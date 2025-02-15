Напряжение растет: Ищенко ответил, станут ли бунты против ТЦК массовой тенденцией для украинцев - 15.02.2025 Украина.ру
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Напряжение растет: Ищенко ответил, станут ли бунты против ТЦК массовой тенденцией для украинцев
Напряжение растет: Ищенко ответил, станут ли бунты против ТЦК массовой тенденцией для украинцев - 15.02.2025 Украина.ру
Напряжение растет: Ищенко ответил, станут ли бунты против ТЦК массовой тенденцией для украинцев
Властей киевского режима очень тревожит сложившаяся ситуация, потому что убийство военкомов и поджоги украинских военкоматов становятся тенденцией. Рост напряжения в обществе фиксируется регулярно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-15T05:45
2025-02-15T05:45
новости
украина
владимир зеленский
мобилизация
всу
вооруженные силы украины
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Ранее неоднократно появлялись новости о том, что за последнее время в разных регионах Украины произошли взрывы в зданиях ТЦК (военкоматов), не обошлось без погибших и пострадавших.Собеседник издания уточнил, что такая тенденция вряд ли станет массовой, вся Украина на такое точно не решится.Но, отметил обозреватель, эта ситуация для Владимира Зеленского очень тревожна, потому что убийство военкомов и поджоги ТЦК становятся тенденцией.“Рост напряжения в обществе фиксируется регулярно. А перерастет ли он в бунт, никто не может предсказать заранее”, — резюмировал Ищенко.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, мобилизация, всу, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Владимир Зеленский, мобилизация, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Напряжение растет: Ищенко ответил, станут ли бунты против ТЦК массовой тенденцией для украинцев

05:45 15.02.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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Властей киевского режима очень тревожит сложившаяся ситуация, потому что убийство военкомов и поджоги украинских военкоматов становятся тенденцией. Рост напряжения в обществе фиксируется регулярно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее неоднократно появлялись новости о том, что за последнее время в разных регионах Украины произошли взрывы в зданиях ТЦК (военкоматов), не обошлось без погибших и пострадавших.
Собеседник издания уточнил, что такая тенденция вряд ли станет массовой, вся Украина на такое точно не решится.
“Для этого нужна либо всеукраинская организация, которая будет централизованно готовить такие протесты, либо удача в виде крупного бунта в одном регионе, к которому присоединится вся страна. <...> Даже если где-то на Украине сейчас возникнет крупный бунт против ТЦК, не факт, что к нему присоединится вся страна”, — объяснил Ищенко.
Но, отметил обозреватель, эта ситуация для Владимира Зеленского очень тревожна, потому что убийство военкомов и поджоги ТЦК становятся тенденцией.
“Рост напряжения в обществе фиксируется регулярно. А перерастет ли он в бунт, никто не может предсказать заранее”, — резюмировал Ищенко.
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Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон
 
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