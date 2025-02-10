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"Путин пойдет дальше на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу" - Зеленский

"Путин пойдет дальше на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу" - Зеленский - 10.02.2025 Украина.ру

"Путин пойдет дальше на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу" - Зеленский

Завершение военного конфликта на Украине возможно и для этого необходимо предоставить Киеву гарантии безопасности, а также усилить давление на Россию, чтобы она не распространила военные действия на другие государства. Об этом Владимир Зеленский заявил в опубликованном 9 февраля в интервью британскому телеканалу ITV News.

2025-02-10T11:01

2025-02-10T11:01

2025-02-10T11:01

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Переговоры в "минском" и "нормандском" форматах исчерпали себя, сейчас они неприемлемы, отметил Зеленский. По его мнению, наступление мира возможно и Дональд Трамп желает этого.Однако для наступления мира необходимо усилить санкционное и другое давление на Россию, подчеркнул Зеленский. Он раскритиковал непоследовательность и неполноту антироссийских санкций Запада, заявил о необходимости их усиления. Зеленский убеждён в необходимости ужесточения антироссийских санкций. в интервью он также заметил, что России постоянно удавалось к ним адаптироваться и использовать несовершенство ограничительных механизмов в банковской и других сферах. По его мнению, полумерами сейчас не обойтись и Киеву нужны гарантии безопасности – такие, чтобы Россия потом не смогла начать боевые действия в силу сложившихся условий."Гарантии такой безопасности, что если они пойдут войной, то они получат такой ответ и они утратят своё. Вот что должно быть и это очень реально. Я в этом уверен. Мы это писали это в "плане победы", - пояснил Зеленский.По его мнению, Трамп может использовать наработки Киева для проведения своей политики. Зеленский также уверен, что Трампу не выгодно противостояние с Зеленским и "ему не выгодна победа Путина"."На мой взгляд, Трамп хочет быстрого окончания войны. Быстрого или нет - мы не знаем", - сказал Зеленский.По мнению украинского политика, президенту США надо действовать с позиции силы совместно с "европейцами". Под последними Зеленский, как следует из контекста интервью, понимает политиков и население Евросоюза.Он сообщил британскому телеканалу, что Путин будет воевать до тех пор, пока будет жить в Кремле. Зеленский убеждён в том, что российского лидера интересуют не территории и богатства недр, а уничтожение Украины и поэтому "Путин пойдёт дальше".По его мнению, ответственные западные политики должны учитывать такой замысел России и лично Путина.Зеленский также ответил на вопрос о своей возможности вести переговоры с Путиным и заявил о готовности вести их в любом формате при условии, что "Европа и Америка нас не кинут".По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы украинцы были её батраками, не развивались культурно и производили качественные сельхозпродукцию, которую будут продавать другие. Он уверен, что гарантии безопасности для Украины со стороны Запада должны создать условия не только для сдерживания России от начала новых военных конфликтов, но и для возвращения восьми миллионов украинцев из-за границы.Говоря о судьбе утраченных в ходе СВО территорий, Зеленский выразил уверенность, что они вернутся в состав Украины.Также Зеленский заявил об оправданности оккупации украинской армией территории российской Курской области. Он пояснил это необходимостью нанести России превентивный удар для предотвращения российского наступления с севера в сторону Сум и Харькова.Зеленский заверил, что ВСУ уничтожили в Курской области более четырёх тысяч военнослужащих КНДР. По его подсчётам, в Курской области остаётся еще в два раза больше северокорейских военнослужащих.Также на эту тему: "Тиран, узурпатор и безумец": Шеремет назвал условия Зеленского по прекращению конфликта провокацией

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