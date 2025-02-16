Ищенко объяснил, почему России не стоит замыкаться в себе как КНДР и покидать международные организации - 16.02.2025 Украина.ру
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Ищенко объяснил, почему России не стоит замыкаться в себе как КНДР и покидать международные организации
Ищенко объяснил, почему России не стоит замыкаться в себе как КНДР и покидать международные организации - 16.02.2025 Украина.ру
Ищенко объяснил, почему России не стоит замыкаться в себе как КНДР и покидать международные организации
Организации, в которые входит большое количество государств, могут быть использованы Россией в своих целях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-16T05:45
2025-02-16T05:45
новости
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международные отношения
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Ранее Аргентина вслед за США заявила о намерении выйти из ВОЗ. В России тоже периодически возникают разговоры о том, что надо оттуда выйти.По его словам, Россия может создать новые международные организации, а эти распустить, но она также может переформатировать нынешние под себя.“Да, если из той же ВТО выйдут США и Запад, возникнет вопрос, зачем она нужна, потому что влиять через нее мы ни на кого не сможем. Если Европа рассыплется на региональные структуры и ОБСЕ потеряет смысл, тоже возникнет вопрос, зачем она нужна. А просто так повторять за Трампом я смысла не вижу”, — отметил собеседник издания.В ближайшее время Россия ниоткуда выходить не будет, пока что в ее планах создать и развить новые организации, резюмировал Ищенко.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, кндр, международные отношения, международная политика, дональд трамп, владимир путин
Новости, Россия, США, КНДР, международные отношения, Международная политика, Дональд Трамп, Владимир Путин

Ищенко объяснил, почему России не стоит замыкаться в себе как КНДР и покидать международные организации

05:45 16.02.2025
 
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Организации, в которые входит большое количество государств, могут быть использованы Россией в своих целях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Аргентина вслед за США заявила о намерении выйти из ВОЗ. В России тоже периодически возникают разговоры о том, что надо оттуда выйти.
“Если мы хотим замкнуться в себе как Северная Корея, можно отовсюду выйти. <...> Но одно дело сказать: "Большая Россия потребовала что-то у маленькой африканской страны". А другое дело сказать: "ООН потребовал от африканского государства сделать что-то на основании своих правил, которым это африканское государство обязалась подчиняться". Так почему же не использовать международные организации в своих интересах?”, — подробно объяснил свою точку зрения Ищенко.
По его словам, Россия может создать новые международные организации, а эти распустить, но она также может переформатировать нынешние под себя.
“Да, если из той же ВТО выйдут США и Запад, возникнет вопрос, зачем она нужна, потому что влиять через нее мы ни на кого не сможем. Если Европа рассыплется на региональные структуры и ОБСЕ потеряет смысл, тоже возникнет вопрос, зачем она нужна. А просто так повторять за Трампом я смысла не вижу”, — отметил собеседник издания.
В ближайшее время Россия ниоткуда выходить не будет, пока что в ее планах создать и развить новые организации, резюмировал Ищенко.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон
 
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