https://ukraina.ru/20250212/1061028080.html

Откуда взялись рассказы об украденных россиянами унитазах и как работать со Средней Азией – Ищенко

Откуда взялись рассказы об украденных россиянами унитазах и как работать со Средней Азией – Ищенко - 12.02.2025 Украина.ру

Откуда взялись рассказы об украденных россиянами унитазах и как работать со Средней Азией – Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 12.02.2025

2025-02-12T17:20

2025-02-12T17:20

2025-02-12T17:20

видео

ссср

украина

средняя азия

ростислав ищенко

эрдоган

петр порошенко

ес

газпром

снг

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 00:56 – О политике Эрдогана в отношении Средней Азии и Азербайджана; 13:07 – Почему украинцы верят в разговоры об украденных унитазах и бьются за распроданную землю? 25:40 – О распаде СССР и ответственности за эти события; 27:43 – За что должны понести наказание президенты Украины со времен распада СССР; 40:25 – О концепции "угнетённых народов" и национальных республиках СССР; 52:28 – Почему в Российской империи и в СССР не было колоний? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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