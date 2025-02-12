https://ukraina.ru/20250212/1061011828.html

Как Россия воспользуется падением Дзержинска и что может добить ВСУ уже к лету — майор Рамм

Как Россия воспользуется падением Дзержинска и что может добить ВСУ уже к лету — майор Рамм - 12.02.2025 Украина.ру

Как Россия воспользуется падением Дзержинска и что может добить ВСУ уже к лету — майор Рамм

Военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в эфире Украина.ру рассказал о том, почему украинская мобилизация убивает страну, а также спрогнозировал, как будут... Украина.ру, 12.02.2025

2025-02-12T12:06

2025-02-12T12:06

2025-02-12T12:06

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дзержинск (торецк)

вооруженные силы украины

всу

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вс рф

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Военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в эфире Украина.ру рассказал о том, почему украинская мобилизация убивает страну, а также спрогнозировал, как будут развиваться события на фронте и получится ли у Киева затормозить наступление российских сил. 00:29 – Как освобождали Дзержинск (укр. Торецк); 04:03 – О контратаках ВСУ на Покровском направлении; 06:37 – Получится ли у Украины притормозить наступление ВС России? 08:07 – Смогут ли ВСУ выйти на границы 1991 года благодаря западной помощи? 09:37 – О попытке украинского наступления в Курской области и действиях ВС России;15:21 – Что делает российская армия для подготовки соединений и увеличения огневой мощи? 17:28 – Какие возможности есть у ВСУ для подготовки нового наступления? 27:16 – Что делать ВС России для закрепления военных успехов; 28:13 – О новом беспилотнике "Италмас" и эффективности его применения; 29:09 – Почему ВСУ больше не смогут проводить серьёзные наступления? #Дзержинск #Торецк #ДНР #Донбасс #Славянск #Краматорск #Часов_Яр #Мирноград #Нью_Йорк #Новгородское #Харьков #Харьковская_область #Покровск #Котлино #Днепр #Днепропетровская_область #Курахово #Константинополь #Запорожье #Запорожская_область #наступление #Трамп #США #президент #оружие #Наев #генерал #Залужный #Курск #Курская_область #Суджа #Локня #история #Черкасская_Конопелька #АЭС #Свердликово #СМИ #запад #резервы #ВОВ #Иран #Ирак #Тегеран #Багдад #мобилизация #экономика #контракт #добровольцы #артиллерия #личный_состав #переговоры #резервы #Беларусь #Белоруссия #оружие #Европа #Евросоюз #ЕС #выборы #стратегия #тактика #Италмас #Ланцет #БПЛА #дрон #беспилотник #ИИ #искусственный_интеллект #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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