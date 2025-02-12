Откуда взялись рассказы об украденных россиянами унитазах и как работать со Средней Азией – Ищенко - 12.02.2025 Украина.ру
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Откуда взялись рассказы об украденных россиянами унитазах и как работать со Средней Азией – Ищенко
Откуда взялись рассказы об украденных россиянами унитазах и как работать со Средней Азией – Ищенко - 12.02.2025 Украина.ру
Откуда взялись рассказы об украденных россиянами унитазах и как работать со Средней Азией – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 12.02.2025
2025-02-12T17:20
2025-02-12T17:20
видео
ссср
украина
средняя азия
ростислав ищенко
эрдоган
петр порошенко
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газпром
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 00:56 – О политике Эрдогана в отношении Средней Азии и Азербайджана; 13:07 – Почему украинцы верят в разговоры об украденных унитазах и бьются за распроданную землю? 25:40 – О распаде СССР и ответственности за эти события; 27:43 – За что должны понести наказание президенты Украины со времен распада СССР; 40:25 – О концепции "угнетённых народов" и национальных республиках СССР; 52:28 – Почему в Российской империи и в СССР не было колоний? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, ссср, украина, средняя азия, ростислав ищенко, эрдоган, петр порошенко, ес, газпром, снг, российская империя, российская экономика, черное море, бывший ссср, крым, донбасс, металл, разработка недр, турция, колония, националисты, нацменьшинства, национальные интересы, пропаганда, сво, видео
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Откуда взялись рассказы об украденных россиянами унитазах и как работать со Средней Азией – Ищенко

17:20 12.02.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
00:56 – О политике Эрдогана в отношении Средней Азии и Азербайджана;
13:07 – Почему украинцы верят в разговоры об украденных унитазах и бьются за распроданную землю?
25:40 – О распаде СССР и ответственности за эти события;
27:43 – За что должны понести наказание президенты Украины со времен распада СССР;
40:25 – О концепции "угнетённых народов" и национальных республиках СССР;
52:28 – Почему в Российской империи и в СССР не было колоний?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
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