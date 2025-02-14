"Мы сломали всех, кто там был": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "заштурмовали" ВСУ в Дзержинске
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
В штурме Дзержинска активно принимала участие 132-я мотострелковая бригада ВС РФ (бывшая 3-я горловская). В этой бригаде был создан настолько уникальный РЭБ, что никакие fpv-дроны не могут остановить ее наступление. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Во время освобождения Дзержинска (Торецк) войска не брали город в окружение, рассказал эксперт. Российские военные сломали этот укрепрайон ВСУ штурмовыми действиями, отметил он.
"В штурме Дзержинска активно принимала участие 132-я мотострелковая бригада (бывшая 3-я горловская). Ей командует офицер с позывным "Меркурий". Он создал в этой бригаде такой уникальный РЭБ, что никакие fpv-дроны не могут остановить ее наступление", — подчеркнул Полищук.
В какой-то момент части вообще не несли потерь в личном составе от воздействия низколетящей авиации противника. Не говоря уже о том, что бойцы за три года СВО великолепно научились вести штурмовые действия, сказал историк.
Он добавил, что российские дроны и артиллерию никто "не загасил", бойцы просто "заштурмовали" позиции ВСУ и сломали всех, кто там был. Этот опыт "Меркурия" и 132-й бригады надо обязательно перенимать, подчеркнул он.
"Падение Дзержинска дает нам несколько возможностей. Первое. Мы отодвигаем фронт от Горловки. Второе. Мы выравниваем линию фронта, что позволит сформировать резервы во втором эшелоне", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Александр Полищук: Россия снова давит ВСУ под Харьковом, чтобы подготовиться к решающей битве за Донбасс" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия впечатляюще продвинулась под Курском, нанеся урон сборной солянке ВСУ" на сайте Украина.ру.
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