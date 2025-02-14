России важно достичь ликвидации украинской угрозы — Корнилов - 14.02.2025 Украина.ру
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России важно достичь ликвидации украинской угрозы — Корнилов
России важно достичь ликвидации украинской угрозы — Корнилов - 14.02.2025 Украина.ру
России важно достичь ликвидации украинской угрозы — Корнилов
Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в ходе мультимедийной пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру, ответил на вопрос, какой мир нужен России
2025-02-14T13:19
2025-02-14T13:19
новости
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европа
владимир корнилов
владимир путин
сергей лавров
мид
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Он указал, что цели спецоперации не поменялись. О них говорил и президент РФ Владимир Путин, и глава МИД Сергей Лавров.Он напомнил о переживаниях Европы по поводу недавней беседы американского и российского лидеров, а также о разногласиях Запада по вопросу ввода так называемых "миротворцев" на Украину."Когда мы будем обсуждать с американцами возможные конфигурации будущей мирной сделки, мы вопрос отсутствия натовских войск на территории Украины должны будем отдельной строкой выделить...", - подчеркнул Корнилов.Подробнее о конференции - в материале Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, европа, владимир корнилов, владимир путин, сергей лавров, мид
Новости, Россия, Украина, Европа, Владимир Корнилов, Владимир Путин, Сергей Лавров, МИД

России важно достичь ликвидации украинской угрозы — Корнилов

13:19 14.02.2025
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловВладимир Корнилов
Владимир Корнилов - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в ходе мультимедийной пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру, ответил на вопрос, какой мир нужен России
Он указал, что цели спецоперации не поменялись. О них говорил и президент РФ Владимир Путин, и глава МИД Сергей Лавров.

"Мы по-прежнему выступаем за то, чтобы Украина не была постоянным источником угроз для России... Нам важно достичь ликвидации этой угрозы", - сказал Корнилов.

Он напомнил о переживаниях Европы по поводу недавней беседы американского и российского лидеров, а также о разногласиях Запада по вопросу ввода так называемых "миротворцев" на Украину.
"Когда мы будем обсуждать с американцами возможные конфигурации будущей мирной сделки, мы вопрос отсутствия натовских войск на территории Украины должны будем отдельной строкой выделить...", - подчеркнул Корнилов.
Подробнее о конференции - в материале Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаЕвропаВладимир КорниловВладимир ПутинСергей ЛавровМИД
 
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