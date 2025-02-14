"Смотрите, птичка!" Краснов о том, почему в переговорах нужно не спускать глаз с действительно важного
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
И России нужно игнорировать крики про "договорняк" и не спускать глаз с действительно важного. Нужно не оборачиваться "на птичку", а контролировать то, что контролируем, и усиливать это. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Президент США Дональд Трамп сообщил, что 12 февраля провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По мнению эксперта, в ходе переговоров по Украине нужно обратить внимание на потребности российских бойцов. Сейчас важно не ослаблять внимание к нуждам военнослужащих, которые отстаивают суверенитет и безопасность России на фронте, отметил он
"Посмотрите, как раз за разом применяется один и тот же приём, известный с начала веков, набивший оскомину и высмеянный в комедиях всех народов: "Смотрите, птичка!" Человек оборачивается, и мелкий жулик получает то, что хотел — возможность сбежать, нанести удар, украсть кошелёк", — подчеркнул Краснов.
По его словам, с Украиной это сработало так: "Россия пришла отнять у вас земли!" И вот уже все ценности земель оказались "в кармане заокеанского мошенника", сказал он.
"Нам сейчас говорят: "Переговоры! Будет "договорняк"! Скоро мир!" И нам нужно просто проигнорировать эти крики, не спуская глаз с действительно важного. Нужно не оборачиваться "на птичку", а контролировать то, что контролируем. И усиливать это", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины.
Более подробно о беседе президентов США и России в материале Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе на сайте Украина.ру.
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