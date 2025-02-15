https://ukraina.ru/20250215/1061002483.html

Напряжение растет: Ищенко ответил, станут ли бунты против ТЦК массовой тенденцией для украинцев

Напряжение растет: Ищенко ответил, станут ли бунты против ТЦК массовой тенденцией для украинцев - 15.02.2025 Украина.ру

Напряжение растет: Ищенко ответил, станут ли бунты против ТЦК массовой тенденцией для украинцев

Властей киевского режима очень тревожит сложившаяся ситуация, потому что убийство военкомов и поджоги украинских военкоматов становятся тенденцией. Рост напряжения в обществе фиксируется регулярно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-15T05:45

2025-02-15T05:45

2025-02-15T05:45

новости

украина

владимир зеленский

мобилизация

всу

вооруженные силы украины

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Ранее неоднократно появлялись новости о том, что за последнее время в разных регионах Украины произошли взрывы в зданиях ТЦК (военкоматов), не обошлось без погибших и пострадавших.Собеседник издания уточнил, что такая тенденция вряд ли станет массовой, вся Украина на такое точно не решится.Но, отметил обозреватель, эта ситуация для Владимира Зеленского очень тревожна, потому что убийство военкомов и поджоги ТЦК становятся тенденцией.“Рост напряжения в обществе фиксируется регулярно. А перерастет ли он в бунт, никто не может предсказать заранее”, — резюмировал Ищенко.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон

https://ukraina.ru/20250209/1060934711.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, мобилизация, всу, вооруженные силы украины