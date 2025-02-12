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ВС РФ совершили мощный прорыв: военкоры рассказали об успехах России в Курской области

ВС РФ совершили мощный прорыв: военкоры рассказали об успехах России в Курской области - 12.02.2025 Украина.ру

ВС РФ совершили мощный прорыв: военкоры рассказали об успехах России в Курской области

Российские подразделения совершили мощный прорыв в Курской области, который позволил продвинуться им на широком участке. Об этом 12 февраля сообщили авторы Телеграм-канала "Русская весна"

2025-02-12T10:52

2025-02-12T10:52

2025-02-12T13:05

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По данным военкоров, которые ведут канал, армия Россия продвинулась на участке шириной около 20 километров на глубину более двух километров.Утром в среду, 12 февраля, первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал слова Владимира Зеленского, который ранее в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ, попыткой сделать вид по прежнему важного, владеющего ситуацией игрока."Изначально было ясно, что вторжение в Курскую область задумано Зеленским и его западными кураторами для создания обменного фонда. И сегодня, когда ВСУ продолжают нести колоссальные потери в Курской области, Зеленский пытается в отчаянье сделать своими заявлениями вид по прежнему важного, владеющего ситуацией игрока", — отметил Цеков.Между тем в Америке продолжает распутываться клубок конфликтов, связанных с агентство по международному развитию США (USAID). Какие претензии организации предъявили глава Белого дома Дональд Трамп и глава ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илон Маск — в материале Получали "откаты", влияли на выборы и работали неэффективно: Трамп и Маск раскритиковали USAID

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новости, россия, курская область, курск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф, прорыв