Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога - 13.02.2025 Украина.ру
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Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога
Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога - 13.02.2025 Украина.ру
Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога
Мультимедийная конференция
2025-02-13T12:15
2025-02-13T12:15
новости
украина.ру
олег матвейчев
владимир корнилов
алексей анпилогов
украинское досье
конференция
россия
сша
мир
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Начало 14 февраля в 13:00 в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".Участники:- депутат Государственной Думы ФС РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ;- политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;- политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;- колумнист, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;- глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН.Ведущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра международной медиагруппы "Россия сегодня".
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, олег матвейчев, владимир корнилов, алексей анпилогов, украинское досье, конференция, россия, сша, мир
Новости, Украина.ру, Олег Матвейчев, Владимир Корнилов, Алексей Анпилогов, Украинское Досье, конференция, Россия, США, мир

Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога

12:15 13.02.2025
 
© Украина.руУкраинское досье. Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога
Украинское досье. Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Украина.ру
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Мультимедийная конференция
Начало 14 февраля в 13:00 в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".
Участники:
- депутат Государственной Думы ФС РФ Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;
- политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;
- колумнист, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;
- глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН.
Ведущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра международной медиагруппы "Россия сегодня".
 
НовостиУкраина.руОлег МатвейчевВладимир КорниловАлексей АнпилоговУкраинское ДосьеконференцияРоссияСШАмир
 
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