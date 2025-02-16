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Эксперт объяснил, почему разговор между Трампом и Путиным называют историческим
Эксперт объяснил, почему разговор между Трампом и Путиным называют историческим - 16.02.2025 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему разговор между Трампом и Путиным называют историческим
Состоявшийся на этой неделе телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом справедливо называют историческим, потому что предыдущие контакты глав государств закончились невероятной атакой либерал-глобалистского истеблишмента
2025-02-16T05:00
2025-02-16T05:00
2025-02-16T05:00
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий. Он отметил, что до мирного процесса на Украине еще очень долго. Кроме того, политолог подчеркнул, Трамп постарается это ускорить, потому что для него это критически важно с точки зрения борьбы с той частью Запада, которая ему противостоит.Вот, что последовало за предыдущей попыткой наладить отношения с Россией, добавил он.“Историческим этот разговор стал потому, что мы к этому процессу вернулись. Поэтому Путин и говорит, что надо отдать должное мужеству Дональда”, — резюмировал собеседник издания.В среду, 12 февраля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за 4,5 года телефонный разговор. Как позже заявил сам глава Белого дома, лидеры государств “договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга".Помимо этого, Трамп сразу же после беседы с Путиным позвонил Владимиру Зеленскому. Глава киевского режима, в свою очередь, прокомментировал разговор с американским лидером с отметкой, что Украина “вместе с Америкой, вместе со всеми партнерами дожмет Россию и Путина к миру".Обо всех деталях двух разговоров и реакции мировой общественности на это — в материале Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбиваютПолный текст интервью Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры
Эксперт объяснил, почему разговор между Трампом и Путиным называют историческим
Состоявшийся на этой неделе телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом справедливо называют историческим, потому что предыдущие контакты глав государств закончились невероятной атакой либерал-глобалистского истеблишмента
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий. Он отметил, что до мирного процесса на Украине еще очень долго. Кроме того, политолог подчеркнул, Трамп постарается это ускорить, потому что для него это критически важно с точки зрения борьбы с той частью Запада, которая ему противостоит.
“Это разговор справедливо называют историческим, потому что предыдущие контакты Трампа и Путина закончились невероятной атакой либерал-глобалистского истеблишмента на Россию и самого президента США. Трампа пытались посадить, объявить ему импичмент и отстранили от власти, сфальсифицировав выборы в 2020 году”, — объяснил Дробницкий.
Вот, что последовало за предыдущей попыткой наладить отношения с Россией, добавил он.
“Историческим этот разговор стал потому, что мы к этому процессу вернулись. Поэтому Путин и говорит, что надо отдать должное мужеству Дональда”, — резюмировал собеседник издания.
В среду, 12 февраля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за 4,5 года телефонный разговор. Как позже заявил сам глава Белого дома, лидеры государств “договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга".
Помимо этого, Трамп сразу же после беседы с Путиным позвонил Владимиру Зеленскому
. Глава киевского режима, в свою очередь, прокомментировал разговор с американским лидером с отметкой, что Украина “вместе с Америкой
, вместе со всеми партнерами дожмет Россию и Путина к миру".
Обо всех деталях двух разговоров и реакции мировой общественности на это — в материале Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают