Ищенко объяснил, почему России не стоит замыкаться в себе как КНДР и покидать международные организации
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Организации, в которые входит большое количество государств, могут быть использованы Россией в своих целях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Аргентина вслед за США заявила о намерении выйти из ВОЗ. В России тоже периодически возникают разговоры о том, что надо оттуда выйти.
“Если мы хотим замкнуться в себе как Северная Корея, можно отовсюду выйти. <...> Но одно дело сказать: "Большая Россия потребовала что-то у маленькой африканской страны". А другое дело сказать: "ООН потребовал от африканского государства сделать что-то на основании своих правил, которым это африканское государство обязалась подчиняться". Так почему же не использовать международные организации в своих интересах?”, — подробно объяснил свою точку зрения Ищенко.
По его словам, Россия может создать новые международные организации, а эти распустить, но она также может переформатировать нынешние под себя.
“Да, если из той же ВТО выйдут США и Запад, возникнет вопрос, зачем она нужна, потому что влиять через нее мы ни на кого не сможем. Если Европа рассыплется на региональные структуры и ОБСЕ потеряет смысл, тоже возникнет вопрос, зачем она нужна. А просто так повторять за Трампом я смысла не вижу”, — отметил собеседник издания.
В ближайшее время Россия ниоткуда выходить не будет, пока что в ее планах создать и развить новые организации, резюмировал Ищенко.