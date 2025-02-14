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России важно достичь ликвидации украинской угрозы — Корнилов

России важно достичь ликвидации украинской угрозы — Корнилов - 14.02.2025 Украина.ру

России важно достичь ликвидации украинской угрозы — Корнилов

Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в ходе мультимедийной пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру, ответил на вопрос, какой мир нужен России

2025-02-14T13:19

2025-02-14T13:19

2025-02-14T13:19

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Он указал, что цели спецоперации не поменялись. О них говорил и президент РФ Владимир Путин, и глава МИД Сергей Лавров.Он напомнил о переживаниях Европы по поводу недавней беседы американского и российского лидеров, а также о разногласиях Запада по вопросу ввода так называемых "миротворцев" на Украину."Когда мы будем обсуждать с американцами возможные конфигурации будущей мирной сделки, мы вопрос отсутствия натовских войск на территории Украины должны будем отдельной строкой выделить...", - подчеркнул Корнилов.Подробнее о конференции - в материале Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, европа, владимир корнилов, владимир путин, сергей лавров, мид