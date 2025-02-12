Медведчук: Зеленский - ширма Запада для масштабной коррупции - 12.02.2025 Украина.ру
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Медведчук: Зеленский - ширма Запада для масштабной коррупции
Медведчук: Зеленский - ширма Запада для масштабной коррупции - 12.02.2025 Украина.ру
Медведчук: Зеленский - ширма Запада для масштабной коррупции
Запад использует Владимира Зеленского как ширму, прикрывающую масштабные коррупционные схемы. Такое мнение 12 февраля озвучил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей новой статье, опубликованной на сайте организации
2025-02-12T11:49
2025-02-12T11:49
новости
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сша
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владимир зеленский
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Председатель "Другой Украины" добавил, что Зеленский намерен продолжать конфликт максимально возможное время, "получая щедрые западные подачки" и ""наполняя карманы международных аферистов".Чуть раньше Медведчук отметил, что Владимир Зеленский подписал себе приговор, признавшись, что не знает, куда пропали выделенные США на Украину миллиарды долларов.Ранее Зеленский заявил, что в Киеве не видели и половины денег, которые США обещали перечислить, то есть "потерялись" как минимум $80 млрд. Главарь киевского режима счел, что проблема в коррупции, заверив, что сам он с ней активно борется в рамках исполнения требований Евросоюза.В пятницу, 7 февраля, спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог заявил в эфире программы Rob Schmitt Tonight, что власти Соединенных Штатов очень удивили слова Зеленского о том, что Украина недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи."[Мы] дали Украине более 174 млрд долларов, назначив генеральных инспекторов и на Украине, и у себя, которые должны были отслеживать эти деньги"", - сказал Келлог, подчеркнув, что у США есть "подробный отчет о расходах".Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя эту историю отметил, что заявлением о потере половины американских денег Зеленский фактически признал, что воровал деньги Вашингтона.Так "совпало", что в середине января вокруг "зарплаты" Зеленского разгорелся скандал, когда Госуправление делами Украины обнародовало информацию о том, что он получает 28 тысяч гривен (68 тысяч рублей или 664 доллара) в месяц, что никак не вяжется с тратами, которые открыто совершает его семья.По данным депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене, за последние пять лет Зеленский "заработал" около 100 миллиардов долларов. В числе источников парламентарий назвал пандемию COVID-19, правительственную программу "Большая стройка", конфликт с Россией, а также "откаты" от налоговой, таможни, госмонополий, банков, медицины, судов, правоохранительной системы и других ведомств.Другой украинский депутат - Артем Дмитрук - также рассказал, что Зеленский получает прибыль от деятельности ТЦК (военкоматов), которые по данным парламентария, приносят главарю киевского режима до четырех миллиардов долларов ежегодно.Заметили повышение уровня жизни Зеленских и на Западе. В конце декабря американский предприниматель Илон Маск назвал Зеленского чемпионом в ограблении США.А в сентябре, во время своей предвыборной кампании, Дональд Трамп заявил, что Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов".О том, какая судьба ждет главаря киевского режима и какую роль в этом сыграют западные деньги, разбирался автор издания Украина.ру Сергей Зуев. Свои выводы он представил в материале "Дать Зеленскому повеситься самому". Украинские и зарубежные эксперты о судьбе Украины и украинцев.
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новости, украина, сша, запад, владимир зеленский, виктор медведчук, кит келлог, ес, верховная рада, сизо, александр дубинский, коррупция
Новости, Украина, США, Запад, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Кит Келлог, ЕС, Верховная Рада, СИЗО, Александр Дубинский, коррупция

Медведчук: Зеленский - ширма Запада для масштабной коррупции

11:49 12.02.2025
 
Зеленский. Новогоднее обращение, 2025
Зеленский. Новогоднее обращение, 2025
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Запад использует Владимира Зеленского как ширму, прикрывающую масштабные коррупционные схемы. Такое мнение 12 февраля озвучил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей новой статье, опубликованной на сайте организации
"Партиям войны на коллективном Западе Зеленский нужен, как ширма, прикрывающая циничные по содержанию и огромные по масштабам коррупционные схемы, которые все более открываются мировой общественности. Создатели этих схем знают, что Зеленский никогда на подписание никакого мира не пойдет, ведь для него это будет не только политический приговор, но и приговор за все его страшные преступления против украинского народа", - говорится в авторской статье Медведчука.
Председатель "Другой Украины" добавил, что Зеленский намерен продолжать конфликт максимально возможное время, "получая щедрые западные подачки" и ""наполняя карманы международных аферистов".
Чуть раньше Медведчук отметил, что Владимир Зеленский подписал себе приговор, признавшись, что не знает, куда пропали выделенные США на Украину миллиарды долларов.
10 февраля, 13:35
Медведчук: Зеленский пытается "пройти свидетелем", хотя уже подписал себе приговорВладимир Зеленский подписал себе приговор, признавшись, что не знает, куда пропали выделенные США на Украину миллиарды долларов. Такое мнение в статье на портале "Смотрим.ру" озвучил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Ранее Зеленский заявил, что в Киеве не видели и половины денег, которые США обещали перечислить, то есть "потерялись" как минимум $80 млрд. Главарь киевского режима счел, что проблема в коррупции, заверив, что сам он с ней активно борется в рамках исполнения требований Евросоюза.
В пятницу, 7 февраля, спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог заявил в эфире программы Rob Schmitt Tonight, что власти Соединенных Штатов очень удивили слова Зеленского о том, что Украина недополучила от Вашингтона миллиарды долларов помощи.
"[Мы] дали Украине более 174 млрд долларов, назначив генеральных инспекторов и на Украине, и у себя, которые должны были отслеживать эти деньги"", - сказал Келлог, подчеркнув, что у США есть "подробный отчет о расходах".
Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя эту историю отметил, что заявлением о потере половины американских денег Зеленский фактически признал, что воровал деньги Вашингтона.
Так "совпало", что в середине января вокруг "зарплаты" Зеленского разгорелся скандал, когда Госуправление делами Украины обнародовало информацию о том, что он получает 28 тысяч гривен (68 тысяч рублей или 664 доллара) в месяц, что никак не вяжется с тратами, которые открыто совершает его семья.
По данным депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене, за последние пять лет Зеленский "заработал" около 100 миллиардов долларов. В числе источников парламентарий назвал пандемию COVID-19, правительственную программу "Большая стройка", конфликт с Россией, а также "откаты" от налоговой, таможни, госмонополий, банков, медицины, судов, правоохранительной системы и других ведомств.
Другой украинский депутат - Артем Дмитрук - также рассказал, что Зеленский получает прибыль от деятельности ТЦК (военкоматов), которые по данным парламентария, приносят главарю киевского режима до четырех миллиардов долларов ежегодно.
Заметили повышение уровня жизни Зеленских и на Западе. В конце декабря американский предприниматель Илон Маск назвал Зеленского чемпионом в ограблении США.
А в сентябре, во время своей предвыборной кампании, Дональд Трамп заявил, что Зеленский - "величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов".
О том, какая судьба ждет главаря киевского режима и какую роль в этом сыграют западные деньги, разбирался автор издания Украина.ру Сергей Зуев. Свои выводы он представил в материале "Дать Зеленскому повеситься самому". Украинские и зарубежные эксперты о судьбе Украины и украинцев.
 
НовостиУкраинаСШАЗападВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукКит КеллогЕСВерховная РадаСИЗОАлександр Дубинскийкоррупция
 
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