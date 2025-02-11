Трамп: Украина станет или нет частью России, но $500 млрд вернуть США должна - 11.02.2025 Украина.ру
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Трамп: Украина станет или нет частью России, но $500 млрд вернуть США должна
Трамп: Украина станет или нет частью России, но $500 млрд вернуть США должна - 11.02.2025 Украина.ру
Трамп: Украина станет или нет частью России, но $500 млрд вернуть США должна
США вложили сотни миллиардов долларов в Украину и получили из Киева согласие вернуть вложения редкоземельными металлами. Об этом в опубликованном 10 февраля интервью заявил американский президент Дональд Трамп.
2025-02-11T09:27
2025-02-11T09:27
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Украине есть чем заплатить за продолжение поддержки США – редкоземельными металлами в своих недрах, сообщил Трамп в интервью телеканалу Fox News. По словам американского лидера, на Украине много не только нефти и газа, но и редкоземельных металлов (лития, титана и др.).Трамп заявил, что США потратили на Украину больше Евросоюза. Вашингтон желает получить интересующее его сырьё из украинских недр."Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией", — заявил Трамп.Владимир Зеленский согласился на такую сделку – заплатить редкоземельными металлами на сумму $500 млрд за продолжение помощи США, отметил президент США.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Всё уже украдено до вас, мистер Трамп
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, fox news, ес
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Fox News, ЕС

Трамп: Украина станет или нет частью России, но $500 млрд вернуть США должна

09:27 11.02.2025
 
© AP / Ben Curtis
- РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP / Ben Curtis
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США вложили сотни миллиардов долларов в Украину и получили из Киева согласие вернуть вложения редкоземельными металлами. Об этом в опубликованном 10 февраля интервью заявил американский президент Дональд Трамп.
Украине есть чем заплатить за продолжение поддержки США – редкоземельными металлами в своих недрах, сообщил Трамп в интервью телеканалу Fox News. По словам американского лидера, на Украине много не только нефти и газа, но и редкоземельных металлов (лития, титана и др.).
Трамп заявил, что США потратили на Украину больше Евросоюза. Вашингтон желает получить интересующее его сырьё из украинских недр.
"Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией", — заявил Трамп.
Владимир Зеленский согласился на такую сделку – заплатить редкоземельными металлами на сумму $500 млрд за продолжение помощи США, отметил президент США.
Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации Всё уже украдено до вас, мистер Трамп
 
НовостиСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийFox NewsЕС
 
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