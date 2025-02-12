https://ukraina.ru/20250212/1061016988.html

Россия открыта для мирных переговоров - Песков

Россия открыта для мирных переговоров - Песков - 12.02.2025 Украина.ру

Россия открыта для мирных переговоров - Песков

Россия и её президент открыты для мирных переговоров, российская позиция в мире известна. Об этом 12 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-02-12T13:36

2025-02-12T13:36

2025-02-12T14:06

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Накануне в западной прессе вышло несколько публикаций с заявлениями Владимира Зеленского о том, что Владимир Путин якобы не готов к мирным переговорам. Дмитрий Песков опроверг эти утверждения, напомнив о неоднократно заявленной Москвой открытости к диалогу.Ранее, 9 февраля в интервью британскому телеканалу ITV News Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин якобы не готов к переговорам и желает после Украины продолжить боевые действия в странах ЕС. Украинский политик заявил что победа России будет означать поражение Запада и призвал усилить давление на неё.Зеленский также заявил о готовности вести переговоры о мире в любом формате при условии, что "Европа и Америка нас не кинут". Подробности в публикации "Путин пойдет дальше на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу" - ЗеленскийТем временем Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с "позиции силы"

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новости, россия, москва, украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, ес, переговоры, сво