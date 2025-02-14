https://ukraina.ru/20250214/1061063919.html

"Смотрите, птичка!" Краснов о том, почему в переговорах нужно не спускать глаз с действительно важного

"Смотрите, птичка!" Краснов о том, почему в переговорах нужно не спускать глаз с действительно важного - 14.02.2025 Украина.ру

"Смотрите, птичка!" Краснов о том, почему в переговорах нужно не спускать глаз с действительно важного

И России нужно игнорировать крики про "договорняк" и не спускать глаз с действительно важного. Нужно не оборачиваться "на птичку", а контролировать то, что контролируем, и усиливать это. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2025-02-14T05:30

2025-02-14T05:30

2025-02-14T05:30

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что 12 февраля провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По мнению эксперта, в ходе переговоров по Украине нужно обратить внимание на потребности российских бойцов. Сейчас важно не ослаблять внимание к нуждам военнослужащих, которые отстаивают суверенитет и безопасность России на фронте, отметил онПо его словам, с Украиной это сработало так: "Россия пришла отнять у вас земли!" И вот уже все ценности земель оказались "в кармане заокеанского мошенника", сказал он. До этого на Западе крикнули Европе: "Смотри, Россия хочет подсадить тебя на свой газ!" И Европа уже покупает втридорога американский газ, констатировал Краснов."Нам сейчас говорят: "Переговоры! Будет "договорняк"! Скоро мир!" И нам нужно просто проигнорировать эти крики, не спуская глаз с действительно важного. Нужно не оборачиваться "на птичку", а контролировать то, что контролируем. И усиливать это", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины.Более подробно о беседе президентов США и России в материале Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250213/1061055862.html

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