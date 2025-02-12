https://ukraina.ru/20250212/1061011186.html

Захарова рассказала о создании антироссийского плацдарма на Украине

Захарова рассказала о создании антироссийского плацдарма на Украине - 12.02.2025 Украина.ру

Захарова рассказала о создании антироссийского плацдарма на Украине

Киевские власти сделали все, чтобы при попустительстве Запада "похоронить" Минские соглашения, их цель состоит в зачистке бывшей Украинской ССР от всего русского и создании антироссийского плацдарма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства

2025-02-12T11:49

2025-02-12T11:49

2025-02-12T11:49

новости

донбасс

украина

россия

владимир путин

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060246731_222:0:2959:1540_1920x0_80_0_0_d4af5c56d20986d64eee2a16ca740d0f.jpg

По ее словам, Киеву безразлично русскоязычное население Донбасса, поэтому он сделал все, чтобы "похоронить" Минские соглашения, несшие реальную перспективу мирного урегулирования конфликта на Украине.Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан осенью 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан в 2015 году. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя.Подробнее о соглашениях - в материале Анны Черкасовой Логика войны и призрак Минских соглашений. Олег Барабанов о гарантиях безопасности РФ и будущем Украины на сайте Украина.ру.

донбасс

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, украина, россия, владимир путин, мария захарова