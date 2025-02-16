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Ищенко объяснил, почему России не стоит замыкаться в себе как КНДР и покидать международные организации

Ищенко объяснил, почему России не стоит замыкаться в себе как КНДР и покидать международные организации - 16.02.2025 Украина.ру

Ищенко объяснил, почему России не стоит замыкаться в себе как КНДР и покидать международные организации

Организации, в которые входит большое количество государств, могут быть использованы Россией в своих целях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-16T05:45

2025-02-16T05:45

2025-02-16T05:45

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Ранее Аргентина вслед за США заявила о намерении выйти из ВОЗ. В России тоже периодически возникают разговоры о том, что надо оттуда выйти.По его словам, Россия может создать новые международные организации, а эти распустить, но она также может переформатировать нынешние под себя.“Да, если из той же ВТО выйдут США и Запад, возникнет вопрос, зачем она нужна, потому что влиять через нее мы ни на кого не сможем. Если Европа рассыплется на региональные структуры и ОБСЕ потеряет смысл, тоже возникнет вопрос, зачем она нужна. А просто так повторять за Трампом я смысла не вижу”, — отметил собеседник издания.В ближайшее время Россия ниоткуда выходить не будет, пока что в ее планах создать и развить новые организации, резюмировал Ищенко.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон

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кндр

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, сша, кндр, международные отношения, международная политика, дональд трамп, владимир путин