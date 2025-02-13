ВСУ обстреляли российскую колонну, шедшую на встречу с МАГАТЭ - 13.02.2025 Украина.ру
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ВСУ обстреляли российскую колонну, шедшую на встречу с МАГАТЭ
ВСУ обстреляли российскую колонну, шедшую на встречу с МАГАТЭ - 13.02.2025 Украина.ру
ВСУ обстреляли российскую колонну, шедшую на встречу с МАГАТЭ
Артиллерийский удар нанесла украинская армия 12 февраля по российской колонне, направлявшейся на встречу с экспертами МАГАТЭ. Об этом 13 февраля сообщило Минобороны России.
2025-02-13T09:57
2025-02-13T10:00
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Министерство опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие применение киевским режимом 12 февраля ударных БпЛА и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ в целях срыва плановой ротации на Запорожской атомной электростанции. Минобороны РФ отметило, что ранее украинская сторона сорвала ротацию, которая должна была пройти 5 февраля.В публикации также сказано, что при движении навстречу российской колонне украинские военнослужащие остановили экспертов международной организации. Отмечено, что "украинская колонна с группой прибывающих экспертов МАГАТЭ была остановлена представителями ВСУ в 25 км от места встречи в районе Новоалександровка (15 км юго-вост Запорожье) в связи с якобы ведущимся обстрелом места передачи экспертов".После этого российская колонна в связи с ведущимся артиллерийским обстрелом со стороны Украины и невозможностью обеспечить безопасность прибывающих экспертов МАГАТЭ начала движение в обратном направлении. При въезде в Васильевку (44 км южн Запорожье) российская колонна снова подверглась атаке четырех FPV-дроновВ результате обстрелов и атак FPV-дронов повреждения получили автомобили рабочей группы Минобороны России. О человеческих жертвах не сообщается.Больше новостей представлено в утреннем обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля
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новости, россия, запорожье, украина, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, атомная энергетика, fpv-дрон, обстрелы, запорожская область, всу, сво
Новости, Россия, Запорожье, Украина, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, атомная энергетика, fpv-дрон, обстрелы, Запорожская область, ВСУ, СВО

ВСУ обстреляли российскую колонну, шедшую на встречу с МАГАТЭ

09:57 13.02.2025 (обновлено: 10:00 13.02.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удары по колонне с экспертами МАГАТЭ
ВСУ нанесли удары по колонне с экспертами МАГАТЭ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Артиллерийский удар нанесла украинская армия 12 февраля по российской колонне, направлявшейся на встречу с экспертами МАГАТЭ. Об этом 13 февраля сообщило Минобороны России.
Министерство опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие применение киевским режимом 12 февраля ударных БпЛА и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ в целях срыва плановой ротации на Запорожской атомной электростанции. Минобороны РФ отметило, что ранее украинская сторона сорвала ротацию, которая должна была пройти 5 февраля.
"Срыв проведения ротации экспертов МАГАТЭ произошел исключительно из-за преднамеренных действий украинской стороны. Со своей стороны военное ведомство России полностью выполнило все обязательства по обеспечению безопасности и созданию "режима тишины" в районе проведения ротации экспертов МАГАТЭ", - сказано в официальном сообщении.
В публикации также сказано, что при движении навстречу российской колонне украинские военнослужащие остановили экспертов международной организации. Отмечено, что "украинская колонна с группой прибывающих экспертов МАГАТЭ была остановлена представителями ВСУ в 25 км от места встречи в районе Новоалександровка (15 км юго-вост Запорожье) в связи с якобы ведущимся обстрелом места передачи экспертов".
После этого российская колонна в связи с ведущимся артиллерийским обстрелом со стороны Украины и невозможностью обеспечить безопасность прибывающих экспертов МАГАТЭ начала движение в обратном направлении. При въезде в Васильевку (44 км южн Запорожье) российская колонна снова подверглась атаке четырех FPV-дронов
"Всего противник произвел 12 воздействий по колонне машин рабочей группы Минобороны России, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ (4 артиллерийских, 3 минометных, 5 FPV-дронов).", - констатировали в Минобороны РФ.
В результате обстрелов и атак FPV-дронов повреждения получили автомобили рабочей группы Минобороны России. О человеческих жертвах не сообщается.
Больше новостей представлено в утреннем обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля
 
НовостиРоссияЗапорожьеУкраинаМАГАТЭВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСатомная энергетикаfpv-дронобстрелыЗапорожская областьВСУСВО
 
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