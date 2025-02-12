https://ukraina.ru/20250212/1061019748.html
Серия покушений и призывы сбежать: сеть взорвалась шутками после "исповеди" Зеленского
Серия покушений и призывы сбежать: сеть взорвалась шутками после "исповеди" Зеленского - 12.02.2025 Украина.ру
Серия покушений и призывы сбежать: сеть взорвалась шутками после "исповеди" Зеленского
Владимир Зеленский 12 февраля дал интервью британской газете The Guardian, в котором заявил, что после начала СВО на него была совершена серия примерно из 12-ти покушений, в результате чего "погибли люди внутри Офиса президента"
2025-02-12T14:18
2025-02-12T14:18
2025-02-12T14:18
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россия
украина
владимир зеленский
саакашвили
адольф гитлер
офис президента
the guardian
украина.ру
покушение
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Также Зеленский пожаловался британским журналистам, что Россия давила на него, требуя подписать мирный договор, который он считает "предательством национальных интересов Украины". Наконец, "разные люди" стращали его тем, что "завтра Украину оккупируют, надо бежать", резюмировал Зеленский.Это интервью главаря киевского режима взорвало сети. Вот что написали пользователи о его "признании" в покушениях:Зеленскому давно пророчат не только политический конец, но и предрекают физическую расправу. Например, ранее ходячим мертвецом его назвал американский журналист Джексон Хинкл. Подробности в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева "Ходячий мертвец". Украинские и зарубежные эксперты и политики о судьбе киевского режима.
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Украина.ру
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новости, россия, украина, владимир зеленский, саакашвили, адольф гитлер, офис президента, the guardian, украина.ру, покушение
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Саакашвили, Адольф Гитлер, Офис президента, The Guardian, Украина.ру, покушение
Серия покушений и призывы сбежать: сеть взорвалась шутками после "исповеди" Зеленского
Владимир Зеленский 12 февраля дал интервью британской газете The Guardian, в котором заявил, что после начала СВО на него была совершена серия примерно из 12-ти покушений, в результате чего "погибли люди внутри Офиса президента"
"Были люди, которые хотели убить, были выстрелы, погибли некоторые люди в Офисе президента. Были люди наши, которые защищали, была высадка десанта", - рассказал Зеленский, правда не уточнив, кто именно погиб и кто именно покушался на его жизнь.
Также Зеленский пожаловался британским журналистам, что Россия
давила на него, требуя подписать мирный договор, который он считает "предательством национальных интересов Украины".
Наконец, "разные люди" стращали его тем, что "завтра Украину
оккупируют, надо бежать", резюмировал Зеленский.
Это интервью главаря киевского режима взорвало сети. Вот что написали пользователи о его "признании" в покушениях:
"Ходячее пособие : что будет если долгое время употреблять героин", "Неуловимый хриплый пианист", "А памперсы перед интервью поменял?", "Мне кажется, он списывает у Саакашвили", "Даже Гитлер себе такого бреда не позволял", "2022 - Путін хоче вбити Зеленського. 2025 - кожен адекватний українець хоче вбити Зеленського (с украинского: 2022 - Путин хочет убить Зеленского. 2025 - Каждый адекватный украинец хочет убить Зеленского)", "А еще диверсанты, угрожая пачкой долларов, заставили вынюхать три дорожки белого порошка прямо перед началом этого интервью", "Не было на него покушений, ибо после каждого раза был бы вой в СМИ такой, что все бы знали", "Первое покушение было когда крышку рояля опустили!", "12 покушений..? Значит 13-ое будет удачное", "Цианид ему в кокс подмешайте, и покушаться будет не надо", "Если бы Зеленского хотели ликвидировать его западные хозяева, то давно уже сделали бы это", - написали люди .
Зеленскому давно пророчат не только политический конец, но и предрекают физическую расправу. Например, ранее ходячим мертвецом его назвал американский журналист Джексон Хинкл. Подробности в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева "Ходячий мертвец". Украинские и зарубежные эксперты и политики о судьбе киевского режима.