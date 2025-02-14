Возвращение осужденного в России Фогеля: Краснов о том, почему Путин помиловал и отпустил американца - 14.02.2025 Украина.ру
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Возвращение осужденного в России Фогеля: Краснов о том, почему Путин помиловал и отпустил американца
Возвращение осужденного в России Фогеля: Краснов о том, почему Путин помиловал и отпустил американца - 14.02.2025 Украина.ру
Возвращение осужденного в России Фогеля: Краснов о том, почему Путин помиловал и отпустил американца
Освобождение российского предпринимателя Александра Винника в обмен на вернувшегося в США американца Марка Фогеля — реверанс в сторону общественного мнения. Эта история говорит о наличии команды профессионалов в команде Трампа. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-02-14T05:00
2025-02-14T05:00
новости
россия
сша
вашингтон
краснов
дональд трамп
владимир путин
переговоры
технологии
освобождение
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Ранее стало известно, что в обмен на вернувшегося в США американца Марка Фогеля Вашингтон освободил российского предпринимателя Александра Винника. По мнению эксперта, такой шаг американских властей — это реверанс в сторону общественного мнения.Чтобы снизить градус, адекватные социальные архитекторы избрали верный ход: нужна ничего не значащая в глобальном смысле, но близкая каждому понятная история. Нужен конкретный человек и проявление снисхождения к нему, сказал эксперт."Для американского простоватого реднека (насмешливое прозвище жителей американской глубинки. — Ред.) самое то: в России за наркотики посадили американца. И вдруг Путин его помиловал и отпустил. "Гм-м, — делает односложный вывод американец, — значит, Путин — не такой уж и злодей, как нам рассказывали", — отметил Краснов.Таким образом, это и подготовка личной встречи — не может же американский президент пожимать руку "объявленного злодеем", и подготовка дальнейших контактов. И эта история тоже говорит о наличии команды профессионалов в команде Трампа, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру УкраиныТакже на тему переговоров: "Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, вашингтон, краснов, дональд трамп, владимир путин, переговоры, технологии, освобождение, обмен, заключенные
Новости, Россия, США, Вашингтон, Краснов, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры, технологии, освобождение, обмен, заключенные

Возвращение осужденного в России Фогеля: Краснов о том, почему Путин помиловал и отпустил американца

05:00 14.02.2025
 
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Освобождение российского предпринимателя Александра Винника в обмен на вернувшегося в США американца Марка Фогеля — реверанс в сторону общественного мнения. Эта история говорит о наличии команды профессионалов в команде Трампа. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Ранее стало известно, что в обмен на вернувшегося в США американца Марка Фогеля Вашингтон освободил российского предпринимателя Александра Винника. По мнению эксперта, такой шаг американских властей — это реверанс в сторону общественного мнения.
"Кастрюльку обывательских представлений так долго держали на огне русофобии, что она раскалилась докрасна. Плесни на неё суждением холодного рассудка — лопнет", — подчеркнул Краснов.
Чтобы снизить градус, адекватные социальные архитекторы избрали верный ход: нужна ничего не значащая в глобальном смысле, но близкая каждому понятная история. Нужен конкретный человек и проявление снисхождения к нему, сказал эксперт.
"Для американского простоватого реднека (насмешливое прозвище жителей американской глубинки. — Ред.) самое то: в России за наркотики посадили американца. И вдруг Путин его помиловал и отпустил. "Гм-м, — делает односложный вывод американец, — значит, Путин — не такой уж и злодей, как нам рассказывали", — отметил Краснов.
Таким образом, это и подготовка личной встречи — не может же американский президент пожимать руку "объявленного злодеем", и подготовка дальнейших контактов. И эта история тоже говорит о наличии команды профессионалов в команде Трампа, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины
Также на тему переговоров: "Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Вчера, 10:19
"Поставить РФ на колени невозможно": Медведев о разговоре Путина и ТрампаЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети ВКонтакте прокомментировал телефонный разговор, состоявшийся между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом
 
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