Россия открыта для мирных переговоров - Песков
13:36 12.02.2025 (обновлено: 14:06 12.02.2025)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Боливии Э. Моралесом
Россия и её президент открыты для мирных переговоров, российская позиция в мире известна. Об этом 12 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне в западной прессе вышло несколько публикаций с заявлениями Владимира Зеленского о том, что Владимир Путин якобы не готов к мирным переговорам. Дмитрий Песков опроверг эти утверждения, напомнив о неоднократно заявленной Москвой открытости к диалогу.
"Президент Путин неоднократно заявлял, что он и Российская Федерация открыта для мирных переговоров. Позиция России абсолютно прозрачна, она последовательна и хорошо известна в мире", - сказал Песков.
Ранее, 9 февраля в интервью британскому телеканалу ITV News Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин якобы не готов к переговорам и желает после Украины продолжить боевые действия в странах ЕС. Украинский политик заявил что победа России будет означать поражение Запада и призвал усилить давление на неё.
Зеленский также заявил о готовности вести переговоры о мире в любом формате при условии, что "Европа и Америка нас не кинут". Подробности в публикации "Путин пойдет дальше на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу" - Зеленский