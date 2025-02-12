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НАТО со своей военной инфраструктурой приближался к России, которая ему не угрожала – Песков

НАТО со своей военной инфраструктурой приближался к России, которая ему не угрожала – Песков - 12.02.2025 Украина.ру

НАТО со своей военной инфраструктурой приближался к России, которая ему не угрожала – Песков

Россия никогда не представляла угрозу для военно-политического блока НАТО, который методично приближался к российским границам. Об этом 12 февраля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-02-12T13:44

2025-02-12T13:44

2025-02-12T14:07

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"Россия никогда не представляла угрозу для альянса. Наоборот, всегда альянс со своей военной инфраструктурой последовательно приближался к границам Российской Федерации. Об этом процессе все хорошо знают. Здесь нет места для каких-то разночтений. Это та данность, с которой нам приходилось сталкиваться во время новейшей истории", - сказал Песков.Он также отметил, что Россия готова к переговорному процессу. По словам Пескова, позиция официальной Москвы и лично Владимира Путина в мире хорошо известна.Подробности в публикации Россия открыта для мирных переговоров - Песков

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новости, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, нато, международные отношения, международная политика, национальные интересы, национальная безопасность