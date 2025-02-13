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ВСУ обстреляли российскую колонну, шедшую на встречу с МАГАТЭ

ВСУ обстреляли российскую колонну, шедшую на встречу с МАГАТЭ - 13.02.2025 Украина.ру

ВСУ обстреляли российскую колонну, шедшую на встречу с МАГАТЭ

Артиллерийский удар нанесла украинская армия 12 февраля по российской колонне, направлявшейся на встречу с экспертами МАГАТЭ. Об этом 13 февраля сообщило Минобороны России.

2025-02-13T09:57

2025-02-13T09:57

2025-02-13T10:00

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Министерство опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие применение киевским режимом 12 февраля ударных БпЛА и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ в целях срыва плановой ротации на Запорожской атомной электростанции. Минобороны РФ отметило, что ранее украинская сторона сорвала ротацию, которая должна была пройти 5 февраля.В публикации также сказано, что при движении навстречу российской колонне украинские военнослужащие остановили экспертов международной организации. Отмечено, что "украинская колонна с группой прибывающих экспертов МАГАТЭ была остановлена представителями ВСУ в 25 км от места встречи в районе Новоалександровка (15 км юго-вост Запорожье) в связи с якобы ведущимся обстрелом места передачи экспертов".После этого российская колонна в связи с ведущимся артиллерийским обстрелом со стороны Украины и невозможностью обеспечить безопасность прибывающих экспертов МАГАТЭ начала движение в обратном направлении. При въезде в Васильевку (44 км южн Запорожье) российская колонна снова подверглась атаке четырех FPV-дроновВ результате обстрелов и атак FPV-дронов повреждения получили автомобили рабочей группы Минобороны России. О человеческих жертвах не сообщается.Больше новостей представлено в утреннем обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля

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