Реалии 18-19 века: политолог ответил, кто заплатит Трампу долг за Украину в 500 миллиардов долларов - 16.02.2025 Украина.ру
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Реалии 18-19 века: политолог ответил, кто заплатит Трампу долг за Украину в 500 миллиардов долларов
Реалии 18-19 века: политолог ответил, кто заплатит Трампу долг за Украину в 500 миллиардов долларов - 16.02.2025 Украина.ру
Реалии 18-19 века: политолог ответил, кто заплатит Трампу долг за Украину в 500 миллиардов долларов
Президент США Дональд Трамп четко сформулировал в бизнес-ключе: “хочу 500 млрд долларов за Украину”. А кто решит удовлетворить его желание, Вашингтону вовсе и не важно. России не впервой “выкупать отвоеванное”. Но в гонке может появиться и Европа. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2025-02-16T06:00
2025-02-16T06:00
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Ранее Трамп заявил, что США вложили сотни миллиардов долларов в Украину и получили от Киева согласие вернуть вложения редкоземельными металлами. Глава Белого дома отметил, что вне зависимости о того, станет ли Украина частью России, Америка намерена вернуть потраченные средства, так как Вашингтон желает “держать свои деньги в безопасности”.По словам Дробницкого, Россия может что-то отдать Америке в обмен на формальное признание новоприобретенных территорий.Он также добавил, что основные месторождения редкоземельных металлов на территориях, которые ранее принадлежали Украине, уже давно охраняются доблестными бойцами российской армии.Подробности озвученной сделки — в материале Трамп: Украина станет или нет частью России, но $500 млрд вернуть США должнаПолный текст интервью Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, европа
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры, Европа

Реалии 18-19 века: политолог ответил, кто заплатит Трампу долг за Украину в 500 миллиардов долларов

06:00 16.02.2025
 
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Президент США Дональд Трамп четко сформулировал в бизнес-ключе: “хочу 500 млрд долларов за Украину”. А кто решит удовлетворить его желание, Вашингтону вовсе и не важно. России не впервой “выкупать отвоеванное”. Но в гонке может появиться и Европа. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий
Ранее Трамп заявил, что США вложили сотни миллиардов долларов в Украину и получили от Киева согласие вернуть вложения редкоземельными металлами. Глава Белого дома отметил, что вне зависимости о того, станет ли Украина частью России, Америка намерена вернуть потраченные средства, так как Вашингтон желает “держать свои деньги в безопасности”.
По словам Дробницкого, Россия может что-то отдать Америке в обмен на формальное признание новоприобретенных территорий.
“Трамп дал понять, что такая позиция Путина нашла понимание. Не в первый раз Россия еще и выкупает отвоеванное, и США, кстати, тоже. Понятно, что это все напоминает 18-19 века, но и 21 век с его глобализацией не нравился никому. <...> Трамп четко сформулировал в бизнес-ключе: хочу 500 млрд долларов за Украину. А кто будет платить? Возможно, и Европа”, — заявил собеседник издания.
Он также добавил, что основные месторождения редкоземельных металлов на территориях, которые ранее принадлежали Украине, уже давно охраняются доблестными бойцами российской армии.
Подробности озвученной сделки — в материале Трамп: Украина станет или нет частью России, но $500 млрд вернуть США должна
11 февраля, 17:15
Трампу нужны украинские ресурсы, что может предложить ЗеленскийВладимир Зеленский продолжает торговать Украиной оптом и в розницу. Теперь его главный коммерческий проект – передача американцам месторождений редких металлов. "Совместное" освоение на деле может оказаться игрой в одни ворота и форменным грабежом страны. Но дойдет ли вообще до этого дело?
Полный текст интервью Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа
 
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