Американские чиновники раскрыли план США по переговорам с Москвой и Киевом - NBC - 17.02.2025 Украина.ру
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Американские чиновники раскрыли план США по переговорам с Москвой и Киевом - NBC
Американские чиновники раскрыли план США по переговорам с Москвой и Киевом - NBC - 17.02.2025 Украина.ру
Американские чиновники раскрыли план США по переговорам с Москвой и Киевом - NBC
США намерены провести отдельные двусторонние переговоры с Россией и Украиной, передает телеканал NBC
2025-02-17T09:40
2025-02-17T09:53
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украина
ростислав ищенко
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"Два американских чиновника... сказали, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, после чего совместные переговоры", - говорится в материале телеканала.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что администрация президента США планирует добиться прекращения огня на Украине к Пасхе (20 апреля).Подробнее о планах Трампа - в материале Ростислав Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украинына сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, дональд трамп, украина, ростислав ищенко
Новости, США, Россия, Дональд Трамп, Украина, Ростислав Ищенко

Американские чиновники раскрыли план США по переговорам с Москвой и Киевом - NBC

09:40 17.02.2025 (обновлено: 09:53 17.02.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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США намерены провести отдельные двусторонние переговоры с Россией и Украиной, передает телеканал NBC
"Два американских чиновника... сказали, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, после чего совместные переговоры", - говорится в материале телеканала.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что администрация президента США планирует добиться прекращения огня на Украине к Пасхе (20 апреля).
Подробнее о планах Трампа - в материале Ростислав Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украинына сайте Украина.ру.
 
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