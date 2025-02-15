Напряжение растет: Ищенко ответил, станут ли бунты против ТЦК массовой тенденцией для украинцев
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Властей киевского режима очень тревожит сложившаяся ситуация, потому что убийство военкомов и поджоги украинских военкоматов становятся тенденцией. Рост напряжения в обществе фиксируется регулярно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее неоднократно появлялись новости о том, что за последнее время в разных регионах Украины произошли взрывы в зданиях ТЦК (военкоматов), не обошлось без погибших и пострадавших.
Собеседник издания уточнил, что такая тенденция вряд ли станет массовой, вся Украина на такое точно не решится.
“Для этого нужна либо всеукраинская организация, которая будет централизованно готовить такие протесты, либо удача в виде крупного бунта в одном регионе, к которому присоединится вся страна. <...> Даже если где-то на Украине сейчас возникнет крупный бунт против ТЦК, не факт, что к нему присоединится вся страна”, — объяснил Ищенко.
Но, отметил обозреватель, эта ситуация для Владимира Зеленского очень тревожна, потому что убийство военкомов и поджоги ТЦК становятся тенденцией.
“Рост напряжения в обществе фиксируется регулярно. А перерастет ли он в бунт, никто не может предсказать заранее”, — резюмировал Ищенко.
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