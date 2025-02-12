Захарова рассказала о создании антироссийского плацдарма на Украине
Киевские власти сделали все, чтобы при попустительстве Запада "похоронить" Минские соглашения, их цель состоит в зачистке бывшей Украинской ССР от всего русского и создании антироссийского плацдарма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства
По ее словам, Киеву безразлично русскоязычное население Донбасса, поэтому он сделал все, чтобы "похоронить" Минские соглашения, несшие реальную перспективу мирного урегулирования конфликта на Украине.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан осенью 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан в 2015 году.
Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя.
Подробнее о соглашениях - в материале Анны Черкасовой Логика войны и призрак Минских соглашений. Олег Барабанов о гарантиях безопасности РФ и будущем Украины на сайте Украина.ру.