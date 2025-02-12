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Медведчук: Зеленский - ширма Запада для масштабной коррупции

Медведчук: Зеленский - ширма Запада для масштабной коррупции - 12.02.2025 Украина.ру

Медведчук: Зеленский - ширма Запада для масштабной коррупции

Запад использует Владимира Зеленского как ширму, прикрывающую масштабные коррупционные схемы. Такое мнение 12 февраля озвучил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей новой статье, опубликованной на сайте организации

2025-02-12T11:49

2025-02-12T11:49

2025-02-12T11:49

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Председатель "Другой Украины" добавил, что Зеленский намерен продолжать конфликт максимально возможное время, "получая щедрые западные подачки" и ""наполняя карманы международных аферистов".Чуть раньше Медведчук отметил, что Владимир Зеленский подписал себе приговор, признавшись, что не знает, куда пропали выделенные США на Украину миллиарды долларов.Ранее Зеленский заявил, что в Киеве не видели и половины денег, которые США обещали перечислить, то есть "потерялись" как минимум $80 млрд. Главарь киевского режима счел, что проблема в коррупции, заверив, что сам он с ней активно борется в рамках исполнения требований Евросоюза.В пятницу, 7 февраля, спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог заявил в эфире программы Rob Schmitt Tonight, что власти Соединенных Штатов очень удивили слова Зеленского о том, что Украина недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи."[Мы] дали Украине более 174 млрд долларов, назначив генеральных инспекторов и на Украине, и у себя, которые должны были отслеживать эти деньги"", - сказал Келлог, подчеркнув, что у США есть "подробный отчет о расходах".Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя эту историю отметил, что заявлением о потере половины американских денег Зеленский фактически признал, что воровал деньги Вашингтона.Так "совпало", что в середине января вокруг "зарплаты" Зеленского разгорелся скандал, когда Госуправление делами Украины обнародовало информацию о том, что он получает 28 тысяч гривен (68 тысяч рублей или 664 доллара) в месяц, что никак не вяжется с тратами, которые открыто совершает его семья.По данным депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене, за последние пять лет Зеленский "заработал" около 100 миллиардов долларов. В числе источников парламентарий назвал пандемию COVID-19, правительственную программу "Большая стройка", конфликт с Россией, а также "откаты" от налоговой, таможни, госмонополий, банков, медицины, судов, правоохранительной системы и других ведомств.Другой украинский депутат - Артем Дмитрук - также рассказал, что Зеленский получает прибыль от деятельности ТЦК (военкоматов), которые по данным парламентария, приносят главарю киевского режима до четырех миллиардов долларов ежегодно.Заметили повышение уровня жизни Зеленских и на Западе. В конце декабря американский предприниматель Илон Маск назвал Зеленского чемпионом в ограблении США.А в сентябре, во время своей предвыборной кампании, Дональд Трамп заявил, что Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов".О том, какая судьба ждет главаря киевского режима и какую роль в этом сыграют западные деньги, разбирался автор издания Украина.ру Сергей Зуев. Свои выводы он представил в материале "Дать Зеленскому повеситься самому". Украинские и зарубежные эксперты о судьбе Украины и украинцев.

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новости, украина, сша, запад, владимир зеленский, виктор медведчук, кит келлог, ес, верховная рада, сизо, александр дубинский, коррупция