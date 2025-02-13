https://ukraina.ru/20250213/1061040637.html

Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога

Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога - 13.02.2025 Украина.ру

Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога

Мультимедийная конференция

2025-02-13T12:15

2025-02-13T12:15

2025-02-13T12:15

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Начало 14 февраля в 13:00 в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".Участники:- депутат Государственной Думы ФС РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ;- политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;- политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;- колумнист, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;- глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН.Ведущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра международной медиагруппы "Россия сегодня".

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сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, олег матвейчев, владимир корнилов, алексей анпилогов, украинское досье, конференция, россия, сша, мир