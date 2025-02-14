"Смотрите, птичка!" Краснов о том, почему в переговорах нужно не спускать глаз с действительно важного - 14.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250214/1061063919.html
"Смотрите, птичка!" Краснов о том, почему в переговорах нужно не спускать глаз с действительно важного
"Смотрите, птичка!" Краснов о том, почему в переговорах нужно не спускать глаз с действительно важного - 14.02.2025 Украина.ру
"Смотрите, птичка!" Краснов о том, почему в переговорах нужно не спускать глаз с действительно важного
И России нужно игнорировать крики про "договорняк" и не спускать глаз с действительно важного. Нужно не оборачиваться "на птичку", а контролировать то, что контролируем, и усиливать это. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-02-14T05:30
2025-02-14T05:30
новости
россия
украина
европа
краснов
дональд трамп
переговоры
газ
вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058501899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d52770b9d284f9b5e3f3618b8b779547.jpg
Президент США Дональд Трамп сообщил, что 12 февраля провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По мнению эксперта, в ходе переговоров по Украине нужно обратить внимание на потребности российских бойцов. Сейчас важно не ослаблять внимание к нуждам военнослужащих, которые отстаивают суверенитет и безопасность России на фронте, отметил онПо его словам, с Украиной это сработало так: "Россия пришла отнять у вас земли!" И вот уже все ценности земель оказались "в кармане заокеанского мошенника", сказал он. До этого на Западе крикнули Европе: "Смотри, Россия хочет подсадить тебя на свой газ!" И Европа уже покупает втридорога американский газ, констатировал Краснов."Нам сейчас говорят: "Переговоры! Будет "договорняк"! Скоро мир!" И нам нужно просто проигнорировать эти крики, не спуская глаз с действительно важного. Нужно не оборачиваться "на птичку", а контролировать то, что контролируем. И усиливать это", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины.Более подробно о беседе президентов США и России в материале Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250213/1061055862.html
россия
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058501899_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87bd0df0f1b05a76a80752671420473b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, европа, краснов, дональд трамп, переговоры, газ, вс рф, сво, спецоперация, военные, мошенники
Новости, Россия, Украина, Европа, Краснов, Дональд Трамп, переговоры, газ, ВС РФ, СВО, Спецоперация, военные, мошенники

"Смотрите, птичка!" Краснов о том, почему в переговорах нужно не спускать глаз с действительно важного

05:30 14.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
И России нужно игнорировать крики про "договорняк" и не спускать глаз с действительно важного. Нужно не оборачиваться "на птичку", а контролировать то, что контролируем, и усиливать это. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Президент США Дональд Трамп сообщил, что 12 февраля провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По мнению эксперта, в ходе переговоров по Украине нужно обратить внимание на потребности российских бойцов. Сейчас важно не ослаблять внимание к нуждам военнослужащих, которые отстаивают суверенитет и безопасность России на фронте, отметил он
"Посмотрите, как раз за разом применяется один и тот же приём, известный с начала веков, набивший оскомину и высмеянный в комедиях всех народов: "Смотрите, птичка!" Человек оборачивается, и мелкий жулик получает то, что хотел — возможность сбежать, нанести удар, украсть кошелёк", — подчеркнул Краснов.
По его словам, с Украиной это сработало так: "Россия пришла отнять у вас земли!" И вот уже все ценности земель оказались "в кармане заокеанского мошенника", сказал он.
До этого на Западе крикнули Европе: "Смотри, Россия хочет подсадить тебя на свой газ!" И Европа уже покупает втридорога американский газ, констатировал Краснов.
"Нам сейчас говорят: "Переговоры! Будет "договорняк"! Скоро мир!" И нам нужно просто проигнорировать эти крики, не спуская глаз с действительно важного. Нужно не оборачиваться "на птичку", а контролировать то, что контролируем. И усиливать это", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины.
Более подробно о беседе президентов США и России в материале Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:01
Раздел мира или обман с продолжением? Сделан первый шаг к прорыву, но без Зеленского Из всей информшумихи, вызванной начавшимся диалогом между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пока бесспорны только два вывода, которые надежду дарят, но вот основания для ее успеха по-прежнему проблематичны.
 
НовостиРоссияУкраинаЕвропаКрасновДональд ТрамппереговорыгазВС РФСВОСпецоперациявоенныемошенники
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:47Устранение конкурента или отвлечение внимания: Зеленский обвинил Порошенко в госизмене
05:47Трамп и Путин договорятся, а ЕС скажет Зеленскому "продолжай воевать". Украинские эксперты о войне и мире
05:45ВСУ приехали и быстро умерли: Полищук рассказал, как ВС РФ добивают врага в Черкасской Конопельке
05:30"Смотрите, птичка!" Краснов о том, почему в переговорах нужно не спускать глаз с действительно важного
05:15Бойцы сломали этот укрепрайон: эксперт о том, почему ВСУ не могут остановить ВС РФ даже в непогоду
05:12"Золотые" авто украинских беженцев. Даже через три года СВО не все могут получить российские номера
05:00Возвращение осужденного в России Фогеля: Краснов о том, почему Путин помиловал и отпустил американца
04:45"Врун, болтун и хохотун": Краснов о том, почему не стоит надеяться, что Трамп примет условия России
04:30Пятьсот миллиардов за Украину: Дробницкий объяснил, будет ли Россия платить Трампу за отвоеванное
04:15Отодвигаем фронт от Горловки: Полищук раскрыл, какие возможности открываются после падения Дзержинска
04:00Никакого НАТО для Украины: политолог о разговоре Путина и Трампа, границах и признании территорий
03:45"Мы заметили, что наступила зима": Полищук о том, с чем связано снижение темпов продвижения ВС РФ
03:30Трамп спасает Запад: Дмитрий Дробницкий о том, победит ли в США "партия здравого смысла"
03:15"В один момент украли Украину": эксперт рассказал, как национальные богатства отдали американцам
03:00Ловушка для Трампа: политолог раскрыл, чем чревато обещание президента США прекратить войну на Украине
20:47Реализм является важной частью переговоров по Украине – Пентагон
20:12Москва считает Вашингтон главным переговорщиком по украинской проблеме, не исключая участия Киева
19:11Что плясать вокруг обмена? О разговоре Путина с Трампом и войне Зеленского с олигархами - Ищенко
19:00Путин и Трамп не обсуждали участие ЕС в урегулировании украинской проблемы - Песков
18:43Красный Крест разыскивает 50 тысяч человек в связи с конфликтом на Украине
Лента новостейМолния