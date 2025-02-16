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Реалии 18-19 века: политолог ответил, кто заплатит Трампу долг за Украину в 500 миллиардов долларов

Реалии 18-19 века: политолог ответил, кто заплатит Трампу долг за Украину в 500 миллиардов долларов - 16.02.2025 Украина.ру

Реалии 18-19 века: политолог ответил, кто заплатит Трампу долг за Украину в 500 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп четко сформулировал в бизнес-ключе: “хочу 500 млрд долларов за Украину”. А кто решит удовлетворить его желание, Вашингтону вовсе и не важно. России не впервой “выкупать отвоеванное”. Но в гонке может появиться и Европа. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий

2025-02-16T06:00

2025-02-16T06:00

2025-02-16T06:00

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Ранее Трамп заявил, что США вложили сотни миллиардов долларов в Украину и получили от Киева согласие вернуть вложения редкоземельными металлами. Глава Белого дома отметил, что вне зависимости о того, станет ли Украина частью России, Америка намерена вернуть потраченные средства, так как Вашингтон желает “держать свои деньги в безопасности”.По словам Дробницкого, Россия может что-то отдать Америке в обмен на формальное признание новоприобретенных территорий.Он также добавил, что основные месторождения редкоземельных металлов на территориях, которые ранее принадлежали Украине, уже давно охраняются доблестными бойцами российской армии.Подробности озвученной сделки — в материале Трамп: Украина станет или нет частью России, но $500 млрд вернуть США должнаПолный текст интервью Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа

https://ukraina.ru/20250211/1060993027.html

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россия

сша

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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, европа