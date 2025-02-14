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"Мы сломали всех, кто там был": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "заштурмовали" ВСУ в Дзержинске

"Мы сломали всех, кто там был": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "заштурмовали" ВСУ в Дзержинске - 14.02.2025 Украина.ру

"Мы сломали всех, кто там был": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "заштурмовали" ВСУ в Дзержинске

В штурме Дзержинска активно принимала участие 132-я мотострелковая бригада ВС РФ (бывшая 3-я горловская). В этой бригаде был создан настолько уникальный РЭБ, что никакие fpv-дроны не могут остановить ее наступление. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2025-02-14T06:00

2025-02-14T06:00

2025-02-14T06:00

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дзержинск (торецк)

россия

александр полищук

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штурм

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fpv-дрон

рэб

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Во время освобождения Дзержинска (Торецк) войска не брали город в окружение, рассказал эксперт. Российские военные сломали этот укрепрайон ВСУ штурмовыми действиями, отметил он.В какой-то момент части вообще не несли потерь в личном составе от воздействия низколетящей авиации противника. Не говоря уже о том, что бойцы за три года СВО великолепно научились вести штурмовые действия, сказал историк.Он добавил, что российские дроны и артиллерию никто "не загасил", бойцы просто "заштурмовали" позиции ВСУ и сломали всех, кто там был. Этот опыт "Меркурия" и 132-й бригады надо обязательно перенимать, подчеркнул он."Падение Дзержинска дает нам несколько возможностей. Первое. Мы отодвигаем фронт от Горловки. Второе. Мы выравниваем линию фронта, что позволит сформировать резервы во втором эшелоне", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Полищук: Россия снова давит ВСУ под Харьковом, чтобы подготовиться к решающей битве за Донбасс" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия впечатляюще продвинулась под Курском, нанеся урон сборной солянке ВСУ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250213/1061026474.html

дзержинск (торецк)

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горловка

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новости, дзержинск (торецк), россия, александр полищук, горловка, штурм, дроны, fpv-дрон, рэб, вс рф, сво, спецоперация, штурмовик, донбасс