ВС РФ совершили мощный прорыв: военкоры рассказали об успехах России в Курской области
10:52 12.02.2025 (обновлено: 13:05 12.02.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" на Красноармейском направлении СВО
Российские подразделения совершили мощный прорыв в Курской области, который позволил продвинуться им на широком участке. Об этом 12 февраля сообщили авторы Телеграм-канала "Русская весна"
По данным военкоров, которые ведут канал, армия Россия продвинулась на участке шириной около 20 километров на глубину более двух километров.
"Успешное продвижение в районах за населенным пунктом Николаево-Дарьино, от Александрии к Никольскому и Викторовке. Завершается зачистка частями из состава 106 Тульской дивизии ВДВ населенного пункта Свердликово, враг присутствует лишь на окраине, откуда его скоро окончательно выбьют. Также наши войска успешно штурмуют Никольское, выбив врага с ряда позиций", — сообщается в публикации.
Утром в среду, 12 февраля, первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал слова Владимира Зеленского, который ранее в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ, попыткой сделать вид по прежнему важного, владеющего ситуацией игрока.
"Изначально было ясно, что вторжение в Курскую область задумано Зеленским и его западными кураторами для создания обменного фонда. И сегодня, когда ВСУ продолжают нести колоссальные потери в Курской области, Зеленский пытается в отчаянье сделать своими заявлениями вид по прежнему важного, владеющего ситуацией игрока", — отметил Цеков.
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