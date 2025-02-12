Россия открыта для мирных переговоров - Песков - 12.02.2025 Украина.ру
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Россия открыта для мирных переговоров - Песков
Россия открыта для мирных переговоров - Песков - 12.02.2025 Украина.ру
Россия открыта для мирных переговоров - Песков
Россия и её президент открыты для мирных переговоров, российская позиция в мире известна. Об этом 12 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-02-12T13:36
2025-02-12T14:06
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Накануне в западной прессе вышло несколько публикаций с заявлениями Владимира Зеленского о том, что Владимир Путин якобы не готов к мирным переговорам. Дмитрий Песков опроверг эти утверждения, напомнив о неоднократно заявленной Москвой открытости к диалогу.Ранее, 9 февраля в интервью британскому телеканалу ITV News Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин якобы не готов к переговорам и желает после Украины продолжить боевые действия в странах ЕС. Украинский политик заявил что победа России будет означать поражение Запада и призвал усилить давление на неё.Зеленский также заявил о готовности вести переговоры о мире в любом формате при условии, что "Европа и Америка нас не кинут". Подробности в публикации "Путин пойдет дальше на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу" - ЗеленскийТем временем Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с "позиции силы"
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новости, россия, москва, украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, ес, переговоры, сво
Новости, Россия, Москва, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ЕС, переговоры, СВО

Россия открыта для мирных переговоров - Песков

13:36 12.02.2025 (обновлено: 14:06 12.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Боливии Э. Моралесом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Боливии Э. Моралесом - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия и её президент открыты для мирных переговоров, российская позиция в мире известна. Об этом 12 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне в западной прессе вышло несколько публикаций с заявлениями Владимира Зеленского о том, что Владимир Путин якобы не готов к мирным переговорам. Дмитрий Песков опроверг эти утверждения, напомнив о неоднократно заявленной Москвой открытости к диалогу.
"Президент Путин неоднократно заявлял, что он и Российская Федерация открыта для мирных переговоров. Позиция России абсолютно прозрачна, она последовательна и хорошо известна в мире", - сказал Песков.
Ранее, 9 февраля в интервью британскому телеканалу ITV News Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин якобы не готов к переговорам и желает после Украины продолжить боевые действия в странах ЕС. Украинский политик заявил что победа России будет означать поражение Запада и призвал усилить давление на неё.
Зеленский также заявил о готовности вести переговоры о мире в любом формате при условии, что "Европа и Америка нас не кинут". Подробности в публикации "Путин пойдет дальше на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу" - Зеленский
Тем временем Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с "позиции силы"
 
НовостиРоссияМоскваУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕСпереговорыСВО
 
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