижение в районах за населенным пунктом Николаево-Дарьино, от Александрии к Никольскому и Викторовке. Завершается зачистка частями из состава 106 Тульской дивизии ВДВ населенного пункта Свердликово, враг присутствует лишь на окраине, откуда его скоро окончательно выбьют. Также наши войска успешно штурмуют Никольское, выбив врага с ряда позиций", — сообщается в публикации.
Утром в среду, 12 февраля, первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал слова Владимира Зеленского, который ранее в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ, попыткой сделать вид по прежнему важного, владеющего ситуацией игрока.
"Изначально было ясно, что вторжение в Курскую область задумано Зеленским и его западными кураторами для создания обменного фонда. И сегодня, когда ВСУ продолжают нести колоссальные потери в Курской области, Зеленский пытается в отчаянье сделать своими заявлениями вид по прежнему важного, владеющего ситуацией игрока", — отметил Цеков.
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
09:00
Отчаяние Зеленского, "огромный прогресс" в решении конфликта. Главное на Украине на утро 12 февраляРоссийские политики ответили на заявление Зеленского об обмене территориями. ВС РФ уничтожают противника и технику. Трамп увидел "огромный прогресс" в вопросе урегулирования конфликта
Между тем в Америке продолжает распутываться клубок конфликтов, связанных с агентство по международному развитию США (USAID). Какие претензии организации предъявили глава Белого дома Дональд Трамп и глава ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илон Маск — в материале Получали "откаты", влияли на выборы и работали неэффективно: Трамп и Маск раскритиковали USAID
 
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