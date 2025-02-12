https://ukraina.ru/20250212/1061017462.html
НАТО со своей военной инфраструктурой приближался к России, которая ему не угрожала – Песков
НАТО со своей военной инфраструктурой приближался к России, которая ему не угрожала – Песков - 12.02.2025 Украина.ру
НАТО со своей военной инфраструктурой приближался к России, которая ему не угрожала – Песков
Россия никогда не представляла угрозу для военно-политического блока НАТО, который методично приближался к российским границам. Об этом 12 февраля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-02-12T13:44
2025-02-12T13:44
2025-02-12T14:07
новости
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
нато
международные отношения
международная политика
национальные интересы
национальная безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060982291_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f7e2115bcccb624e8a9cb6a28b98308.png
"Россия никогда не представляла угрозу для альянса. Наоборот, всегда альянс со своей военной инфраструктурой последовательно приближался к границам Российской Федерации. Об этом процессе все хорошо знают. Здесь нет места для каких-то разночтений. Это та данность, с которой нам приходилось сталкиваться во время новейшей истории", - сказал Песков.Он также отметил, что Россия готова к переговорному процессу. По словам Пескова, позиция официальной Москвы и лично Владимира Путина в мире хорошо известна.Подробности в публикации Россия открыта для мирных переговоров - Песков
россия
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060982291_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_75332451f09919c54ad0dcf8ca2f916f.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, нато, международные отношения, международная политика, национальные интересы, национальная безопасность
Новости, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО, международные отношения, Международная политика, национальные интересы, национальная безопасность
НАТО со своей военной инфраструктурой приближался к России, которая ему не угрожала – Песков
13:44 12.02.2025 (обновлено: 14:07 12.02.2025)
Россия никогда не представляла угрозу для военно-политического блока НАТО, который методично приближался к российским границам. Об этом 12 февраля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Россия никогда не представляла угрозу для альянса. Наоборот, всегда альянс со своей военной инфраструктурой последовательно приближался к границам Российской Федерации. Об этом процессе все хорошо знают. Здесь нет места для каких-то разночтений. Это та данность, с которой нам приходилось сталкиваться во время новейшей истории", - сказал Песков.
Он также отметил, что Россия готова к переговорному процессу. По словам Пескова, позиция официальной Москвы
и лично Владимира Путина
в мире хорошо известна.