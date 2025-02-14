https://ukraina.ru/20250214/1061078721.html
России важно достичь ликвидации украинской угрозы — Корнилов
России важно достичь ликвидации украинской угрозы — Корнилов - 14.02.2025 Украина.ру
России важно достичь ликвидации украинской угрозы — Корнилов
Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в ходе мультимедийной пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру, ответил на вопрос, какой мир нужен России
2025-02-14T13:19
2025-02-14T13:19
2025-02-14T13:19
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Он указал, что цели спецоперации не поменялись. О них говорил и президент РФ Владимир Путин, и глава МИД Сергей Лавров.Он напомнил о переживаниях Европы по поводу недавней беседы американского и российского лидеров, а также о разногласиях Запада по вопросу ввода так называемых "миротворцев" на Украину."Когда мы будем обсуждать с американцами возможные конфигурации будущей мирной сделки, мы вопрос отсутствия натовских войск на территории Украины должны будем отдельной строкой выделить...", - подчеркнул Корнилов.Подробнее о конференции - в материале Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, европа, владимир корнилов, владимир путин, сергей лавров, мид
Новости, Россия, Украина, Европа, Владимир Корнилов, Владимир Путин, Сергей Лавров, МИД
России важно достичь ликвидации украинской угрозы — Корнилов
Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в ходе мультимедийной пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру, ответил на вопрос, какой мир нужен России
Он указал, что цели спецоперации не поменялись. О них говорил и президент РФ Владимир Путин, и глава МИД Сергей Лавров.
"Мы по-прежнему выступаем за то, чтобы Украина не была постоянным источником угроз для России... Нам важно достичь ликвидации этой угрозы", - сказал Корнилов.
Он напомнил о переживаниях Европы
по поводу недавней беседы американского и российского лидеров, а также о разногласиях Запада
по вопросу ввода так называемых "миротворцев" на Украину.
"Когда мы будем обсуждать с американцами возможные конфигурации будущей мирной сделки, мы вопрос отсутствия натовских войск на территории Украины должны будем отдельной строкой выделить...", - подчеркнул Корнилов.