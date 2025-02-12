https://ukraina.ru/20250212/1061011828.html
Как Россия воспользуется падением Дзержинска и что может добить ВСУ уже к лету — майор Рамм
Как Россия воспользуется падением Дзержинска и что может добить ВСУ уже к лету — майор Рамм - 12.02.2025 Украина.ру
Как Россия воспользуется падением Дзержинска и что может добить ВСУ уже к лету — майор Рамм
Военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в эфире Украина.ру рассказал о том, почему украинская мобилизация убивает страну, а также спрогнозировал, как будут... Украина.ру, 12.02.2025
2025-02-12T12:06
2025-02-12T12:06
2025-02-12T12:06
видео
россия
украина
дзержинск (торецк)
вооруженные силы украины
всу
потери всу
вс рф
ес
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Военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в эфире Украина.ру рассказал о том, почему украинская мобилизация убивает страну, а также спрогнозировал, как будут развиваться события на фронте и получится ли у Киева затормозить наступление российских сил. 00:29 – Как освобождали Дзержинск (укр. Торецк); 04:03 – О контратаках ВСУ на Покровском направлении; 06:37 – Получится ли у Украины притормозить наступление ВС России? 08:07 – Смогут ли ВСУ выйти на границы 1991 года благодаря западной помощи? 09:37 – О попытке украинского наступления в Курской области и действиях ВС России;15:21 – Что делает российская армия для подготовки соединений и увеличения огневой мощи? 17:28 – Какие возможности есть у ВСУ для подготовки нового наступления? 27:16 – Что делать ВС России для закрепления военных успехов; 28:13 – О новом беспилотнике "Италмас" и эффективности его применения; 29:09 – Почему ВСУ больше не смогут проводить серьёзные наступления? #Дзержинск #Торецк #ДНР #Донбасс #Славянск #Краматорск #Часов_Яр #Мирноград #Нью_Йорк #Новгородское #Харьков #Харьковская_область #Покровск #Котлино #Днепр #Днепропетровская_область #Курахово #Константинополь #Запорожье #Запорожская_область #наступление #Трамп #США #президент #оружие #Наев #генерал #Залужный #Курск #Курская_область #Суджа #Локня #история #Черкасская_Конопелька #АЭС #Свердликово #СМИ #запад #резервы #ВОВ #Иран #Ирак #Тегеран #Багдад #мобилизация #экономика #контракт #добровольцы #артиллерия #личный_состав #переговоры #резервы #Беларусь #Белоруссия #оружие #Европа #Евросоюз #ЕС #выборы #стратегия #тактика #Италмас #Ланцет #БПЛА #дрон #беспилотник #ИИ #искусственный_интеллект #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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Украина.ру
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видео, россия, украина, дзержинск (торецк), вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф, ес, видео
Видео, Россия, Украина, Дзержинск (Торецк), Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ, ЕС
Военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в эфире Украина.ру рассказал о том, почему украинская мобилизация убивает страну, а также спрогнозировал, как будут развиваться события на фронте и получится ли у Киева затормозить наступление российских сил.
00:29 – Как освобождали Дзержинск (укр. Торецк);
04:03 – О контратаках ВСУ на Покровском направлении;
06:37 – Получится ли у Украины
притормозить наступление ВС России?
08:07 – Смогут ли ВСУ выйти на границы 1991 года благодаря западной помощи?
09:37 – О попытке украинского наступления в Курской области
и действиях ВС России;
15:21 – Что делает российская армия для подготовки соединений и увеличения огневой мощи?
17:28 – Какие возможности есть у ВСУ для подготовки нового наступления?
27:16 – Что делать ВС России для закрепления военных успехов;
28:13 – О новом беспилотнике "Италмас" и эффективности его применения;
29:09 – Почему ВСУ больше не смогут проводить серьёзные наступления?
#Дзержинск #Торецк #ДНР
#Донбасс
#Славянск
#Краматорск #Часов_Яр #Мирноград #Нью_Йорк #Новгородское #Харьков
#Харьковская_область #Покровск #Котлино #Днепр #Днепропетровская_область #Курахово
#Константинополь #Запорожье
#Запорожская_область #наступление #Трамп #США
#президент #оружие #Наев #генерал #Залужный #Курск #Курская_область #Суджа
#Локня #история #Черкасская_Конопелька #АЭС #Свердликово #СМИ #запад #резервы #ВОВ #Иран
#Ирак
#Тегеран #Багдад #мобилизация #экономика #контракт #добровольцы #артиллерия #личный_состав #переговоры #резервы #Беларусь
#Белоруссия #оружие #Европа #Евросоюз
#ЕС #выборы #стратегия #тактика #Италмас #Ланцет #БПЛА #дрон #беспилотник #ИИ #искусственный_интеллект #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ
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