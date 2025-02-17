Американские чиновники раскрыли план США по переговорам с Москвой и Киевом - NBC
09:40 17.02.2025 (обновлено: 09:53 17.02.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
США намерены провести отдельные двусторонние переговоры с Россией и Украиной, передает телеканал NBC
"Два американских чиновника... сказали, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, после чего совместные переговоры", - говорится в материале телеканала.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что администрация президента США планирует добиться прекращения огня на Украине к Пасхе (20 апреля).
Подробнее о планах Трампа - в материале Ростислав Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украинына сайте Украина.ру.