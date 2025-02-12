Серия покушений и призывы сбежать: сеть взорвалась шутками после "исповеди" Зеленского

"Ходячее пособие : что будет если долгое время употреблять героин", "Неуловимый хриплый пианист", "А памперсы перед интервью поменял?", "Мне кажется, он списывает у Саакашвили", "Даже Гитлер себе такого бреда не позволял", "2022 - Путін хоче вбити Зеленського. 2025 - кожен адекватний українець хоче вбити Зеленського (с украинского: 2022 - Путин хочет убить Зеленского. 2025 - Каждый адекватный украинец хочет убить Зеленского)", "А еще диверсанты, угрожая пачкой долларов, заставили вынюхать три дорожки белого порошка прямо перед началом этого интервью", "Не было на него покушений, ибо после каждого раза был бы вой в СМИ такой, что все бы знали", "Первое покушение было когда крышку рояля опустили!", "12 покушений..? Значит 13-ое будет удачное", "Цианид ему в кокс подмешайте, и покушаться будет не надо", "Если бы Зеленского хотели ликвидировать его западные хозяева, то давно уже сделали бы это", - написали люди .