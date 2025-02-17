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Американские чиновники раскрыли план США по переговорам с Москвой и Киевом - NBC

Американские чиновники раскрыли план США по переговорам с Москвой и Киевом - NBC - 17.02.2025 Украина.ру

Американские чиновники раскрыли план США по переговорам с Москвой и Киевом - NBC

США намерены провести отдельные двусторонние переговоры с Россией и Украиной, передает телеканал NBC

2025-02-17T09:40

2025-02-17T09:40

2025-02-17T09:53

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"Два американских чиновника... сказали, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, после чего совместные переговоры", - говорится в материале телеканала.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что администрация президента США планирует добиться прекращения огня на Украине к Пасхе (20 апреля).Подробнее о планах Трампа - в материале Ростислав Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украинына сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, дональд трамп, украина, ростислав ищенко